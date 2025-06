Centro da Cidade

O Centro Cultural Banco do Nordeste oferece diversas programações culturais gratuitas ao longo do dia. São espetáculos musicais, teatrais ou de dança; shows de humor, oficinas educativas e até partidas de jogos de mesa. @ccbnb_fortaleza / R. Conde d'Eu, 560 — Centro / (85) 3209-5300

A Catedral de Fortaleza é como o coração do Centro, surgindo em meio à agitação com uma arquitetura que memora as catedrais góticas europeias. Visitá-la é conhecer uma das fés que habita o solo da Cidade e se deslumbrar com os belos vitrais e decoração sagrada.

@catedralfor / R. Sobral — Centro / (85) 3231-4196