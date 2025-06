Só tem no Ceará

Um dia de muitas aventuras: tirolesa, arco e flecha, passeio a cavalo, karticiclo e até passeio de caiaque. Os valores dos ingressos variam de acordo com o tipo escolhido e também há pacotes oferecidos, como o de aniversário.

Mais: estacionamento, pet friendly

A bela arquitetura do equipamento é um convite para as visitas mediadas às dependências e apreciação de diferentes espetáculos infantis que sobem ao palco ao longo do ano.

@tja.theatrojosedealencar / R. Liberato Barroso, 525 - Centro, Fortaleza /

(85) 99204-8843 / Mais: acessibilidade

O parque conta com atrações como o espaço arvorão, com escorregadores, ponte de equilíbrio e rede de escalada. No aviário os visitantes observam aves, répteis e pequenos mamíferos.