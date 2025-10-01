Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 01 de outubro(01/10)Veja programação - com estreia, horários de hoje, quarta, 01 de outubro(01/10), dos cinemas de Fortaleza.
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 01 de outubro (01/10), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
Avatar: O Caminho Da Água (Relançamento)
Nome Original:Avatar: The Way Of Water (Re-release) Direção:James Cameron Data de Estreia:02/10/2025 Gênero:Ação, Aventura Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Uma década após os eventos do primeiro filme, Avatar 2: O Caminho da Água acompanha a história da família Sully: Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) e seus filhos. O longa também irá apresentar os perigos que os esperam nesta nova aventura, os esforços que fazem para se manterem seguros, as batalhas que enfrentam para sobreviver e, claro, as tragédias que sofrem.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Minha Mãe É Uma Peça - O Filme
Nome Original:Minha Mãe É Uma Peça Direção:André Pellenz Duração:1h35min Gênero:Comédia Distribuidor:Downtown Filmes País de Origem:Brasil
A trama conta a história das loucuras da mãe e dona de casa Hermínia, “uma mulher de meia idade, aposentada e sozinha, que tem como preocupação maior procurar o que fazer”.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:10
Toy Story (1995) - 30 Anos
Nome Original:Toy Story (1995) - 30th Anniversary Direção:John Lasseter Duração:1h21min Gênero:Animação, Aventura Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
O aniversário de Andy está chegando e os brinquedos estão nervosos. Afinal de contas, eles temem que um novo brinquedo possa substituí-los. Liderados por Woody, um caubói que é também o brinquedo predileto de Andy, eles montam uma escuta que lhes permite saber dos presentes ganhos. Entre eles está Buzz Lightyear, o boneco de um patrulheiro espacial, que logo passa a receber mais atenção do garoto. Isto aos poucos gera ciúmes em Woody, que tenta fazer com que ele caia atrás da cama. Só que o plano dá errado e Buzz cai pela janela. É o início da aventura de Woody, que precisa resgatar Buzz também para limpar sua barra com os outros brinquedos.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:55
A Grande Viagem Da Sua Vida
Nome Original:A Big Bold Beautiful Journey Direção:Kogonada Duração:1h30min Gênero:Drama Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Estados Unidos
E se você pudesse abrir uma porta e atravessá-la para reviver um momento marcante do seu passado? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) são dois desconhecidos solteiros que se conhecem no casamento de um amigo em comum e, em pouco tempo, por uma reviravolta surpreendente do destino, acabam embarcando juntos em “ A Grande Viagem da Sua Vida” – uma aventura única, fantástica e envolvente, na qual eles têm a chance de reviver momentos importantes de seus próprios passados, iluminando o caminho que os levaram até o presente... e, talvez, ganhando a oportunidade de mudar seus futuros.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 15:30 Centerplex Via Sul Dublado 14:30 Cinemas Benfica Normal Legendado 17:10 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 15:30 / 18:00 / 20:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 13:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:00 Vip Legendado 16:20 Normal Legendado 22:05
A Longa Marcha - Caminhe Ou Morra
Nome Original:The Long Walk Direção:Francis Lawrence Duração:1h48min Gênero:Suspense Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Estados Unidos
Em um futuro distópico, 100 jovens participam de uma competição brutal na qual só um pode sobreviver. A cada passo, a tensão aumenta. A Longa Marcha é uma adaptação eletrizante da obra de Stephen King.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 21:45 Centerplex Via Sul Dublado 21:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 19:15 / 21:45 Cinépolis Rio Mar Normal Legendado 18:30 / 21:10 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 18:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 17:55 / 20:15
A Praia Do Fim Do Mundo
Nome Original:A Praia Do Fim Do Mundo Direção:Petrus Cariry Duração:1h28min Gênero:Drama Distribuidor:Sereia Filmes País de Origem:Brasil
Em Ciarema, o avanço do mar destrói casas e desabriga famílias. Alice, uma jovem ambientalista, mora com Helena, sua mãe doente, em uma casa constantemente castigada pelas ressacas. Alice quer ir embora, mas Helena quer permanecer em frente ao mar.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 17:21
A Sogra Perfeita 2
Nome Original:A Sogra Perfeita 2 Direção:Cris D'Amato Duração:1h29min Gênero:Comédia Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Brasil
Depois de conquistar a casa própria com muito esforço, Neide está determinada a manter sua independência. Por isso, quando Oliveira, seu namorado e padeiro português do bairro, a pede em casamento, o medo de abrir mão da liberdade faz com que ela responda um sonoro “não”. O que Neide não esperava era que Dona Oliveira, sua sogra portuguesa, chegasse de mala e cuia para um casamento que só existia na cabeça dela. Com a pressão da sogra para que diga o tão esperado “sim”, Neide sente que precisa provar sua autonomia a qualquer custo, o que acaba desencadeando uma briga com sua melhor amiga, Sheila. No meio disso tudo, ela ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro.
Centerplex Messejana, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Nacional 14:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:30 / 12:45 / 13:15 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 13:00 / 15:00 / 17:00 / 19:10 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 12:25 / 12:35 / 12:40 / 12:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 14:05 / 16:05 / 18:05 / 20:05 UCI Parangaba Normal Nacional 14:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00
Animais Perigosos
Nome Original:Dangerous Animals Direção:Sean Byrne Duração:1h38min Gênero:Terror Distribuidor:Diamond País de Origem:Austrália
Em ANIMAIS PERIGOSOS, a vida da surfista Zephyr vira um pesadelo quando ela é sequestrada por Tucker, um serial killer obcecado por tubarões. A jovem é mantida em cativeiro em um barco com outra mulher e precisa descobrir como escapar, em uma corrida contra o tempo, antes que seja devorada por tubarões famintos em alto mar.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 16:50 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 18:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 21:15 / 21:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 20:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:10 / 16:20 / 21:25 UCI Parangaba Normal Dublado 22:00
Apanhador De Almas
Nome Original:Apanhador De Almas Direção:Nelson Botter Jr, Fernando Alonso Duração:1h39min Gênero:Terror Distribuidor:Retrato Filmes País de Origem:Brasil
Durante um eclipse solar total, quatro garotas visitam a casa de uma bruxa misteriosa em busca de um ritual sobrenatural, mas algo dá errado e elas ficam presas em um limbo dimensional onde o Apanhador de Almas governa.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:20
BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered
Nome Original:BTS 2019 'Speak Yourself' London Remastered Direção:Jo Hyeongseok Duração:1h48min Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Uma expressão espetacular do amor verdadeiro e do significado da existência sob céu estrelado. BTS
2019 WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF LONDON Remastered A união poderosa da emoção com a energia ganha vida por meio de uma produção excepcional e projeções em LED incríveis. Esta noite histórica marcou O BTS como O primeiro grupo coreano a ser atração principal no estádio Wembley, em Londres e suas vozes cheias de emoção, que ecoaram pelo mundo, agora ganham vida nos cinemas.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Via Sul Legendado 19:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Legendado 19:00 Cinépolis Rio Mar Normal Macro XE Legendado 19:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Legendado 19:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 19:40 / 20:10 UCI Parangaba Normal Legendado 19:40 / 20:10
BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered
Nome Original:BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastered Direção:Jo Hyeongseok Duração:1h35min Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:República da Coreia
Uma "FESTA" inigualável que transcendeu O tempo e o espaço, unindo O BTS e o ARMY BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO Remastered. Uma apresentação espetacular ao ar livre que capturou o espirito de um verdadeiro festival. O calor e a alegria da comemoração do 8º aniversário deles nos cinemas, vibrante e inesquecível como nunca.
Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
C.I.C - Central De Inteligência Cearense
Nome Original:C.I.C - Central De Inteligência Cearense Direção:Halder Gomes Duração:1h41min Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Downtown / Paris Filmes País de Origem:Brasil
“C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
Centerplex Messejana, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Kinoplex North Shopping.
