Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 07 de dezembro(07/12)Veja programação - com estreia, horários de hoje, domingo, 07 de dezembro(07/12), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 07 de dezembro (07/12), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
#Runseokjin_Ep.Tour The Movie
Nome Original:#Runseokjin_Ep.Tour The Movie Direção:Junsoo Park Data de Estreia:27/12/2025 Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
“Dojeon! (Desafio!) Até o dia em que eu encontrar cada ARMY.” Jin embarcou em sua primeira jornada para se conectar com o ARMY, seja pessoalmente ou online. Abrangendo 10 cidades e 20 apresentações – de Goyang ao Japão, América do Norte, Europa e de volta a Incheon – os momentos mais emocionantes da turnê estão agora prontos para serem vistos nas telonas. Com o tema "desafio", o programa mostra Jin, o "Worldwide Handsome", trazendo sua energia característica para o palco, rindo, cantando e completando missões com o ARMY ao longo de cinco rodadas energéticas.
Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
13 Dias, 13 Noites
Nome Original:13 jours, 13 nuits Direção:Martin Bourboulon Duração:1h52min Gênero:Drama, Ficção, Thriller Distribuidor:California Filmes
Cabul, 15 de agosto de 2021. Enquanto as tropas americanas se retiram, os Talibãs tomam a capital. Milhares de afegãos buscam refúgio na Embaixada da França, protegida pelo comandante Mohamed Bida e seus homens. Cercado, ele negocia com os Talibãs para organizar, com a ajuda de Eva, uma humanitária franco-afegã, um comboio da última chance em direção ao aeroporto.
Cinépolis Rio Mar.
Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 20:05
A Natureza Das Coisas Invisíveis
Nome Original:A Natureza Das Coisas Invisíveis Direção:Rafaela Camelo Duração:1h30min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil
Glória tem 10 anos e passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá ela conhece Sofia, uma menina que está convencida de que a piora na saúde da bisavó é causada pela internação no hospital. Unidas pelo desejo de sair dali, as crianças encontram conforto na companhia uma da outra. Quando a partida se torna inevitável, as meninas e suas mães seguem para um refúgio no interior do Goiás para passar os últimos dias de um verão inesquecível.
Cinema do Dragão.
A Queda Do Céu
Nome Original:A Queda Do Céu Direção:Eryk Rocha, Gabriela Carneiro da Cunha Duração:1h48min Gênero:Documentário Distribuidor:Gullane País de Origem:Brasil, Itália, França
A partir do poderoso testemunho do xamã e líder Yanomami Davi Kopenawa, o filme “A Queda do Céu” acompanha o importante ritual, Reahu, que mobiliza a comunidade de Watorikɨ num esforço coletivo para segurar o céu. O filme faz uma contundente crítica xamânica sobre aqueles chamados por Davi de povo da mercadoria, assim como sobre o garimpo ilegal e a mistura mortal de epidemias trazidas por forasteiros que os Yanomami chamam de epidemias “xawara”, e traz em primeiro plano a beleza da cosmologia Yanomami, dos espíritos xapiri e sua força geopolítica que nos convida a sonhar longe
Cinema do Dragão.
Avatar: Fogo E Cinzas
Nome Original:Avatar: Fire And Ash Direção:James Cameron Data de Estreia:18/12/2025 Gênero:Ação, Aventura, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Bugonia
Nome Original:Bugonia Direção:Yorgos Lanthimos Duração:1h58min Gênero:Comédia, Ficção Científica Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos, Coreia do Sul, Irlanda
Dois jovens obcecados por teorias da conspiração sequestram a CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena que tem a intenção de destruir o planeta Terra.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar.
Cinemas Benfica Normal Legendado 19:20 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:00
Corações Jovens
Nome Original:Young Hearts Direção:Anthony Schatteman Duração:1h39min Gênero:Drama Distribuidor:Mares Filmes País de Origem:Bélgica, Holanda
Elias desenvolve sentimentos por seu novo vizinho Alexander. Ele logo percebe que está se apaixonando pela primeira vez. As interações com seus amigos e familiares trazem mais perguntas do que respostas. Confuso com seus sentimentos, Elias tenta resolver seu caos interior para provar que merece o coração de Alexander. A coprodução belga-holandesa foi selecionada na seção Geração Kplus do 74º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde teve sua estreia mundial.
