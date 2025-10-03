Glen Powell: "Nunca me senti bom em nada"

Glen Powell em cena da série "Chad Powers" / Crédito: Divulgação/Disney

“Eu sou ruim em tudo”, respondeu Glen Powell ao ser perguntado em que ele seria ruim já que, além de ser considerado um galã em ascensão de Hollywood, era também criador, protagonista e escritor da sua nova série que estreou no Disney+, “Chad Powers”. INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

O ator completou rindo: “É por isso que a atuação funciona pra mim: você nunca é realmente bom em nada, só fica bom o suficiente para enganar o público por um tempo”. Apesar de estar na indústria desde 2003, quando estreou aos 15 anos em “Pequenos Espiões 3”, e seguir numa série de várias participações em filmes e séries, seu nome foi realmente alçado para o grande público quando entrou para o elenco de “Top Gun: Maverick” (2022), sequência para a clássica ação de Tom Cruise. Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema Desde então, destacou-se principalmente no humor com a ação “Assassino por Acaso” (2023) e o romance “Todos Menos Você” (2023).

Em 2025, estreia como protagonista na série “Chad Powers”. Na trama, Russ Holliday tenta ressuscitar seus sonhos oito anos depois de um erro imperdoável acabar com sua promissora carreira no futebol americano universitário. Para isso, usa peruca e próteses faciais para criar o disfarce de Chad Powers. Entrevista com Glen Powell No final de setembro, O POVO participou de coletiva de imprensa internacional da Hulu, plataforma de streaming da The Walt Disney Company, baseada em Los Angeles. O ator falou sobre segundas chances, cultura do cancelamento, fama e disfarces, liderança em sets e o cinema como esporte coletivo.

“Quando estávamos desenvolvendo esse personagem, a gente realmente analisou a forma como a cultura do cancelamento funciona. O mundo fica te lembrando do seu pior momento, você começa a se sentir um fracasso. Isso acaba virando sua identidade”, comenta ao criar um paralelo entre seu personagem e o mundo real. “No fundo, toda essa história é sobre um cara que só quer dizer: Eu sinto muito. E isso é algo muito difícil de fazer hoje em dia, porque as pessoas definem você por alguns segundos de um vídeo, pelos seus piores momentos”. Mesmo com papéis dramáticos na carreira, a comédia sempre foi seu foco como artista. O ator revelou que quando se mudou para Los Angeles, seu maior objetivo era participar de uma sitcom, termo designado às comédias televisivas norte-americanas de comédia com cenários fixos e às vezes gravadas em teatro para captar a reação da plateia.