Centerplex Messejana Nacional 15:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Nacional 12:10 / 13:00 Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 15:10 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Nacional 12:30 / 15:00 / 17:05 / 19:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 15:40 / 17:50 / 20:00
Coração De Lutador – The Smashing Machine
Nome Original:The Smashing Machine Direção:Benny Safdie Data de Estreia:02/10/2025 Gênero:Ação, Biografia, Drama Distribuidor:Diamond País de Origem:Estados Unidos
A trama de CORAÇÃO DE LUTADOR - THE SMASHING MACHINE acompanha a história da lenda do MMA Mark Kerr (Dwayne Johnson), cuja carreira promissora foi atravessada por dilemas pessoais intensos, tendo que lidar com o uso de opioides e problemas com sua companheira Dawn (Emily Blunt).
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy.
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castelo Infinito
Nome Original:Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Infinity Castle Direção:Haruo Sotozaki Duração:2h35min Gênero:Animação Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Japão
Japão, era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio. Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana, e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam, começa agora.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:00 / 17:00 / 20:00 Centerplex Via Sul Dublado 14:15 / 17:20 / 20:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:00 Normal Legendado 19:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:30 / 17:45 / 21:00 Cinépolis Rio Mar Normal 4DX Dublado 13:40 / 17:00 / 20:20 Normal Dublado 14:00 / 17:15 / 20:30 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:00 / 21:10 Normal Legendado 18:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 17:00 / 20:10 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:35 / 15:35 / 21:45 Normal Legendado 18:40 UCI Parangaba Normal Dublado 15:25 / 18:30 / 21:35 / 22:00
Depeche Mode: M
Nome Original:Depeche Mode: M Direção:Fernando Frias Data de Estreia:28/10/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos, México
DEPECHE MODE: M é uma jornada cinematográfica ao âmago da relação da cultura mexicana com a morte, emoldurada pelas performances icônicas do Depeche Mode durante a turnê Memento Mori de 2023. Idealizado e dirigido pelo premiado cineasta mexicano Fernando Frias, o filme captura os três shows esgotados da banda na Cidade do México, com a presença de mais de 200.000 fãs, combinando imagens de shows com intersticiais interpretativos e material de arquivo.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Dora E O Mundo Mágico Das Sereias
Nome Original:Dora: Magical Mermaid Direção:Don Kim, Meeka Stuart Data de Estreia:02/10/2025 Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy.
GHIBLI FEST - A Viagem De Chihiro
Nome Original:GHIBLI FEST - A Viagem De Chihiro Direção:Hayao Miyazaki Duração:2h4min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Chihiro é uma garota de 10 anos que descobre um mundo secreto de espíritos estranhos, criaturas e feitiçaria. Quando seus pais são misteriosamente transformados, ela deve recorrer à coragem que nunca soube que tinha para se libertar e devolver sua família ao mundo exterior.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping.
Centerplex Messejana Dublado 18:00 Centerplex Via Sul Dublado 19:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:00
GHIBLI FEST - Meu Amigo Totoro
Nome Original:GHIBLI FEST - Meu Amigo Totoro Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h26min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Duas meninas se mudam com o pai para o interior do Japão, com o objetivo de ficar perto da mãe, que está internada em um hospital. Lá, elas viverão muitas aventuras ao lado de um simpático espírito protetor da floresta chamado Totoro, que vive em uma canforeira gigante.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:45
GHIBLI FEST - Nausicaä Do Vale Do Vento
Nome Original:GHIBLI FEST - Nausicaä Do Vale Do Vento Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h57min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Após os Sete Dias de Fogo, uma guerra que destruiu a civilização humana e a maior parte do ecossistema da Terra, surge uma floresta que exala gases venenosos. Apenas insetos e um ser conhecido como Ohmu vivem por lá. Nausicaä, filha do rei do Vale do Vento, tem o estranho poder de conseguir sentir o que a floresta sente e se vê obrigada a sair em uma jornada para tentar evitar outra guerra devastadora.
