Guia Vida&Arte CasaCor: três conteúdos para provocar novas ideias

Plataforma

“The Cool Hunter” (thecoolhunter.net) explora as tendências mais inovadoras e frescas em design, arquitetura, arte e cultura. São projetos únicos e locais inspiradores de diversas partes do mundo. C

ada publicação é uma oportunidade de descobrir não apenas o que está em alta, mas também o

que está por vir e ajuda a aprofundar o entendimento sobre as interconexões entre design e a cultura global.

Documentário

“The infinite happiness” (foto) fala sobre um projeto de habitação social em Copenhague, conhecido por seu design inteligente e sustentável. As entrevistas e cenas do dia a dia dos moradores mostram como o ambiente pode influenciar a felicidade e o bem-estar das pessoas.