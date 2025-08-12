Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 12 de agosto(12/08)Veja programação - com estreia, horários de hoje, terça, 12 de agosto(12/08), dos cinemas de Fortaleza.
Autor Ingresso.com Tipo Notícia
Os cinemas de Fortaleza estão com novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa — com estreias e horários — de hoje, 12 de agosto (12/08), nos cinemas da capital cearense. A programação é diversificada e está por toda a Cidade, como nos shoppings Benfica, Iguatemi, Parangaba e RioMar e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Minha Mãe É Uma Peça - O Filme
Nome Original:Minha Mãe É Uma Peça Direção:André Pellenz Duração:1h35min Gênero:Comédia Distribuidor:Downtown Filmes País de Origem:Brasil
A trama conta a história das loucuras da mãe e dona de casa Hermínia, “uma mulher de meia idade, aposentada e sozinha, que tem como preocupação maior procurar o que fazer”.
Kinoplex North Shopping.
Invocação Do Mal 3 - A Ordem Do Demônio (Relançamento)
Nome Original:The Conjuring: The Devil Made Me Do It Direção:Michael Chaves Data de Estreia:21/08/2025 Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Os Caras Malvados
Nome Original:The Bad Guys Direção:Pierre Perifel Duração:1h40min Gênero:Animação, Comédia Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
O filme acompanha as aventuras de uma tripulação criminosa de animais fora-da-lei prestes a tentar seu golpe mais desafiador: tornar-se cidadãos-modelo.
Cinépolis Rio Mar.
X-Men: Apocalipse
Nome Original:X-Men: Apocalypse Direção:Bryan Singer Duração:2h24min Gênero:Ação Distribuidor:20th Century Fox
Apocalipse se passa uma década depois de Dias de um Futuro Esquecido e é uma próxima etapa na história.
Desde o início da civilização, ele era adorado como um deus. Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do universo X-Men da Marvel, acumulou os poderes de muitos outros mutantes, tornando-se imortal e invencível. Ao acordar depois de milhares de anos, ele está desiludido com o mundo em que se encontra e recruta uma equipe de mutantes poderosos, incluindo um Magneto desanimado, para purificar a humanidade e criar uma nova ordem mundial, sobre a qual ele reinará. Como o destino da Terra está na balança, Raven, com a ajuda do Professor Xavier deve levar uma equipe de jovens X-Men para parar o seu maior inimigo e salvar a humanidade da destruição completa.
Desde o início da civilização, ele era adorado como um deus. Apocalipse, o primeiro e mais poderoso mutante do universo X-Men da Marvel, acumulou os poderes de muitos outros mutantes, tornando-se imortal e invencível. Ao acordar depois de milhares de anos, ele está desiludido com o mundo em que se encontra e recruta uma equipe de mutantes poderosos, incluindo um Magneto desanimado, para purificar a humanidade e criar uma nova ordem mundial, sobre a qual ele reinará. Como o destino da Terra está na balança, Raven, com a ajuda do Professor Xavier deve levar uma equipe de jovens X-Men para parar o seu maior inimigo e salvar a humanidade da destruição completa.
Kinoplex North Shopping.
A Fanfarra
Nome Original:En Fanfare Direção:Emmanuel Courcol Duração:1h43min Gênero:Comédia Dramática Distribuidor:Bonfilm / O2 Play País de Origem:França
Thibaut é um maestro de renome internacional que viaja pelo mundo. Ao descobrir que foi adotado, ele encontra um irmão, Jimmy, que trabalha em uma cantina escolar e toca trombone em uma fanfarra. À primeira vista, tudo os separa, exceto o amor pela música. Percebendo as capacidades musicais excepcionais de seu irmão, Thibaut decide reparar a injustiça do destino.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 19:21
A Hora Do Mal
Nome Original:Weapons Direção:Zach Cregger Duração:2h9min Gênero:Terror Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem na mesma noite e ao mesmo tempo, os moradores da cidade se questionam quem ou o que está por trás deste estranho acontecimento.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 18:20 / 21:40 Centerplex Via Sul Dublado 15:15 / 18:40 Dolby Atmos Dublado 21:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 20:15 Normal Legendado 17:40 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 15:30 / 18:20 / 21:15 / 22:00 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 15:20 / 18:10 Normal Legendado 21:00 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:15 / 18:15 / 19:00 / 21:00 / 21:50 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:30 / 17:40 / 20:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 16:45 / 19:25 / 22:05 IMAX Legendado 16:25 / 19:05 UCI Parangaba Normal Dublado 13:45 / 16:10 / 21:35 Normal Legendado 18:50
A Melhor Mãe Do Mundo
Nome Original:A Melhor Mãe Do Mundo Direção:Anna Muylaert Duração:1h46min Gênero:Drama Distribuidor:Galeria Distribuidora País de Origem:Brasil
Para escapar de um relacionamento abusivo, Gal coloca seus dois filhos pequenos no carrinho de reciclagem que usa para coletar lixo nas ruas da cidade e foge. Sozinha e enfrentando os perigos da falta de moradia, ela os convence de que estão em uma aventura.
