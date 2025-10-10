Cinema do Dragão exibe filmes clássicos e infantis em outubro

Clássicos e lançamentos movimentam a tela do Cinema do Dragão / Crédito: Filme "A Pequena Vendedora de Sol", do diretor Djibril Diop Mambéty

O Cinema do Dragão renova sua programação com uma seleção que combina lançamentos e obras marcantes da história do cinema. Entre as novidades, estão "Retrato de um Certo Oriente", novo longa de Marcelo Gomes; o relançamento do clássico "Amores Brutos" (2000), de Alejandro Iñárritu, em versão remasterizada em 4K; e "O Último Episódio", produção da mineira Filmes de Plástico, responsável por títulos como "Marte Um".

Leia Também | 'Caramelo': filme da Netflix acerta no símbolo, mas peca na condução Baseado no romance de Milton Hatoum, "Retrato de um Certo Oriente" acompanha dois irmãos libaneses que deixam o país natal e recomeçam a vida em Manaus. O longa passou por festivais como Rotterdam, Festival do Rio e Mostra de São Paulo, reafirmando a força do cinema de Gomes em explorar afetos e deslocamentos. Já "Amores Brutos", que revelou Gael García Bernal e marcou a estreia de Iñárritu no cinema, retorna às telas em cópia restaurada para celebrar 25 anos de seu lançamento. O filme entrelaça três histórias transformadas por um acidente de carro na Cidade do México, em um retrato intenso e urbano da condição humana. Também em cartaz, "O Último Episódio", dirigido por Maurílio Martins, traz Matheus Sampaio, Rejane Faria e Babi Amaral em uma aventura adolescente que resgata a nostalgia dos desenhos da TV, com participações dos cineastas Gabriel Martins e André Novais Oliveira.

Leia Mais| WWicked' abre pré-venda de ingressos para o segundo filme Em celebração ao mês das crianças, o cinema realiza a 3ª edição do "História(s) do Cinema para Infâncias", com exibições de clássicos e animações. A programação traz seis filmes do Estúdio Ghibli, o centenário "Em Busca do Ouro", de Charles Chaplin, e o africano "A Pequena Vendedora de Sol", de Djibril Diop Mambéty — todos em sessões dubladas e voltadas para toda a família.



Confira a programação dos filmes no Cinema do Dragão: O Último Episódio

Sala 1 - Sessões:

terça, 14 - 17h30min



quarta, 15 - 14 horas Amores Brutos

sábado, 11 - 16h20min



domingo, 12 - 17h30min



terça, 14 - 18 horas



quarta, 15 - 18 horas Retrato De Um Certo Oriente Sala 2 - Sessões: terça, 14 - 19h40min



quarta 15 - 16h10min Sala 1 - Sessão: