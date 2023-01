Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 12, até domingo, 15

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 12 de janeiro (12/01), até domingo, 15, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Riomar Kennedy, Riomar Fortaleza Iguatemi, North Shopping Jóquei e Parangaba.

I Wanna Dance with Somebody: A História de Whitney Houston

Desde que era apenas uma menina do coro de New Jersey até à carreira mundial como uma das artistas mais vendidas e premiadas de todos os tempos, "I Wanna Dance With Someboby" transporta o público numa viagem pungente e emocional pela vida e carreira de Whitney Houston, através dos espetáculos e dos êxitos mais populares, do sucesso e dos dramas que preencheram a sua vida.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi, Kinoplex Parangaba, North Shopping, Cinépolis Riomar Fortaleza, Riomar Kennedy, Centerplex Via Sul e Messejana.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi

Legendado:

16:10

21:05

Dublado:

15:40

20:35

Shopping Parangaba

Dublado

15:30

18:25

21:10

North Shopping

Dublado

13:50

20:45

Riomar Fortaleza

Legendado

15:00

18:30

21:45

Riomar Kennedy



Dublado

13:10

16:15

19:15

22:15

Shopping Via Sul

Dublado

14:15

18:20

21:15

Centerplex Messejana

Dublado

18:40

21:30

Esquema de Risco: Operação Fortune

Em "Operação Fortune: Missão Mortífera" o superespião Orson Fortune (Jason Statham) deve encontrar e parar a venda de uma nova tecnologia de armas usada pelo mediador de armas bilionário Greg Simmonds (Hugh Grant). Relutantemente, Fortune tem de se juntar aos melhor operativos do mundo (Audrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone), conseguindo recrutar ainda Danny Francesco (Josh Hartnett), a maior estrela de cinema de Hollywood, para os ajudar na missão internacional de salvar o mundo.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi, Kinoplex Parangaba, North Shopping, Cinépolis Riomar Fortaleza, Centerplex Via Sul e Messejana.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado:

13:30

22:05

Legendado:

13:35

19:45

UCI Parangaba

Dublado:

15:15

19:50

22:15

Kinoplex North Shopping

Dublado:

21:10

Cinépolis Riomar Fortaleza

Legendado:

22:15

Centerplex Via Sul

Dublado:

17:10

21:45

Centerplex Messejana

Dublado

14:45

17:10

21:15

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