Kinoplex North Shopping.
GHIBLI FEST - O Castelo Animado
Nome Original:GHIBLI FEST - O Castelo Animado Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h59min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Uma bruxa lança uma terrível maldição sobre a jovem Sophie, transformando-a numa velha de 90 anos. Desesperada, ela embarca numa odisseia na qual acaba parando no elencoelo animado, onde reside um misterioso feiticeiro chamado Howl que poderá ajudá-la a reverter o feitiço.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:30 / 20:30
GHIBLI FEST - O Serviço De Entregas Da Kiki
Nome Original:GHIBLI FEST - O Serviço De Entregas Da Kiki Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h43min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Ao completar 13 anos, seguindo a tradição de todas as bruxas, Kiki deve se mudar para uma cidade na qual não haja nenhuma bruxa e passar lá um ano morando sozinha em uma espécie de “estágio”. Após achar uma bela cidade à beira mar, Kiki e seu gatinho Jiji tentam se adaptar à nova vida.
Kinoplex North Shopping.
GHIBLI FEST - Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar
Nome Original:GHIBLI FEST - Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h41min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Um garoto de 5 anos chamado Sosuke fica amigo de uma princesa peixinho-dourado chamada Ponyo, que quer desesperadamente virar humana.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:15
GHIBLI FEST - Porco Rosso: O Último Herói Romântico
Nome Original:GHIBLI FEST - Porco Rosso: O Último Herói Romântico Direção:Hayao Miyazaki Duração:1h34min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Costa do Mar Adriático, início dos anos 30. Marco Porcellino, mais conhecido como Porco Rosso, é um aviador caçador de recompensas que luta contra piratas aéreos. Cansados de serem derrotados por Porco, os piratas se unem e contratam um piloto americano para duelar com ele.
Cinema do Dragão, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:00 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 19:00
GHIBLI FEST - Sussurros Do Coração
Nome Original:GHIBLI FEST - Sussurros Do Coração Direção:Yoshifumi Kondo Duração:1h51min Gênero:Animação Distribuidor:Sato Company
Shizuku é uma estudante que sonha em ser uma escritora e decide, durante o verão, ler vinte livros. Mas, curiosamente, todas as edições que ela pegou na biblioteca já haviam sido lidas por um tal de Seiji Amasawa.
Kinoplex North Shopping.
Goat
Nome Original:Him Direção: Justin Tipping Data de Estreia:02/10/2025 Gênero:Drama, Suspense Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estado Unidos
GOAT acompanha a jornada de Cameron Cade (Tyriq Withers), um promissor jogador de futebol americano que dedicou toda sua vida ao esporte. Na véspera de um importante evento de avaliação e recrutamento de atletas para a liga profissional, Cade sofre uma acidente graças a um fã descontrolado, colocando sua carreira e os anos de dedicação em risco. Quando tudo parece perdido, porém, seu ídolo, o lendário e veterano quarterback Isaiah White (Marlon Wayans) assume a responsabilidade de orientar o talentoso atleta em sua ascensão para o topo, oferecendo-se para treiná-lo em seu ginásio isolado, um complexo que divide com sua esposa, uma famosa influencer chamada Elsie White (Julia Fox). À medida que o treinamento avança e se intensifica, o comportamento de Isasah se revela cada vez mais tóxico e sombrio, levando Cade a um extremo que pode lhe custar sua vida. Entre o desejo de sucesso e os enigmas que cercam o local, GOAT explora os perigos da fama, da idolatria e da busca pela excelência a qualquer custo.
Cinépolis Rio Mar.
