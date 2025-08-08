Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 08 de agosto(08/08)

Sinopse

Lançada em 2000, a música “Stan” de Eminem — sobre um fã obsessivo e instável — continua sendo icônica. Tão icônica que o termo stan foi oficialmente adicionado ao Dicionário Oxford de Inglês em 2017. Na música, o personagem-título escreve uma série de cartas emocionais para Eminem, repetindo a frase: "Sou igual a você." Esse refrão serve como fio condutor para este longa-metragem não convencional e totalmente autorizado, que acompanha um elenco cuidadosamente selecionado de stans da vida real, cujas conexões pessoais profundas com Eminem refletem alguns dos temas presentes em suas letras. Mais do que uma exploração do fandom, o filme examina a relação complexa entre um dos artistas mais reservados do mundo e sua enorme persona pública. Por meio de recriações estilizadas, imagens raras de arquivo, entrevistas íntimas e uma entrevista original e exclusiva com o próprio Eminem, o documentário oferece uma jornada crua, intensa e reveladora pela sua carreira — e pelo público apaixonado que cresceu com ele.