Cinépolis Rio Mar, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Cinépolis Rio Mar Normal Nacional 15:05 / 17:20 / 19:40 / 22:00 Kinoplex North Shopping Normal Nacional 13:50 / 16:00 / 20:45 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 20:05 / 22:20 UCI Parangaba Normal Nacional 17:00 / 22:05
A Noviça Rebelde - Aniversário De 60 Anos
Nome Original:The Sound of Music Direção:Robert Wise Duração:2h54min Gênero:Musical, Romance País de Origem:Estados Unidos da América
No final da década de 30, na Áustria, quando o pesadelo nazista estava prestes a se instaurar no país, uma noviça que vive em um convento, mas não consegue seguir as rígidas normas de conduta religiosa, vai trabalhar como governanta na casa do capitão Von Trapp, que tem sete filhos, ele é viúvo e os educa como se fizessem parte de um regimento. Sua chegada modifica drasticamente o padrão da família, trazendo alegria novamente ao lar da família Von Trapp e conquista o carinho e o respeito das crianças, mas ela termina se apaixonando pelo capitão, que está comprometido com uma rica baronesa.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Amores Materialistas
Nome Original:Materialists Direção:Celine Song Duração:1h30min Gênero:Comédia, Romance Distribuidor:Sony Pictures País de Origem:Finlândia, Estados Unidos
Os negócios de uma casamenteira de Nova York se complicam quando ela se envolve em um triângulo amoroso com seu ex-namorado ator, que ganha a vida como garçom, e um novo pretendente ricaço.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 18:45 Centerplex Via Sul Dublado 16:45 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:40 Normal Legendado 20:10 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 21:30 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 16:15 / 19:00 / 22:00 Normal Dublado 17:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 20:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 16:40 Normal Legendado 15:20 / 20:00 Normal Dublado 17:40 UCI Parangaba Normal Legendado 16:50 Normal Dublado 19:10
Atena
Nome Original:Atena Direção:Caco Souza Duração:1h25min Gênero:Drama, Policial, Suspense Distribuidor:A2 Filmes País de Origem:Brasil
Atena, uma mulher que sofreu abusos por parte de seu pai na infância, transforma sua dor em determinação para combater a violência contra mulheres. Junto com Helena, outra sobrevivente, elas formam um grupo que atrai, captura e julga agressores, atuando como um tribunal clandestino. Carlos, um repórter investigativo, descobre a existência desse grupo e passa a acompanhar suas atividades de perto. A jornada de Atena toma um rumo pessoal quando ela descobre o paradeiro de seu pai em Montevidéu. Com o apoio de Carlos, ela parte em busca de vingança, confrontando não apenas seu passado traumático, mas também as implicações morais de suas ações. O filme aborda temas como justiça, vingança e a luta contra a impunidade, retratando a realidade de muitas mulheres que enfrentam abusos e a negligência das autoridades.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Nacional 22:20
C.I.C - Central De Inteligência Cearense
Nome Original:C.I.C - Central De Inteligência Cearense Direção:Halder Gomes Data de Estreia:21/08/2025 Gênero:Ação, Comédia Distribuidor:Downtown / Paris Filmes País de Origem:Brasil
“C.I.C. - Central de Inteligência Cearense” acompanha a saga de Wanderley (Edmilson Filho), conhecido como Agente Karkará, um agente secreto brasileiro que combate os criminosos mais perigosos do mundo representando a C.I.C. - Central de Inteligência Cearense. Quando um projeto ultrassecreto é roubado dos governos de Brasil, Argentina e Paraguai, ele precisará usar suas habilidades para recuperar a fórmula secreta antes que caiam em mãos erradas.
Cinema do Dragão.
