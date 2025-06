além do cafezinho

A fachada restaurada e as paredes de tijolos da Casa Pâine Aldeota acolhem e convidam para um momento de pausa, acompanhado do brasileirinho (foto). Não esqueça de passar no balcão e levar mais delícias para casa.

O amplo espaço do Junto Café Bar faz jus ao nome: o cenário ideal para juntar amigos e compartilhar torradas com guacamole, renovar as fotos da galera ou se debruçar sobre um livro acompanhado de um mocha chocolate. De quebra, passe na Elabore e conheça diversas marcas autorais do Ceará.

@juntocafebar / R. Marcos Macedo, 827 - Aldeota

Uma charmosa casa da década de 1940 abriga a Vila Alencarina. Em seus diferentes espaços, acolhe os visitantes para um café caseiro com cuscuz, uma torta de limão ou uma fatia bem servida de bolo.

@vilaalencarina / R. Nossa Senhora dos Remédios, 218 - Benfica / (85) 98226-0069 (WhatsApp)