Cinema do Dragão.
D.P.A. 4 - O Fantástico Reino De Ondion
Nome Original:D.P.A. 4 - O Fantástico Reino De Ondion Direção:Mauro Lima Duração:1h49min Gênero:Aventura, Fantasia, Infantil Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Os Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca, embarcam em uma missão perigosa para encontrar Max, que desapareceu misteriosamente. A pista leva eles até o Reino de Ondion. Lá, eles enfrentam vilões e magia para resgatar o amigo e impedir os planos do bruxo Rumorum e de Juks, que querem dominar o reino.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 14:15 / 18:50 Centerplex Via Sul Nacional 13:00 / 15:20 / 17:40 / 20:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:35 / 15:00 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 13:15 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 17:15 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:30 / 15:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Nacional 15:10 Normal Nacional 13:50 / 14:30 / 16:10 / 18:30 / 19:20 / 20:50 UCI Parangaba Normal Nacional 14:10 / 15:00 / 16:25
Era Uma Vez Minha Mãe
Nome Original:Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan Direção:Ken Scott Duração:1h42min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:California Filmes
Em 1963, Esther dá à luz Roland, que nasce com pé torto e não consegue andar. Contra a opinião de todos, ela lhe promete uma vida normal e maravilhosa, e luta a vida inteira para cumprir essa promessa. Este filme conta, com humor e emoção, uma história real sobre um destino incrível e o amor incondicional de uma mãe por seu filho.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar.
Cinemas Benfica Normal Legendado 17:10 Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 18:00
Eternidade
Nome Original:Eternity Direção:David Freyne Duração:1h52min Gênero:Comédia Romântica Distribuidor:Elo Studios / A24
Após a morte, todos têm uma semana para escolher onde passarão a eternidade. Para Joan, Larry e Luke, é realmente uma questão de saber com quem passar a eternidade.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 19:20 / 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:55
Fanon
Nome Original:Fanon Direção:Jean-Claude Barny Duração:2h13min Gênero:Biografia Distribuidor:Sem Distribuidor
Frantz Fanon, um psiquiatra francês originário da Martinica, acaba de ser nomeado chefe de serviço no hospital psiquiátrico de Blida, na Argélia. Seus métodos contrastam com os dos outros médicos em um contexto de colonização. Uma cinebiografia no coração da guerra da Argélia, onde se trava uma luta em nome da Humanidade.
Cinépolis Rio Mar.
Five Nights At Freddy's 2
Nome Original:Five Nights At Freddy's 2 Direção:Emma Tammi Duração:1h45min Gênero:Horror, Terror, Thriller Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
‘Five Nights At Freddy’s 2‘, sequência do maior sucesso da história da Blumhouse, traz Mike, Abby e Vanessa tentando encontrar uma maneira de sobreviver por mais cinco noites quando um novo grupo de animatrônicos sai da pizzaria e causa o caos na cidade.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:00 / 15:00 / 17:15 / 19:30 / 21:00 Centerplex Via Sul Dublado 15:00 / 17:15 Legendado 21:30 Dolby Atmos Dublado 18:45 / 21:00 Cinemas Benfica Normal Legendado 19:40 Normal Dublado 13:00 / 17:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:00 / 14:00 / 15:30 / 16:30 / 17:20 / 18:00 / 19:00 / 20:00 / 20:30 Cinépolis Rio Mar Normal Macro XE Dublado 14:00 / 19:00 Normal Macro XE Legendado 16:30 / 21:20 Normal Dublado 13:00 / 13:20 / 15:30 / 15:50 / 18:00 / 18:20 / 20:40 / 20:50 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:00 / 15:00 / 16:30 / 17:20 / 19:00 / 19:40 / 21:30 / 22:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:20 / 14:15 / 15:40 / 16:30 / 17:00 / 18:00 / 18:45 / 19:20 / 20:20 / 21:00 / 21:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 13:00 / 18:35 Vip Legendado 20:50 Normal Legendado 16:40 / 17:00 / 18:55 / 21:10 / 21:30 Normal Dublado 14:45 / 17:20 / 19:15 / 19:35 / 21:50 UCI Parangaba XPLUS Dublado 14:45 / 17:00 / 19:15 / 21:30 Normal Dublado 19:45 / 22:00
Fora De Controle
Nome Original:Dis-moi juste que tu m'aimes Direção:Anne Le Ny Duração:1h51min Gênero:Drama Distribuidor:California Filmes
Após quinze anos de casamento, uma crise coloca à prova a união de Julien e Marie. No casal, ela sempre foi quem mais amava e, quando Anaëlle, o grande amor de juventude de seu marido Julien, reaparece no horizonte, Marie entra em pânico. Perdida em uma espiral infernal de ciúmes e autodepreciação, Marie se deixa levar para uma aventura com Thomas, seu novo superior hierárquico. Este se revelará tão manipulador quanto perigoso, a ponto de
Cinemas Benfica.
