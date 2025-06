com as crianças

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Próxima parada, o Parque do Cocó. Além do espaço com brinquedos disponível para as crianças, é possível fazer um passeio de bicicleta ou caminhar pela trilha do lugar. A área é ideal também para um piquenique.

@cocomeuxodo / Av. Padre Antônio Tomás, s/n - Cocó

O shopping RioMar Fortaleza sempre tem atrações gratuitas para atender todos os públicos em qualquer época do ano, inclusive o infantil. Confira também as peças que estarão em cartaz no teatro.

@riomarfortaleza / R. Desembargador Lauro Nogueira, 1500 — Papicu