Invocação Do Mal 4: O Último Ritual
Nome Original:The Conjuring: Last Rites Direção:Michael Chaves Duração:2h16min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Reino Unido, Estados Unidos
Invocação do Mal 4: O Último Ritual marca o desfecho da franquia de terror iniciada em 2013 por James Wan. Os filmes são inspirados nas investigações sobrenaturais do famoso casal de paranormais norte-americanos Ed e Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga e Patrick Wilson. Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed e Lorraine se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas. O filme promete encerrar a história dos investigadores com suspense e momentos de tensão, consolidando a franquia como uma das mais populares do gênero. Além dos sustos, o longa também explora o relacionamento do casal, mostrando sua força emocional diante das adversidades.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:15 / 19:00 / 20:45 Centerplex Via Sul Dublado 18:40 / 21:30 Dolby Atmos Dublado 15:00 Cinemas Benfica Normal Legendado 17:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 15:30 / 20:45 / 21:30 Cinépolis Rio Mar Normal Macro XE Dublado 16:00 / 21:20 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 16:15 / 18:30 / 21:20 / 21:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:30 / 18:15 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 18:40 / 21:30 Normal Dublado 15:05 / 17:55 / 19:10 / 20:45 / 22:00 UCI Parangaba Normal Dublado 13:50 / 16:35 / 19:20 / 22:05
Malês
Nome Original:Malês Direção:Antonio Pitanga Data de Estreia:02/10/2025 Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:Brasil
MALÊS é uma jornada de resistência e coragem, ambientada na vibrante Salvador de 1835. Durante seu casamento, dois jovens muçulmanos são arrancados de sua terra natal na África e escravizados no Brasil. Separados pelo destino cruel, ambos lutam para sobreviver e reencontrar-se, enquanto se veem envolvidos na maior insurreição de escravizados da história do Brasil: a Revolta dos Malês.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy.
Missão Pet
Nome Original:Pets on a Train Direção:Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy Duração:1h39min Gênero:Animação Distribuidor:Paris Filmes
Presos em um trem em alta velocidade, um grupo de animais de estimação precisa frustrar os planos de Hans, um texugo em busca de vingança. Como o acidente parece inevitável, os animais podem contar com Falcon, um guaxinim inteligente e engenhoso, pronto para fazer qualquer coisa para salvá-los.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 15:15 / 17:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:15 / 16:20 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:40 / 16:35 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:05 / 16:00 UCI Parangaba Normal Dublado 14:20 / 16:20
Mitski: The Land
Nome Original:Mitski: The Land Direção:Grant James Data de Estreia:22/10/2025 Gênero:Show Distribuidor:Trafalgar
Mitski: The Land traduz para a tela toda a magia e a grandiosidade de assistir ao show ao vivo de Mitski, descrito pelo Philadelphia Inquirer como “altamente estilizado, brilhantemente realizado e super cool”. Filmado ao longo de três noites no Fox Theatre, em Atlanta, o filme é um retrato eletrizante do que manteve centenas de milhares de fãs hipnotizados em palcos ao redor do mundo.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Ne Zha 2: O Renascer Da Alma
Nome Original:Ne Zha 2 Direção:Yu Yang Duração:2h24min Gênero:Ação, Animação, Aventura, Fantasia Distribuidor:A2 Filmes País de Origem:China
Após uma grande catástrofe, as almas de Ne Zha e Ao Bing são salvas, mas seus corpos enfrentam a ruína. Para lhes dar uma nova vida, Taiyi Zhenren recorre à mística lótus de sete cores em uma ousada tentativa de reconstruí-los e mudar seus destinos.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 18:30 Centerplex Via Sul Dublado 16:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 19:45 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 17:20 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 18:30
O Quatrilho (Relançamento)
Nome Original:O Quatrilho Direção:Fábio Barreto Duração:1h47min Gênero:Drama Distribuidor:Cinecolor País de Origem:Brasil
Em 1910, em uma comunidade rural de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul, dois casais dividem a mesma casa, mas uma das esposas se interessa pelo marido da outra.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:40
O Que É Isso, Companheiro? (Relançamento)
Nome Original:O Que É Isso, Companheiro? Direção:Bruno Barreto Duração:1h50min Gênero:Drama, Suspense Distribuidor:Cinecolor País de Origem:Brasil
O Brasil atinge o auge da ditadura militar após a decretação do AI-5, em dezembro de 1968, que institui censura radical à imprensa, assim como a perda dos direitos civis do cidadão brasileiro. Em meados de 1969, um grupo de jovens da classe média carioca opta pela clandestinidade e pela luta armada. Para romper o "muro do silêncio" da imprensa, esses integrantes do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro) tramam o primeiro sequestro de um embaixador com fins políticos, tendo como alvo o representante dos Estados Unidos no Brasil.
