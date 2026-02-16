Filme cearense em Berlim marca presença na Berlinale 2026

Filme cearense em Berlim marca presença na Berlinale 2026Janaína Marques e Allan Deberton levam filmes do Ceará ao Festival de Berlim, que reúne dez produções brasileiras
Resumo
O filme "Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha" teve sua estreia mundial no evento
Outro destaque é "Feito Pipa", gravado em Quixadá e exibido na mostra infantojuvenil
Ao todo, dez produções brasileiras participam do festival com apoio de leis de incentivo
O investimento público em editais e fundos foi essencial para levar os filmes ao Exterior.
O cinema cearense chega com força à 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale), realizada entre 12 e 22 de fevereiro de 2026.
Considerado um dos principais eventos do calendário mundial, o evento inaugura a grande competição europeia do setor e antecede a corrida do Oscar.
Nesse domingo, 15, foi a estreia mundial de “Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha”, primeiro longa de Janaína Marques, exibido na mostra Fórum.
A sessão marcou a chegada oficial do filme ao circuito internacional e colocou o Ceará em evidência logo nos primeiros dias do festival.
A produção acompanha Rosa, vivida por Verônica Cavalcanti, uma mulher que se vê convocada a revisitar a própria trajetória quando já não consegue se reconhecer nela.
Ao buscar uma memória feliz, mergulha em uma jornada íntima que mistura realidade e imaginação. No percurso, reencontra a mãe, interpretada por Luciana Souza, transformando-a em parceria de estrada em uma narrativa sensível e autoral.
O filme recebeu R$ 1,4 milhão por meio da Política Nacional Aldir Blanc, via edital da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), além de R$ 600 mil do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Feito Pipa leva Quixadá ao tapete vermelho
Outro destaque cearense na Berlinale é “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton e filmado em Quixadá. O longa integra a mostra Generation Kplus, dedicada ao público infantojuvenil.
A produção contabiliza investimento total de R$ 4,7 milhões pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), sendo cerca de R$ 1 milhão via Art. 1º-A e R$ 3 milhões pelo Art. 3º da Lei do Audiovisual.
No tapete vermelho, o filme contou ainda com a presença de nomes como Lázaro Ramos.
Brasil soma dez produções na Berlinale 2026
Ao todo, dez produções brasileiras integram a programação oficial da Berlinale 2026, distribuídas entre as mostras Generation, Panorama, Forum, Forum Expanded e Perspectives.
Na Generation Kplus, além de “Feito Pipa”, participam “A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai, e “Papaya”, de Priscilla Kellen. Na Generation 14plus, o Brasil é representado por “Quatro Meninas”, de Karen Suzane.
No Forum Expanded, está o curta “Floresta do Fim do Mundo”, de Felipe M. Bragança e Denilson Baniwa. Já na mostra Panorama, integram a seleção “Isabel”, de Gabe Klinger; “Se eu fosse vivo, vivia”, de André Novais Oliveira; e “Narciso”, coprodução internacional com participação brasileira. Em Perspectives, foi selecionado “Nosso Segredo”, de Grace Passô.
Políticas públicas impulsionam o cinema nacional
Parte significativa das obras selecionadas contou com recursos do Ministério da Cultura, da Agência Nacional do Cinema (Ancine), do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), da Lei Paulo Gustavo, da Política Nacional Aldir Blanc e de mecanismos previstos na Lei do Audiovisual.
Os investimentos consolidados somam R$ 12,9 milhões via FSA e R$ 7,6 milhões via Lei do Audiovisual. Os dados reforçam o papel estratégico das políticas públicas na consolidação da cadeia produtiva e na ampliação da presença do Brasil em festivais internacionais.
Até o momento, os filmes brasileiros selecionados para a Berlinale 2026 ainda não têm data confirmada de estreia comercial no País.
O que é a Berlinale
O Festival Internacional de Cinema de Berlim é um dos eventos mais prestigiados do cinema mundial e concede prêmios como o Urso de Ouro e os Ursos de Prata.
O Brasil já conquistou o Urso de Ouro com “Central do Brasil”, de Walter Salles, e “Tropa de Elite”, de José Padilha. Em 2025, “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, venceu o Urso de Prata.