Harry Potter E O Cálice De Fogo (Relançamento)
Nome Original:Harry Potter and the Goblet of Fire Direção:Mike Newell Data de Estreia:13/12/2025 Gênero:Aventura, Família, Fantasia Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos, Reino Unido
Agora, com 14 anos, Harry Potter (Daniel Radcliffe) participa de uma grande competição de bruxos, defendendo Hogwarts contra outras escolas de magia. Além disso, seu arquiinimigo Lord Voldemort (Ralph Fiennes) prepara-se para retornar à ativa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
La Pampa
Nome Original:La Pampa Direção:Antoine Chevrolier Duração:1h34min Gênero:Drama, Thriller Distribuidor:Encripta
Willy e Jojo, dois adolescentes inseparáveis, passam o tempo caçando o tédio em uma pequena vila no coração da França. Eles fizeram uma promessa: em breve irão para a cidade. Mas Jojo esconde um segredo. E quando toda a vila o descobre, os sonhos e as famílias dos dois amigos se despedaçam.
Cinépolis Rio Mar.
Mauricio De Sousa: O Filme
Nome Original:Mauricio De Sousa: O Filme Direção:Pedro Vasconcelos, Rafael Salgado Duração:1h35min Gênero:Biografia, Drama Distribuidor:Disney País de Origem:Brasil
Conheça a história do pai da turma: Mauricio de Sousa, o mais importante quadrinista do Brasil, e como ele criou seus personagens mais famosos. Responsável por dar vida a figuras icônicas que marcaram gerações, o filme é protagonizado por Mauro Sousa, filho do artista. A produção acompanha a jornada de Mauricio desde a infância, passando pela descoberta e paixão pelos quadrinhos, até a invenção de uma carreira considerada impossível na época e suas aventuras para se sustentar e alcançar o sucesso profissional.
Kinoplex North Shopping.
Monsta X: Connect X In Cinemas
Nome Original:Monsta X: Connect X In Cinemas Direção:Yeji Lee, Yoondong Oh Duração:2h Gênero:Show Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Coreia do Sul
Em julho de 2025, o MONSTA X incendiou o KSPO DOME durante três dias inesquecíveis com o show 2025 MONSTA X CONNECT X. Da poderosa apresentação ao vivo com a banda e um setlist repleto de performances espetaculares, às imagens inéditas dos bastidores do processo de preparação e entrevistas exclusivas e emocionantes onde os membros refletem sobre sua intensa jornada de 10 anos — este filme captura tudo. Uma crônica de uma história de uma década escrita em conjunto pelo MONSTA X e MONBEBE.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 15:00
Morra, Amor
Nome Original:Die, My Love Direção:Lynne Ramsay Duração:1h58min Gênero:Suspense, Thriller Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Grace acaba de ser mãe pela primeira vez. Aspirante a escritora, decide sair de Nova Iorque em busca de uma vida mais calma e se muda com a família para a antiga casa de infância do marido, numa zona rural de Montana. Aos poucos, começa a enfrentar sentimentos de isolamento e sofrimento psicológico. Com a saúde mental em declínio no período de pós-parto, a realidade vai levando o casamento a um território inquietante e imprevisível.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Legendado 14:20
Mãe Fora Da Caixa
Nome Original:Mãe Fora Da Caixa Direção:Manuh Fontes Duração:1h33min Gênero:Comédia Distribuidor:Galeria Distribuidora País de Origem:Brasil
MÃE FORA DA CAIXA acompanha a Manu, interpretada por Miá Mello, uma mulher bem-sucedida, com uma rotina agitada que não permite imprevistos. Ela acredita ter tudo sempre sob controle, até a chegada de sua primeira filha.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:55 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 19:10
O Agente Secreto
Nome Original:O Agente Secreto Direção:Kleber Mendonça Filho Duração:2h41min Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, França, Holanda, Alemanha
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
Cinemas Benfica, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinema do Dragão.
