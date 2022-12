Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 1, até domingo, 4

Os cinemas de Fortaleza estão com três novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 1º de dezembro (01/12), até domingo, 4, de cada cinema da Capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e Benfica e no Dragão do Mar.

Noite Infeliz



Uma equipe de elite de mercenários invade um complexo familiar na véspera de Natal, deixando todos reféns. No entanto, eles não estão preparados para um combatente surpresa: Papai Noel está no local.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Kinoplex North Shopping, Cinemas Benfica, UCI Parangaba.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado:

13:50

16:10

18:30

20:00

21:10

Legendado:

15:30

20:10

21:20



22:00

UCI Parangaba

Dublado:

15:05

17:20

19:35

21:50

Kinoplex North Shopping

Dublado:

20:40



16:00

18:30

Cinemas Benfica

Dublado:

13:35

15:45

17:55

20:05

Pequenos Guerreiros



O road movie infantojuvenil cearense 'Pequenos Guerreiros', rodado em Botoque (Aquiraz), Quixadá, Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato, convida o público a se encantar com as belezas da cultura nordestina em uma jornada de descoberta da história, da memória e do identidade de seu povo. O filme foi exibido em 14 festivais nacionais e internacionais, com estreia mundial na competição do Children's Film Festival Seattle 2021, importante evento de cinema infantojuvenil.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão do Mar e Cinema Benfica.

Horários do filme

Cinema Dragão do Mar

18:20 (sábado)

16:20 (domingo)

Cinemas Benfica

15:45

19:40

Crepúsculo



A estudante Bella Swan conhece Edward Cullen, um belo mas misterioso adolescente. Edward é um vampiro, cuja família não bebe sangue, e Bella, longe de ficar assustada, se envolve em um romance perigoso com sua alma gêmea imortal.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Legendado:

20:10

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$16

Meia-entrada: R$8

Terça a quinta:

Inteira: R$19

Meia-entrada: R$9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$24

Meia-entrada: R$12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$22

Meia: R$11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$28

Meia: R$14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$31 (Inteira) e R$15,50 (Meia)

Noite - R$33 (Inteira) e R$16,50 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$25

Meia: R$12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$33

Meia: R$16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$36 (Inteira) e R$18 (Meia)

Noite - R$38 (Inteira) e R$19 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$22

Meia: R$11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$27

Meia: R$13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$30 (Inteira) e R$15 (Meia)

Noite - R$32 (Inteira) e R$16 (Meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$20 (inteira) R$10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$20 (inteira) R$10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$32

Valor referente as salas tradicionais.

