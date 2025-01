Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 22 de janeiro(22/01)

Sinopse

Um ano após encantar uma audiência hipnotizada ao vivo no Royal Albert Hall, a artista premiada com múltiplos BRIT Awards e recordista de vendas, RAYE, está pronta para apresentar a estreia nos Estados Unidos de seu filme sobre aquele show que definiu sua carreira, My 21st Century Symphony, em Nova York, NY, no dia 24 de setembro de 2024. Dirigido por Paul Dugdale e produzido por S1bling/Aldgate Pictures, o filme captura a performance extraordinária da cantora de "Genesis" no icônico local londrino, com arranjos sinfônicos (geralmente cinematográficos) reimaginados das músicas de seu aclamado álbum de estreia, My 21st Century Blues. Acompanhada pela The Heritage Orchestra (sob a direção de Tom Richards), pelo coral gospel juvenil Flames Collective e pela organista Anna Lapwood, o setlist inclui momentos marcantes como "Oscar Winning Tears", a música crua e emocional "Ice Cream Man", uma apresentação de arrepiar de "Worth It", e o sucesso de paradas "Escapism".