Kinoplex North Shopping.
Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:15
O Rei Da Feira
Nome Original:O Rei Da Feira Direção:Felipe Joffily Duração:1h27min Gênero:Comédia Distribuidor:Imagem Filmes País de Origem:Brasil
Quando um feirante é misteriosamente assassinado, entra em cena Monarca (Leandro Hassum), um detetive nada convencional, que mistura seu faro investigativo com dons paranormais... e um certo talento para se meter em confusão. Ao lado do espírito tagarela da própria vítima, o Bode, ele vai encarar uma investigação cheia de barracos, fofocas e revelações no meio da feira mais agitada do Brasil.
Cinépolis Rio Mar, UCI Parangaba.
Cinépolis Rio Mar Normal Macro XE Nacional 13:55
O Último Azul
Nome Original:O Último Azul Direção:Gabriel Mascaro Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, México
Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.
Cinema do Dragão, Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Kinoplex North Shopping.
Cinema do Dragão Normal Nacional 17:20 Cinemas Benfica Normal Nacional 13:20 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Nacional 14:30 / 16:45 / 19:00 / 21:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 22:10
Os Caras Malvados 2
Nome Original:The Bad Guys 2 Direção:Pierre Perifel, JP Sans Duração:1h44min Gênero:Animação, Aventura, Comédia, Família Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em OS CARAS MALVADOS 2, os protagonistas lutam para encontrar confiança e aceitação para sua recente condição de bons moços, quando são forçados, por um esquadrão de mulheres criminosas, a abandonar a aposentadoria para fazer um último trabalho.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 14:20
Os Estranhos: Capítulo 2
Nome Original:The Strangers: Chapter 2 Direção:Renny Harlin Data de Estreia:02/10/2025 Gênero:Terror Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Espanha, Estados Unidos
Quando descobrem que uma de suas vítimas, Maya, ainda está viva, os mascarados retornam para terminar o que começaram. Em um pesadelo sem fim, sem ninguém em quem confiar, Maya se torna presa em uma caçada macabra, enquanto os Estranhos, movidos por uma sede insaciável de violência, a perseguem implacavelmente.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy.
ParaNorman (Remasterizado)
Nome Original:ParaNorman (Remastered) Direção:Sam Fell, Chris Butler Data de Estreia:23/10/2025 Gênero:Ação, Animação Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Estados Unidos
Um garoto incompreendido que pode falar com os mortos junta-se com fantasmas e zumbis para salvar sua cidade de uma maldição de séculos.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Paris, Texas (Relançamento 4K)
Nome Original:Paris, Texas Direção:Wim Wenders Duração:2h25min Gênero:Drama Distribuidor:O2 Play País de Origem:Alemanha, França, Reino Unido
Paris, Texas conta a história de Travis (Harry Dean Stanton), encontrado exausto e sem memória em um deserto no Texas, após quatro anos desaparecido. Aos poucos, ele começa a se recordar de sua vida e é acolhido pelo irmão Walt (Dean Stanton), que com sua esposa Anne (Aurore Clément), cuida de Hunter (Hunter Carson), o filho de Travis. Gradualmente o filho vai se reconectando com o pai, até reconstruírem seu relacionamento e desenvolverem uma forte amizade. É, então, que Travis sai em busca de sua ex-esposa Jane (Nastassja Kinski).
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:01
Por Outros Olhos
Nome Original:Por Outros Olhos Direção:Dennys Bravo Data de Estreia:08/10/2025 Gênero:Documentário, Drama, Musical Distribuidor:Aura Filmes País de Origem:Brasil
Vozes silenciadas, verdades escondidas, emoções nunca reveladas. Como peças únicas, cada vida se encaixa até formar um todo inesperado, intenso e profundo. Segredos surgem onde ninguém ousava olhar. Por Outros Olhos, o Vocal Livre como você nunca viu.
Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy.
Quarteto Fantástico - Primeiros Passos
Nome Original:The Fantastic Four: First Steps Direção:Matt Shakman Duração:1h55min Gênero:Ação, Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força dos laços familiares que os unem, eles devem defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático arauto, a Surfista Prateada. E, se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro já não fosse ruim o suficiente, tudo fica ainda mais pessoal.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Centerplex Via Sul.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 16:35
Seu Cavalcanti
Nome Original:Seu Cavalcanti Direção:Leonardo Lacca Duração:1h10min Gênero:Documentário Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Brasil
Seu Cavalcanti, personagem inspirado no avô do diretor Leonardo Lacca, é um senhor com 90 e tantos anos de idade e uma saúde de ferro. Depois de enfrentar uma contrariedade que o desafia profundamente, embarcamos na sua aventura em busca de reconquistar sua independência e seu prestígio na sociedade.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 15:30
Sonhar Com Leões
Nome Original:Sonhar Com Leões Direção:Paolo Marinou-Blanco Duração:1h27min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Portugal
Uma comédia sarcástica sobre o delicado e o controverso procedimento de eutanásia. Em Sonhar com Leões, Gilda é uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, Portugal. Sua vida está chegando ao fim devido ao diagnóstico de câncer que deu a ela apenas mais um ano de vida. Conformada com seu destino, Gilda agora cultiva o desejo de morrer com dignidade e sem dor, sendo ela mesma ainda. Assim, ela se insere numa corporação clandestina chamada “Joy Transition International”, que organiza palestras e aulas sobre eutanásia para pessoas em estado terminal, em países onde o suicídio assistido é ilegal. É assim que Gilda acaba conhecendo o gentil e introvertido Amadeu, funcionário de uma agência funerária. Diante de um assunto sensível, Sonhar com Leões é uma tragicomédia que, mesmo diante de um assunto complexo, fala da morte com humor e sensibilidade.
Cinépolis Rio Mar.
Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 13:00
Suçuarana
Nome Original:Suçuarana Direção:Clarissa Campolina, Sérgio Borges Duração:1h25min Gênero:Drama Distribuidor:Embaúba Filmes País de Origem:Brasil
Dora passou os últimos anos percorrendo um território arruinado pela mineração, em busca de uma terra perdida sonhada por ela e por sua mãe. Carrega consigo uma foto antiga com o nome Suçuarana, única pista desse lugar mítico onde ela imagina que possa encontrar pertencimento. Guiada por um misterioso cachorro, encontra refúgio em uma vila de trabalhadores de uma fábrica abandonada, que vivem em coletividade. A cada novo encontro, seu destino parece sempre um pouco mais distante.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 15:40
Toque Familiar
Nome Original:Familiar Touch Direção:Sarah Friedland Duração:1h31min Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:Estados Unidos
Uma mulher de 80 anos está na transição para uma vida assistida. Enquanto lida com a adaptação na casa de repouso, ela começa a criar conflitos consigo mesma e com seus cuidadores, em meio às mudanças de sua memória, sua identidade e seus desejos.
Cinemas Benfica.
