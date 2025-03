Celebridades parabenizam vitória de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

Atores e políticos repercutem a vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025 / Crédito: Reprodução/Instagram/ @lulaoficial @seltonmello

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional nesse domingo, 2. Após a vitória, celebridades e políticos parabenizaram a obra, que se tornou o primeiro filme brasileiro a ganhar esta categoria. Políticos, apresentadores e atores enviaram mensagens comemorando a vitória. Veja a repercussão abaixo:

Veja repercussões à vitória do Brasil no Oscar Selton Mello O ator Selton Mello, que interpretou Rubens Paiva no longa, publicou uma foto segurando a estatueta do Oscar. “Celebrem muito, isso aqui é histórico”, escreveu na legenda. Lula: “Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro” O presidente Lula utilizou as redes sociais para comemorar a vitória do Brasil no Oscar. Em publicações no X e no Instagram, ele parabenizou a equipe por trás da obra e destacou a importância “da luta contra o autoritarismo”. Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo.

O Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui é o reconhecimento do trabalho de Walter Salles e toda equipe... pic.twitter.com/Boi8KQzwxJ — Lula (@LulaOficial) — Lula (@LulaOficial) March 3, 2025 Margareth Menezes (ministra da Cultura)

A atual ministra da Cultura do Brasil também comentou a vitória brasileira com as reações no carnaval de Salvador.