Cloud – Nuvem De Vingança
Nome Original:Cloud Direção:Kiyoshi Kurosawa Duração:2h4min Gênero:Suspense, Terror Distribuidor:O2 Play País de Origem:Japão
Yoshii vive dias tranquilos em Tóquio, onde trabalha em uma fábrica e faz bicos em e-commerce. Sua vida passa a mudar quando o jovem decide se dedicar à revenda de produtos baratos por preços altos, mas, conforme os clientes começam a se sentir lesados, um sentimento de revolta e vingança toma conta deles. A situação sai do controle quando até quem não foi diretamente prejudicado, como seu antigo chefe, se une para caçá-lo.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 16:20
Como Treinar O Seu Dragão (2025)
Nome Original:How To Train Your Dragon Direção:Dean DeBlois Duração:2h5min Gênero:Ação, Aventura, Fantasia Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
O enredo do novo longa será semelhante ao da história da primeira animação, centrando-se em Soluço, um jovem viking que não possui a capacidade de lutar contra dragões, uma tradição local. Sua vida muda quando ele ajuda Banguela, uma dessas criaturas, que lhe faz enxergar a relação entre humanos e dragões de forma totalmente nova. Juntos, eles terão de provar que podem sim viver em harmonia.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping.
Centerplex Messejana Dublado 14:00 Centerplex Via Sul Dublado 14:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 14:00
DAVID GILMOUR LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS ROME
Nome Original:DAVID GILMOUR LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS ROME Direção:Gavin Ancião Data de Estreia:17/09/2025 Gênero:Documentário, Musical Distribuidor:Trafalgar
O próximo filme do retorno de David Gilmour em 2024 ao histórico Circus Maximus de Roma como parte da turnê Luck and Strange, seu primeiro em quase uma década, foi dirigido pelo colaborador de longa data de Gilmour, Gavin Elder. O espetáculo sublime, filmado tendo como pano de fundo as antigas ruínas de Roma, combina faixas solo do álbum mais recente de David, Luck and Strange, incluindo uma versão emocionante de Between Two Points com Romany Gilmour, bem como hinos clássicos do Pink Floyd, como Sorrow, High Hopes, Breathe, Time, Wish You Were Here e Comfortably Numb. A turnê Luck and Strange durou vinte e três datas em cinco cidades e foi instantaneamente esgotada. Sem novos shows no horizonte, David Gilmour Live at the Circus Maximus, Roma é a melhor e única maneira de experimentar o mestre de sua arte no palco.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Dreams
Nome Original:Dreams Direção:Dag Johan Haugerud Duração:1h50min Gênero:Drama Distribuidor:Imovision País de Origem:Noruega
Aos quinze anos, uma garota experimenta um despertar sexual ao se apaixonar intensamente por sua professora. Para processar seus sentimentos, ela os traduz em palavras, preenchendo as páginas de seu diário com uma escrita vívida e arrebatadora. Quando sua mãe e avó descobrem o texto, enxergam nele uma obra digna de publicação, sem perceber que, para a jovem, aquelas palavras não eram literatura, mas a única maneira de preservar a chama de um amor impossível. Nesse embate geracional, três mulheres confrontam suas visões sobre amor, sexualidade e autodescoberta, transformando suas relações para sempre.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 17:20
Drácula: Uma História De Amor Eterno
Nome Original:Dracula: A Love Tale Direção: Luc Besson Duração:2h9min Gênero:Horror, Romance Distribuidor:Paris Filmes País de Origem:Reino Unido, França
Após a morte de sua esposa, um príncipe do século XV renuncia a Deus e se torna um vampiro. Séculos depois, na Londres do século XIX, ele vê uma mulher parecida com sua falecida esposa e a persegue, selando seu próprio destino.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:45 / 21:30 Centerplex Via Sul Dublado 18:00 / 21:40 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:00 Normal Legendado 20:10 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 19:15 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 15:30 / 18:30 Normal Legendado 21:20 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 17:15 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:10 / 20:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Legendado 16:35 / 21:55 Normal Dublado 19:15 UCI Parangaba Normal Dublado 22:00
F1 O Filme
Nome Original:F1 Direção:Joseph Kosinski Duração:2h36min Gênero:Drama, Esporte Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Em F1, um piloto veterano de Fórmula 1 volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe. No filme produzido pelo heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes (Brad Pitt) é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP. Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas dos autódromos. O longa conta com a participação dos pilotos reais da F1 e foi gravado durante as corridas do GP da Inglaterra.
