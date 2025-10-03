Glen Powell: "Nunca me senti bom em nada"Em coletiva com a imprensa internacional, ator fala sobre trabalho em "Chad Powers", série da Disney+ no universo do futebol americano
“Eu sou ruim em tudo”, respondeu Glen Powell ao ser perguntado em que ele seria ruim já que, além de ser considerado um galã em ascensão de Hollywood, era também criador, protagonista e escritor da sua nova série que estreou no Disney+, “Chad Powers”.
O ator completou rindo: “É por isso que a atuação funciona pra mim: você nunca é realmente bom em nada, só fica bom o suficiente para enganar o público por um tempo”.
Apesar de estar na indústria desde 2003, quando estreou aos 15 anos em “Pequenos Espiões 3”, e seguir numa série de várias participações em filmes e séries, seu nome foi realmente alçado para o grande público quando entrou para o elenco de “Top Gun: Maverick” (2022), sequência para a clássica ação de Tom Cruise.
Desde então, destacou-se principalmente no humor com a ação “Assassino por Acaso” (2023) e o romance “Todos Menos Você” (2023).
Em 2025, estreia como protagonista na série “Chad Powers”. Na trama, Russ Holliday tenta ressuscitar seus sonhos oito anos depois de um erro imperdoável acabar com sua promissora carreira no futebol americano universitário. Para isso, usa peruca e próteses faciais para criar o disfarce de Chad Powers.
Entrevista com Glen Powell
No final de setembro, O POVO participou de coletiva de imprensa internacional da Hulu, plataforma de streaming da The Walt Disney Company, baseada em Los Angeles.
O ator falou sobre segundas chances, cultura do cancelamento, fama e disfarces, liderança em sets e o cinema como esporte coletivo.
“Quando estávamos desenvolvendo esse personagem, a gente realmente analisou a forma como a cultura do cancelamento funciona. O mundo fica te lembrando do seu pior momento, você começa a se sentir um fracasso. Isso acaba virando sua identidade”, comenta ao criar um paralelo entre seu personagem e o mundo real.
“No fundo, toda essa história é sobre um cara que só quer dizer: Eu sinto muito. E isso é algo muito difícil de fazer hoje em dia, porque as pessoas definem você por alguns segundos de um vídeo, pelos seus piores momentos”.
Mesmo com papéis dramáticos na carreira, a comédia sempre foi seu foco como artista. O ator revelou que quando se mudou para Los Angeles, seu maior objetivo era participar de uma sitcom, termo designado às comédias televisivas norte-americanas de comédia com cenários fixos e às vezes gravadas em teatro para captar a reação da plateia.
Glen Powell e a comédia
"Apresentar-se para uma plateia ao vivo era, para mim, a coisa mais emocionante. Ter essa troca e meio que trabalhar com uma equipe de roteiristas em tempo real”, diz assertivo, antes de lembrar da experiência que teve ao assistir os bastidores de “Rules of Engagement” (2007) e ver de perto a construção do humor.
“Quando o público tinha uma resposta meio morna, os roteiristas corriam para o lado, se amontoavam em volta de uma pequena lâmpada, e então corriam de volta e faziam a cena novamente com uma piada melhor e arrasavam. Eu sempre adorei esse processo, como se houvesse uma arte acontecendo diante dos seus olhos. Era como se você visse um esporte em equipe”.
A primeira temporada de “Chad Powers” está disponível no streaming Disney+. Ainda não há previsão de renovação.