Cinema em Fortaleza: Filmes em cartaz de hoje, 11 de janeiro(11/01)

Sinopse

O aclamado cineasta Christopher Nolan (dos filmes “O Cavaleiro das Trevas”, “A Origem”) dirige um elenco internacional em Interestelar. Com o nosso tempo na Terra chegando ao fim, um time de exploradores é responsável pela missão mais importante da história da humanidade: viajar além desta galáxia para descobrir se a raça humana tem futuro além das estrelas.



No elenco de Interestelar estão o vencedor do Oscar® Matthew McConaughey (“Clube de Compras Dallas”), a vencedora do Oscar® Anne Hathaway (“Os Miseráveis”), a indicada ao Oscar® Jessica Chastain (“A Hora Mais Escura”), Bill Irwin (“O Casamento de Rachel”), a vencedora do Oscar® Ellen Burstyn (“Alice Não Mora Mais Aqui”), o indicado ao Oscar® John Lithgow (“O Mundo Segundo Garp”, “Laços de Ternura”) e o vencedor do Oscar® Michael Caine (“Regras da Vida”).