Cinépolis Rio Mar, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 21:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 21:25 IMAX Dublado 21:45
Filhos
Nome Original:Vogter Direção:Gustav Möller Duração:1h40min Gênero:Drama Distribuidor:Mares Filmes País de Origem:França, Dinamarca, Suécia
Eva é uma agente penitenciária idealista que enfrenta um dilema quando um jovem que faz parte de seu passado é transferido para a prisão onde ela trabalha. Sem revelar esse segredo, ela pede para ser alocada no bloco do rapaz, o mais violento da instituição. E assim começa um perturbador thriller psicológico, em que o sentido de justiça de Eva coloca a sua moralidade e o seu futuro em jogo.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 18:40
Ghost - Do outro lado da vida
Nome Original:Ghost Direção:Jerry Zucker Duração:2h6min Gênero:Drama, Fantasia, Romance País de Origem:Estados Unidos
Em Ghost - Do Outro Lado da Vida, Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore) formam um casal muito apaixonado que tem suas vidas destruídas, pois ao voltarem de uma apresentação de "Hamlet" são atacados e Sam é morto. No entanto, seu espírito não vai para o outro plano e decide ajudar Molly, pois ela corre o risco de ser morta e quem comanda a trama, e o mesmo que tirou sua vida, é quem Sam considerava seu melhor amigo. Para poder se comunicar com Molly ele utiliza Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), uma médium trambiqueira que consegue ouvi-lo, para desta maneira alertar sua esposa do perigo que corre.
Kinoplex North Shopping.
Invocação Do Mal (Relançamento)
Nome Original:The Conjuring Direção:James Wan Data de Estreia:21/08/2025 Gênero:Suspense Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Os gêmeos Carey e Chad Hayes (Terror na Antártida, A Colheita do Mal) escreveram o roteiro com base na história da família Perron, assombrada nos anos 1970 em uma casa de campo na cidade de Harrisville, Rhode Island. Patrick Wilson e Vera Farmiga vivem marido e mulher na trama, Ed e Lorraine Warren, um casal de demonologistas que, na casa dos Perron, encaram o caso mais medonho de suas carreiras.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Jurassic World: Recomeço
Nome Original:Jurassic World Rebirth Direção:Gareth Edwards Duração:2h14min Gênero:Ação, Aventura Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Novo capítulo da franquia Jurassic World, Jurassic World: Recomeço acompanha uma equipe intrépida em uma missão para obter amostras de DNA das três criaturas mais colossais da terra, mar e ar. Cinco anos após os eventos de Jurassic World: Domínio, a ecologia do planeta se mostrou amplamente inóspita para os dinossauros. Os poucos sobreviventes vivem em ambientes equatoriais isolados, onde o clima se assemelha ao que permitiu sua prosperidade no passado. Dentro dessa biosfera tropical, as três criaturas mais colossais detêm a chave para a criação de um medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas. A missão, cercada de perigos, coloca a equipe diante de desafios extremos, enquanto lutam contra o tempo e os perigos de um mundo onde a natureza selvagem é a única soberana.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 15:00 / 17:45 Centerplex Via Sul Dublado 17:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Legendado 16:20 Normal Dublado 14:00 UCI Parangaba Normal Dublado 14:15 / 19:15
Maratona - Invocação Do mal
Nome Original:Maratona - Invocação Do mal Duração:0min Gênero:Ficção Distribuidor:Warner Bros
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Nada
Nome Original:Nada Direção:Adriano Guimarães Duração:1h32min Gênero:Drama Distribuidor:Embaúba Filmes País de Origem:Brasil
Ana está montando uma exposição de seus trabalhos artísticos quando é obrigada a voltar para a fazenda onde viveu sua infância. Tereza, sua irmã, foi acometida por uma doença enigmática que altera seus estados de consciência. Durante sua estada, Ana tem que enfrentar os mistérios de sua própria memória.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Nacional 15:40
O Brilho Do Diamante Secreto
Nome Original:Reflet Dans Un Diamant Mort Direção:Bruno Forzani, Hélène Cattet Duração:1h27min Gênero:Ação, Mistério Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Bélgica, França, Itália
Ambientado na glamourosa Côte d’Azur, o filme acompanha John D., um espião aposentado de 70 anos que vive em um hotel de luxo, imerso em lembranças, fantasias e alucinações. Quando sua vizinha desaparece misteriosamente, ele é levado a revisitar o passado, enfrentando seus traumas e mergulhando em um universo de paranoia, erotismo e referências visuais ao cinema de espionagem B dos anos 60.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 14:01
O Último Azul
Nome Original:O Último Azul Direção:Gabriel Mascaro Data de Estreia:28/08/2025 Gênero:Drama Distribuidor:Vitrine Filmes País de Origem:Brasil, México
Tereza tem 77 anos, mora numa cidade industrializada na Amazônia e é convocada oficialmente pelo governo a se mudar para uma colônia habitacional compulsória. Lá, os idosos "desfrutam" de seus últimos anos de vida, enquanto a juventude produtiva do país trabalha sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, ela embarca numa jornada pelos rios e afluentes da região para realizar um último desejo, algo que pode mudar seu rumo para sempre.