Cinemas Benfica Normal Legendado 13:50 / 20:20
Tron: Ares
Nome Original:Tron: Ares Direção:Joachim Ronning Data de Estreia:09/10/2025 Gênero:Aventura, Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Ares, um sofisticado programa, é enviado do mundo digital para o mundo real em uma perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de Inteligência Artificial.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Uma Batalha Após A Outra
Nome Original:One Battle After Another Direção:Paul Thomas Anderson Duração:2h50min Gênero:Ação, Policial Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Um grupo de antigos revolucionários entra em ação para resgatar a filha de um deles das garras de um inimigo perigoso.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 17:15 / 20:30 Centerplex Via Sul Dublado 15:15 Dolby Atmos Dublado 17:45 / 21:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:30 / 16:30 Normal Legendado 19:30 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:15 / 17:30 / 20:45 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 14:00 / 17:30 / 21:00 Normal Dublado 20:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:15 / 17:30 / 20:45 / 21:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 20:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:45 / 21:15 Vip Legendado 18:00 IMAX Dublado 15:10 IMAX Legendado 18:25 / 21:40 UCI Parangaba XPLUS Dublado 14:40 / 17:55 / 21:10
Uma Mulher Sem Filtro
Nome Original:Uma Mulher Sem Filtro Direção:Arthur Fontes Duração:1h32min Gênero:Comédia Distribuidor:H2O País de Origem:Brasil
Cercada por um marido encostado, um enteado pedante, um chefe machista, uma amiga autocentrada e uma vizinha que usurpa suas noites de sono com festas frequentes, Bia precisa empenhar muita energia para manter o controle. Mas a chegada de uma jovem influencer que assume uma posição superior à sua na revista onde trabalha é a gota d'água. À beira de um colapso, Bia acaba sendo atendida por Deusa Xana em uma espécie de sessão esotérica. Como resultado, ela se libera de todos os filtros e passa a praticar tolerância zero para todos os absurdos que afetam o seu cotidiano.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul.
Zoopocalipse - Uma Aventura Animal
Nome Original:Night Of The Zoopocalypse Direção:Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro Duração:1h32min Gênero:Animação Distribuidor:Diamond País de Origem:França, Canadá, Bélgica
Gracie e Xavier vivem com seus amigos no zoológico até que um meteoro cai no local, e transforma alguns dos animais em zumbis coloridos. Para salvar seus amigos, a jovem loba Gracie se une ao ranzinza leão-da-montanha Dan. Juntos, eles contam com a ajuda de um grupo para lá de especial: Xavier, o lêmure fã de cinema, Frida, a capivara confiante, Ash, o avestruz cheio de estilo, e Felix, um macaquinho atrapalhado. Agora, essa turma improvável precisa encontrar um jeito de salvar o zoológico e os outros animais.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:30 / 16:30 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:10 / 15:40 / 17:45 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:10 / 16:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 14:30 / 16:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 14:20 / 16:15 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 15:45 / 17:45 UCI Parangaba Normal Dublado 15:30 / 17:35
3 Obás De Xangô
Nome Original:3 Obás De Xangô Direção:Sérgio Machado Duração:1h15min Gênero:Documentário Distribuidor:Gullane País de Origem:Brasil
Retrato da amizade incondicional entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé. Os três defendiam que a força de suas obras residia em documentar o que viam nas ruas: a resiliência do povo do candomblé, o poder das mulheres, a onipresença do mar. Os livros de Jorge, as canções de Caymmi e as pinturas e esculturas de Carybé consolidaram um modo de estar no mundo dos baianos e influenciaram as gerações de artistas que vieram depois.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 14:01
Dormir De Olhos Abertos
Nome Original:Sleep with Your Eyes Open Direção:Nele Wohlatz Duração:1h37min Gênero:Comédia, Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, Argentina, Taiwan, Alemanha
Numa cidade litorânea do Brasil, Kai chega de Taiwan para passar as férias com o coração partido. Um ar-condicionado quebrado faz com que ela entre por acaso na loja onde Fu Ang vende guarda-chuvas. Eles poderiam se tornar amigos, mas a chuva não vem e ele — e sua loja — somem do mapa. Na procura por Fu Ang, Kai conhece um grupo de trabalhadores chineses num arranha-céu luxuoso e se sente misteriosamente conectada com a história de um deles, Xiaoxin.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 13:50