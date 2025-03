Oscar "bloqueou" discurso de Mikey Madison para brasileiros no Instagram? Entenda

Postagens do discurso da melhor atriz do Oscar foram postados pelo Instagram oficial da Academia, mas foram limitados aos usuários da plataforma nos Estados Unidos

Brasileiros reclamam que postagens da Academia, organizadora da premiação, foram restritas aos brasileiros , uma das publicações sendo justamente do discurso de Mikey após ganhar o prêmio. A questão, no entanto, é explicada pelas exigências de contratos de direitos de transmissão.

A escolha do prêmio de Melhor Atriz do Oscar 2025, em que a protagonista de "Anora", Mikey Madison , levou a estatueta na categoria que concorria Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui"), levantou polêmica no Brasil.

Isso fez com que as redes sociais explodissem de críticas à Academia e as postagens seguintes recebessem comentários negativos.

Mas o que explica esse "bloqueio a brasileiros" são os contratos de direitos de transmissão firmados. A cerimônia ao vivo do Oscar foi adquirida no Brasil pela TNT para a TV por assinatura e Max para o streaming (que foi repartido com o Globoplay e HBO Max).

Portanto, todos os discursos feitos no palco e que foram veiculados pela TNT ao vivo não poderiam ser reproduzidos por outros perfis por conta do contrato de exclusividade. Tanto que trechos dos discursos em palco - inclusive de Mikey Madison - estão disponíveis no perfil oficial da TNT Brasil no Instagram.

O POVO consultou usuários do Instagram nos Estados Unidos e comprovou que as postagens "restritas" são relacionadas aos discursos no palco, durante a cerimônia ao vivo.