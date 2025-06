Bibiquines

As cores e estampas das roupas de banho seguem as tendências. O marrom, o favorito do momento, é o protagonista da coleção vigente, a moo mood.

As cores delicadas do short dança das ondas se une perfeitamente com o off white do top glamour duna, tornando o look um charme. Confira também os macaquinhos e maiôs.

@usemaybefit | (85) 98233-4658 (WhatsApp)