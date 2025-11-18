Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 18 de novembro(18/11)

Sinopse

Um véu desce abruptamente sobre a movimentada área de Shibuya em meio às multidões agitadas de Halloween, prendendo inúmeros civis lá dentro. Satoru Gojo, o feiticeiro jujutsu mais forte, entra no caos. Mas à espreita estão usuários de maldições e espíritos planejando selá-lo. Yuji Itadori, acompanhado por seus colegas de classe e outros feiticeiros jujutsu de alto nível, entra na briga em um confronto sem precedentes de maldições — o incidente de Shibuya. No rescaldo, dez colônias em todo o Japão são transformadas em antros de maldições em um plano orquestrado por Noritoshi Kamo, o feiticeiro mais perverso da história. Com o início do mortal Jogo do Abate, o feiticeiro de Grau Especial Yuta Okkotsu é designado para realizar a execução de Yuji por seus crimes percebidos. O confronto desesperado entre os dois amados alunos de Satoru Gojo chega à tela grande com uma prévia antecipada. Seja o primeiro a vivenciar a batalha fatídica de Yuji e Yuta com o tão aguardado pontapé inicial da 3ª Temporada nos cinemas de todo o país.