Cinemas Benfica Normal Nacional 16:40 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 13:15 / 16:25 / 21:30
O Apego
Nome Original:L'Attachement Direção:Carine Tardieu Duração:1h45min Gênero:Drama Distribuidor:Bonfilm
Sandra, uma mulher na casa dos cinquenta, ferozmente
independente, acaba de compartilhar, repentinamente e sem querer,
a intimidade de seu vizinho de andar e de seus dois filhos. Contra
todas as expectativas, ela aos poucos se apega a essa família
adotiva.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar.
O Estrangeiro
Nome Original:L'Étranger Direção:François Ozon Duração:2h Gênero:Drama Distribuidor:California Filmes País de Origem:França
Na Argélia dos anos 1930, o francês apático Meursault mostra total indiferença à vida. Seu distanciamento emocional leva a um assassinato, seguido por um julgamento que examina o crime e seu caráter.
Cinemas Benfica.
O Iluminado (Relançamento)
Nome Original:The Shining Direção:Stanley Kubrick Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Durante o inverno, um homem é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornado cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que também foram causados pelo isolamento excessivo.
Cinépolis Rio Mar.
O Segredo Da Chef
Nome Original:Partir un jour Direção:Amélie Bonin Duração:1h38min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Synapse
Quando Cécile está prestes a realizar seu sonho, abrir seu próprio restaurante gastronômico, ela precisa voltar para a vila onde cresceu após o infarto de seu pai. Longe da agitação parisiense, ela reencontra seu amor de juventude. Suas lembranças ressurgem e suas certezas vacilam...
Cinépolis Rio Mar.
Operação Maldoror
Nome Original:Le Dossier Maldoror Direção:Fabrice du Welz Duração:2h35min Gênero:Drama, Thriller Distribuidor:California Filmes
Bélgica, 1995. O desaparecimento preocupante de duas jovens abala a população e desencadeia uma frenesi midiática sem precedentes. Paul Chartier, um jovem policial idealista, junta-se à operação secreta “Maldoror”, dedicada à vigilância de um suspeito reincidente. Confrontado com as falhas do sistema policial, ele parte sozinho em uma caçada humana que o levará a mergulhar na obsessão.
Cinemas Benfica.
Paris Opera Ballet O Quebra Nozes
Nome Original:Paris Opera Ballet in Cinemas - The Nutcracker Direção:François Roussillon Duração:1h42min Gênero:Ballet Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:França
Numa véspera de Natal, a jovem Clara ganha um boneco inanimado, um quebra-nozes. Segurando-o nos braços, ela adormece e sonha com um mundo de fantasia onde os brinquedos ganham vida. Cercada por soldadinhos de chumbo, ratos e bonecas gigantes, e guiada pelo Quebra-Nozes, agora Príncipe, Clara confronta seus desejos e medos.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Rolling Stones - At The Max
Nome Original:Rolling Stones - At The Max Direção:Noel Archambault Data de Estreia:10/12/2025 Gênero:Show Distribuidor:IMAX País de Origem:Inglaterra
Lançado pela primeira vez em 1991, Rolling Stones – At the Max é um filme-concerto aclamado pela crítica com Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood e Bill Wyman. Filmado durante a digressão Steel Wheels/Urban Jungle do grupo em 1990, este é o primeiro filme-concerto filmado em IMAX, destacando o talento incomparável dos Rolling Stones e a sua capacidade de encher estádios. Com várias performances icónicas como «(I Can't Get No) Satisfaction», «Brown Sugar», «Start Me Up» e muitas outras, o filme leva o público para o coração da multidão, onde cada momento é sublimado pela escala e pelo som incomparáveis do IMAX.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Soldado De Chumbo
Nome Original:Tin Soldier Direção:Brad Furman Duração:1h27min Gênero:Ação, Suspense Distribuidor:Diamond País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
O Bokushi, que prega para centenas de veteranos que foram atraídos pela promessa de proteção e propósito sob seu comando. Depois de várias tentativas fracassadas de infiltração em sua fortaleza impenetrável, o agente militar Emmanuel Ashburn recruta Nash Cavanaugh, um ex-agente das forças especiais que já foi discípulo dos Bokushi. Nash concorda em usar seu conhecimento interno do enigmático líder enquanto busca vingança contra o homem que tirou tudo dele, incluindo o amor de sua vida.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 21:45 Centerplex Via Sul Dublado 19:15 / 21:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 19:35 Normal Dublado 22:00
Sonho, Logo Existo
Nome Original:L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme Direção:Pierre Richard Duração:1h28min Gênero:Comédia Distribuidor:Bonfilm
Grégoire e Michel não são da mesma geração, mas são unidos pela amizade, pelo amor à natureza e por um grande afeto por um urso que escapou de um circo.