Cinema do Dragão.
Os Caras Malvados 2
Nome Original:The Bad Guys 2 Direção:Pierre Perifel, JP Sans Data de Estreia:14/08/2025 Gênero:Animação, Aventura, Comédia, Família Distribuidor:Universal Pictures Brasil País de Origem:Estados Unidos
Em OS CARAS MALVADOS 2, os protagonistas lutam para encontrar confiança e aceitação para sua recente condição de bons moços, quando são forçados, por um esquadrão de mulheres criminosas, a abandonar a aposentadoria para fazer um último trabalho.
Kinoplex North Shopping.
Pequenos Invasores
Nome Original:Head Space Direção:Paul Louis Meyer, Gerhard Painter Duração:1h25min Gênero:Animação, Aventura Distribuidor:PlayArte País de Origem:Africa do Sul
Norman é um adolescente comum que gosta de alienígenas e tem uma preocupação acima da média com o futuro do nosso planeta. Tudo se torna muito real quando três alienígenas microscópicos que mantêm a paz caem em seu chá gelado e ficam presos no cérebro de Norman.
Centerplex Messejana, Cinemas Benfica, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Centerplex Messejana Dublado 14:50 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:30 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:55 / 18:05
Ponto Oculto
Nome Original:Im toten Winkel Direção:Ayse Polat Duração:1h57min Gênero:Drama, Thriller Distribuidor:Pandora Filmes País de Origem:Alemanha
Em uma cidade remota no nordeste da Turquia, as histórias de uma equipe de filmagem alemã e de um agente do serviço secreto turco, cuja filhinha parece ser assombrada por uma força misteriosa, se entrelaçam. É então que uma complexa rede de conspiração e trauma se desenrola.
Cinema do Dragão.
Cinema do Dragão Normal Legendado 14:00
Prince – Sign O’the Times
Nome Original:Prince – Sign O’the Times Direção:Prince Data de Estreia:29/08/2025 Gênero:Show Distribuidor:Sem Distribuidor País de Origem:Estados Unidos
Prince - Sign O’ The Times é amplamente reconhecido por ter capturado Prince no seu apogeu criativo — aliando sequências eletrizantes de concertos a uma narrativa cinematográfica, a poderosos efeitos visuais e a um som que transcende os géneros musicais. Atualmente, graças à precisão do surround IMAX, à configuração otimizada das salas de cinema e a imagens de uma impressionante nitidez, a virtuosa performance de Prince promete seduzir os fãs de todas as gerações no formato mais espetacular que possa existir. Prince – Sign O’ The Times reúne algumas das faixas mais emblemáticas do artista, nomeadamente «If I Was Your Girlfriend», o hino «Sign O’ The Times», ou ainda «U Got The Look», o seu dueto culto com Sheena Easton. O filme destaca a musicalidade ímpar de Prince, o seu domínio do palco e o seu estilo único, sublinhando a marca intemporal que deixou na música e na cultura popular.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.
