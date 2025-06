6 museus orgânicos no Cariri

O ofício do flandeiro se mantém pulsante nas instalações do Museu Oficina do Mestre Françuili. As aeronaves, detentoras do fascínio do artista, são numerosas na casa e é possível adquirir as peças no local.

@mestre_francuili / Santana Guedes, 121 - 1 - Centro, Potengi / (88) 99257-0776