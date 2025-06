Cafés e outras

O brunch de Nova York desembarcou no East Coast Coffee Bar, com a conhecida combinação de panquecas americanas com ovos mexidos e bacon e os waffles poden ser doces ou salgados.

O conceito de padaria brasileira da Musa carrega sabores como o sanduíche de cupim desfiado. No combo, é acompanhado de um capuccino ou chocolate quente e um brigadeiro. Leve da "budega" os biscoitos artesanais. @musapadariabrasileira / R. República do Líbano, 540 - Meireles / (85) 99670-7755.

@eastcoastcoffeebar / R. Crisanto Moreira da Rocha, 421 - Cambeba / (85) 98218-8229

Com influências asiáticas no menu, é possível encontrar na Keopi pratos que se inspiram no continente como o jagaimo, caldo de batatas com bacon, couve manteiga e pimenta gochujang. Prove também a matcha passion.

@_keopi_cafeteria / Av. 13 de Maio, 2374 - Benfica / (85) 98665-9544