Filme cearense em Berlim marca presença na Berlinale 2026

Cineastas cearenses ganham projeção internacional na 76ª edição do Festival de Berlim, com filmes na competição oficial das principais mostras da Berlinale 2026 / Crédito: Cena do filme "FIZ UM FOGUETE IMAGINANDO QUE VOCÊ VINHA"/Delírio Filmes/Divulgação

Resumo O Ceará ganha destaque na 76ª edição do Festival de Cinema de Berlim em 2026

O filme "Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha" teve sua estreia mundial no evento

Outro destaque é "Feito Pipa", gravado em Quixadá e exibido na mostra infantojuvenil

Ao todo, dez produções brasileiras participam do festival com apoio de leis de incentivo

O investimento público em editais e fundos foi essencial para levar os filmes ao Exterior. O cinema cearense chega com força à 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale), realizada entre 12 e 22 de fevereiro de 2026.

Considerado um dos principais eventos do calendário mundial, o evento inaugura a grande competição europeia do setor e antecede a corrida do Oscar.

Nesse domingo, 15, foi a estreia mundial de “Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha”, primeiro longa de Janaína Marques, exibido na mostra Fórum. A sessão marcou a chegada oficial do filme ao circuito internacional e colocou o Ceará em evidência logo nos primeiros dias do festival. A produção acompanha Rosa, vivida por Verônica Cavalcanti, uma mulher que se vê convocada a revisitar a própria trajetória quando já não consegue se reconhecer nela.

Feito Pipa leva Quixadá ao tapete vermelho Allan Deberton e Lázaro Ramos no tapete vermelho da estreia de "Feito Pipa", filme rodado em Quixadá que representa o Ceará na mostra Generation do Festival de Berlim 2026. Crédito: Kathleen Kunath/Primeiro Plano/Divulgação Outro destaque cearense na Berlinale é “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton e filmado em Quixadá. O longa integra a mostra Generation Kplus, dedicada ao público infantojuvenil. A produção contabiliza investimento total de R$ 4,7 milhões pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), sendo cerca de R$ 1 milhão via Art. 1º-A e R$ 3 milhões pelo Art. 3º da Lei do Audiovisual.