Cinépolis Rio Mar.
The Cure: The Show Of A Lost World
Nome Original:The Cure: The Show Of A Lost World Direção:Nick Wickham Duração:2h47min Gênero:Show Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Inglaterra
No dia 1º de novembro de 2024, foi lançado “SONGS OF A LOST WORLD”, o aclamado álbum do THE CURE, reconhecido com uma indicação ao Grammy. Na noite do lançamento do álbum, o The Cure tocou o álbum completo pela primeira e única vez no Troxy, em Londres, para 3 mil fãs. THE CURE: THE SHOW OF A LOST WORLD é uma versão reeditada, remixada e remasterizada em 4K do show completo com 31 músicas. Com a direção de Nick Wickham, diretor indicado ao Grammy, e mixagem em som surround por Robert Smith, o filme será lançado por tempo limitado na quinta-feira, 11 de dezembro, nos cinemas do mundo todo. Formada inicialmente em 1978, a banda The Cure já vendeu mais de 30 milhões de álbuns no mundo inteiro, foi a atração principal no Festival de Glastonbury quatro vezes e entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 2019. Ela é considerada uma das bandas mais influentes que já surgiram no Reino Unido. THE CURE: THE SHOW OF A LOST WORLD foi produzido e mixado por Robert Smith e Paul Corkett e apresentado pelo The Cure, composto por Robert Smith (voz/guitarra/contrabaixo de 6 cordas), Simon Gallup (contrabaixo), Jason Cooper (bateria/percussão), Roger O’Donnell (teclado), Reeves Gabrels (guitarra/contrabaixo de 6 cordas) e Perry Bamonte (guitarra/contrabaixo de 6 cordas/teclado).
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Traição Entre Amigas
Nome Original:Traição Entre Amigas Direção:Bruno Barreto Data de Estreia:11/12/2025 Gênero:Drama Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Brasil
Penélope (Larissa Manoela) e Luiza (Giovanna Rispoli) sempre foram inseparáveis, até que uma escolha errada coloca a amizade à prova e muda o rumo de suas vidas. Entre mágoas, romances e reflexões, elas descobrem que amadurecer é bem mais complicado do que parece. Enquanto Penélope tenta a sorte como atriz em Nova York, Luiza mergulha no universo da música. E no meio de tantas mudanças, elas vão descobrir que toda amizade tem amor, promessas e segredos, mas que também tem os seus limites.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar.
Truque De Mestre - O 3º Ato
Nome Original:Now You See Me: Now You Don’t Direção:Ruben Fleischer Duração:1h53min Gênero:Ação, Mistério, Suspense Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Os Quatro Cavaleiros estão de volta com uma nova geração de ilusionistas e uma trama cheia de reviravoltas, mágicas e surpresas, em um truque que envolve a joia mais valiosa do mundo.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 18:00 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 13:50 / 19:00 / 21:15 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 21:20 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 15:35 Normal Vip Legendado 16:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 21:50 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:10 / 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 21:45 Normal Dublado 15:00 / 17:25 / 22:15 Normal Legendado 19:50 UCI Parangaba Normal Dublado 17:20 / 19:40 / 22:00
Uma Jornada De Bicicleta
Nome Original:À bicyclette! Direção:Mathias Mlekuz Duração:1h29min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Bonfilm
Do Atlântico ao mar Negro, Mathias leva seu melhor amigo Philippe em uma viagem de bicicleta. Juntos, eles refarão o percurso que Youri, seu filho, havia iniciado antes de desaparecer tragicamente. Uma epopeia que eles viverão com ternura, humor e emoção.
Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar.
Wicked: Parte 2
Nome Original:Wicked: For Good Direção:John M. Chu Duração:2h17min Gênero:Fantasia, Musical, Romance Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Elphaba, agora demonizada como a Bruxa Má do Oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o Mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamouroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens da fama e da popularidade. Quando uma multidão enfurecida se ergue contra a Bruxa Má, Glinda e Elphaba vão precisar se unir uma última vez.
Centerplex Messejana, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Centerplex Via Sul.
Centerplex Messejana Dublado 21:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 14:20 Normal Legendado 19:00 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:30 / 17:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 19:45 Kinoplex North Shopping Normal Legendado 14:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 19:00 Normal Dublado 13:55 3D IMAX Legendado 17:00 / 22:00
Zootopia 2
Nome Original:Zootopia 2 Direção:Jared Bush, Byron Howard Duração:1h48min Gênero:Animação, Aventura, Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana 3D Dublado 16:15 / 18:40 Dublado 14:30 / 15:30 / 16:50 / 19:15 / 20:30 Centerplex Via Sul Dublado 14:30 / 15:30 / 17:00 / 18:00 / 19:30 / 20:30 Dolby Atmos Dublado 14:00 / 16:20 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:10 / 15:10 / 17:20 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 13:30 / 14:40 / 16:00 / 17:05 / 18:30 / 19:30 / 21:00 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 14:10 / 16:40 / 19:20 Normal Vip Dublado 13:40 / 16:10 / 18:40 / 21:10 Normal Dublado 13:15 / 14:00 / 15:45 / 16:40 / 18:15 / 20:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:10 / 14:40 / 15:15 / 16:20 / 17:30 / 18:40 / 19:30 / 20:55 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:10 / 15:30 / 16:10 / 17:50 / 18:30 / 20:10 / 20:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:20 / 16:40 Normal Dublado 13:00 / 15:15 / 16:55 / 17:30 / 19:45 / 21:40 3D IMAX Dublado 14:40 / 19:45 UCI Parangaba Normal Dublado 14:00 / 14:20 / 16:15 / 18:30 / 19:00 / 20:45 / 21:20 3D Dublado 16:40
A Mulher Mais Rica Do Mundo
Nome Original:La femme la plus riche du monde Direção:Thierry Klifa Duração:2h3min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Synapse País de Origem:França
A mulher mais rica do mundo: sua beleza, sua inteligência, seu poder. Um escritor-fotógrafo: sua ambição, sua insolência, sua loucura. O raio de paixão que os arrebata. Uma herdeira desconfiada lutando para ser amada. Um mordomo vigilante que sabe mais do que diz. Segredos de família. Doações astronômicas. Uma guerra na qual todos os golpes são permitidos.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Legendado 19:20
O Que A Natureza Te Conta
Nome Original:What Does That Nature Say to You Direção:Hong Sang-soo Duração:1h48min Gênero:Comédia, Drama, Romance Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Coreia do Sul
Um jovem poeta deixa a namorada na casa dos pais dela e se surpreende com seu tamanho. Ele encontra o pai dela, conhece a mãe e a irmã dela e todas acabam passando um longo dia juntas; alimentadas por conversas, comida e bebidas.
Cinema do Dragão.
Twinless – Um Gêmeo A Menos
Nome Original:Twinless Direção:James Sweeney Duração:1h40min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
Roman, ainda abalado pela morte do irmão gêmeo, encontra no luto uma solidão que parece invencível. Ao se unir a um grupo de apoio para pessoas que perderam seus gêmeos, ele conhece Dennis — culto, irônico, também marcado pela perda — e entre os dois nasce uma amizade intensa, inesperada e complexa. Num entremeio de humor negro, dor e desejo de pertencimento, Twinless investiga como levamos conosco as ausências que nos formam e as conexões que tentamos tecer para preencher o vazio.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 18:40 / 20:50