Quarteto Fantástico - Primeiros Passos
Nome Original:The Fantastic Four: First Steps Direção:Matt Shakman Duração:1h55min Gênero:Ação, Fantasia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
Forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força dos laços familiares que os unem, eles devem defender a Terra de um voraz deus espacial chamado Galactus e seu enigmático arauto, a Surfista Prateada. E, se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro já não fosse ruim o suficiente, tudo fica ainda mais pessoal.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 14:30 / 17:00 / 19:20 / 21:00 Centerplex Via Sul Dublado 20:45 Dolby Atmos Dublado 14:00 / 16:30 / 19:00 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:30 / 15:45 / 18:00 Normal Legendado 20:15 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:30 / 16:00 / 18:30 / 19:40 / 21:00 Cinépolis Rio Mar 3D 4DX Dublado 15:45 / 18:30 / 21:15 Normal Vip Legendado 15:00 / 18:00 / 20:45 Normal Macro XE Dublado 16:15 / 19:00 / 21:45 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:30 / 16:30 / 18:00 / 20:30 / 21:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:45 / 18:15 / 20:40 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:10 Vip Legendado 19:00 Normal Dublado 14:20 / 14:40 / 16:45 / 17:05 / 19:10 / 19:30 / 21:35 / 21:55 3D IMAX Legendado 14:00 UCI Parangaba Normal Dublado 13:55 / 18:45 / 21:10 / 21:50 3D Dublado 16:20
Smurfs
Nome Original:Smurfs Direção:Chris Miller Duração:1h35min Gênero:Animação Distribuidor:Paramount País de Origem:Estados Unidos
Nesse novo filme, os Smurfs se aventuram em uma missão de resgate do Papai Smurf, que foi sequestrado por um novo e misterioso vilão. No caminho, eles descobrem uma família da qual se define como guardiã do bem, não só da Vila dos Smurfs, mas também de todo o mundo. Com o encontro, uma nova grande questão deverá respondida: o que significa ser um Smurf?
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:45 Centerplex Via Sul Dublado 14:15 Cinemas Benfica Normal Dublado 13:50 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:50 / 17:00 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 15:20 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 15:00 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 15:50 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Normal Dublado 13:50 / 15:55 / 18:00 UCI Parangaba Normal Dublado 14:30
Superman
Nome Original:Superman Direção:James Gunn Duração:2h9min Gênero:Ação, Aventura, Fantasia, Ficção Distribuidor:Warner Bros País de Origem:Estados Unidos
Superman, um jovem repórter de Metrópolis, embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 20:30 Centerplex Via Sul Dublado 15:00 / 20:30 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:15 / 17:45 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 17:00 / 22:10 Cinépolis Rio Mar Normal Vip Legendado 15:30 / 18:30 Normal Dublado 20:40 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 16:00 / 18:45 / 21:45 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 18:20 / 21:00 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 19:05 Vip Legendado 21:45 Normal Dublado 13:55 UCI Parangaba Normal Dublado 14:00 / 16:40 / 19:20
Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda!
Nome Original:Freakier Friday Direção:Nisha Ganatra Duração:1h50min Gênero:Comédia Distribuidor:Disney País de Origem:Estados Unidos
A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora Anna tem sua própria filha e uma futura enteada. E, enquanto lidam com os desafios que surgem da união de duas famílias, Tess e Anna descobrem que um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar.
Centerplex Messejana, Centerplex Via Sul, Cinemas Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Rio Mar, Cinépolis RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.
Centerplex Messejana Dublado 16:30 / 19:00 / 21:15 Centerplex Via Sul Dublado 16:15 / 19:20 / 21:15 Cinemas Benfica Normal Dublado 15:30 Normal Legendado 18:00 Cinépolis Jóquei Fortaleza Normal Dublado 14:15 / 16:35 / 19:00 Cinépolis Rio Mar Normal Dublado 16:00 / 18:30 Normal Legendado 21:10 Cinépolis RioMar Kennedy Normal Dublado 17:00 / 19:30 Kinoplex North Shopping Normal Dublado 16:40 / 19:00 / 21:20 UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza Vip Dublado 14:00 Normal Dublado 13:55 / 16:15 / 18:35 / 20:55 Normal Legendado 15:45 / 20:00 / 22:20 UCI Parangaba XPLUS Dublado 15:10 / 17:30 / 19:50 / 22:10
Yungblud. Are You Ready, Boy?
Nome Original:Yungblud. Are You Ready, Boy? Direção:Paul Dugdale Data de Estreia:20/08/2025 Gênero:Documentário, Musical Distribuidor:Trafalgar País de Origem:Reino Unido
Uma jornada pessoal de mudança, confiança e caos do rock and roll, ambientada em uma cidade que sempre celebrou a contracultura e a criatividade, YUNGBLUD. ARE YOU READY, BOY? é um documentário revelador e intransigente sobre um artista geracional em busca da própria voz.
UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.