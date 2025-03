Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 17 de março(17/03)

Sinopse

Michelle é um advogado em plena ascendência que precisa lidar com a inconveniente e constante confusão de seu nome, de origem italiana, com um nome feminino. Além da obrigação de garantir absolutamente todos os gastos de seu filho, caso contrário a ex-esposa vai se mudar do Brasil com o garoto. Quando sua empresa é comprada pelo maior escritório de advocacia do país, Mike se anima. Mas o escritório demite todos os advogados da empresa comprada, tentando equiparar o número de homens e mulheres. Salvo pela confusão com seu nome, Mike permanece no emprego, mas precisa se passar por mulher. Imaginando que bastará provar sua competência para garantir a permanência no escritório, Mike se veste como mulher e tenta seguir a frente dos casos que cuidava. Mas as coisas não são como ele imaginou e o trabalho fica bem mais complicado com sua nova identidade.