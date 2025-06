Beira-mar a toda hora

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

@pratinhodamadrugada / @pointcoxonaoficial

Assistir ao pôr do sol diretamente do mar da Capital é mágico. Os passeios de barco que proporcionam isso acontecem todos os dias, das 16h às 18h. Esteja lá com uma hora de antecedência para o embarque. Av. Beira Mar, 4260 — Mucuripe / (85) 99608-0811