Casa de Antônio Conselheiro

Só tem no Ceará

Reaberta em 2022, a Casa tem a missão de preservar, documentar e comunicar a memória do líder sertanejo. Recebe exposições temáticas, visitas guiadas, mediações educativas, oficinas e os ofícios de Mestres da Cultura.

Museu Orgânico Antônio Rabelo

Primeiro museu orgânico do Sertão Central, é um espaço de reconhecimento ao trabalho do artesão quixeramobinense, que transforma em joias as pedras e os espinhos dos cactos da região. Também é oficina e loja.

@antoniorabelo_ce / R. Francisco de Assis de Almeida, 673 - Sabonete, Quixeramobim / (88) 99968-7170