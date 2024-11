Guia Vida&Arte CasaCor: três lugares para apreciar arte em Fortaleza

Equipamento

A Pinacoteca de Fortaleza (foto), localizada na rua 24 de maio, s/n, no Centro, tem uma curadoria incrível de obras de artes e tem sempre eventos voltados para arte e cultura. Lá vi, neste ano, uma exposição do Leonilson (1957-1993), grande artista da nossa terra que é considerado, hoje, um

dos maiores nomes da contemporaneidade.

Formação

A Galeria Multiarte (rua Barbosa de Freitas, 1727 - Aldeota) sempre realiza cursos voltados para quem se interessa pela história da arte e trabalha o tema de forma muito expressiva. Também tem uma curadoria incrível no seu acervo, além de trazer exposições relevantes do cenário da arte nacional e internacional.

Artesanato

Para quem quer adquirir peças do nosso artesanato, a dica é a Expedição Galeria (rua Osvaldo Cruz, 1346 - Aldeota). Eles representam vários artistas e artesãos, principalmente do nordeste, que têm trabalhos incríveis. São peças do Ceará e de outros estados, como Alagoas. A mestre Sil da Capela é de lá e faz umas estátuas de barro muito legais.