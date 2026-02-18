Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval de Fortaleza 2026 encerra com mistura de ritmos

Festa de encerramento do Carnaval de Fortaleza 2026 teve shows de Yasmin Sensação e Olodum no Aterrinho da Praia de Iracema e reuniu público de todas as idades
O último dia do Carnaval de Fortaleza 2026 foi concluído da maneira que o fortalezense já aguarda durante o período carnavalesco: céu nublado, sol quente e a dúvida se vai chover ou não enquanto se desloca pelas ruas entre um polo e outro.

Com atrações nos sete polos oficiais – incluindo a Avenida Domingos Olímpio, que estreou um palco para shows e convidou o público a preencher a via após assistir aos desfiles tradicionais –, a festa misturou ritmos e uniu gerações para cantar e se divertir desde o primeiro dia de ciclo carnavalesco.

Na noite desta terça-feira, 17, a festa no Aterrinho da Praia de Iracema teve seu encerramento em grande estilo, levando ao palco artistas cearenses, como DJ Femo e as drag queens do Bloco Mambembe, Mulher Barbada e Deydianne Piaf; junto a Yasmin Sensação, nome que conquistou as redes sociais recentemente, e o grupo tradicional baiano Olodum.

Voz do hit “Fanatismo”, Yasmin Sensação revelou sua ansiedade ao cantar em Fortaleza por ser seu maior público até então. “Muitas emoções, muita ‘turbulência’. (...) A sensação é de ansiedade, pois eu nunca cantei em um palco tão grande”, declara, antecipando que, ainda em 2026, irá lançar um álbum com participações especiais que inclui o também sergipano Natanzinho Lima.

A artista animou o público com a música viral e um repertório que passou por sucessos do pop nacional e sertanejo, além de canções conhecidas pelo público geral. Na plateia que tomou conta das areias do Aterrinho da Praia de Iracema, famílias, grupos de amigos, turistas e passantes dançavam e se divertiam com suas fantasias, adereços e muito glitter.

Carnaval de Fortaleza 2026 foi da folia à calmaria

Quem optou por ficar em Fortaleza no Carnaval, e aproveitar desde a tranquilidade da praia ao agito dos blocos, acompanhou a organização das apresentações e a segurança reforçada. A vigilância, no entanto, foi bem diferente durante os finais de semana de janeiro, quando as torres de segurança localizadas na faixa de areia estavam vazias durante os shows do Pré-Carnaval no Aterrinho.

O que se manteve ao longo de todo o Ciclo Carnavalesco foram as cabines de banheiros químicos que puderam atender à população, além da variedade de vendedores ambulantes que circulavam entre os foliões e também se fixaram no calçadão com acessórios, bebidas e alimentos.

Olodum encerra festa de Carnaval 2026 em Fortaleza com sucessos atemporais

Fechando o último dia de Carnaval no Aterrinho da Praia de Iracema, o grupo Olodum preservou o legado musical baiano, iniciado há quase 50 anos, e energizou o público com sua orquestra de tambores.

“O Carnaval é justamente o ápice para a gente e o Olodum tem uma característica de manter em suas raízes, manter as tradições, nós até hoje temos um tema para cada novo Carnaval, e a gente está sempre se renovando. Terminando esse Carnaval, a gente já começa a pensar no próximo ano”, comenta Mateus Vidal, um dos vocalistas do Olodum.

Com a temática de 2026 sendo “Máscaras africanas: Magia e beleza”, os artistas do grupo celebram a longevidade do Olodum e compreendem sua importância para a música brasileira.

“O Carnaval do Olodum, desde Salvador, foi voltado para essa temática, mostrando as máscaras africanas. É tudo construído de uma maneira linda e, ao longo do ano, precisa-se trabalhar um tema e essa é a nossa renovação, esse é o estímulo para que a gente dê o gás. É como nas escolas de samba: acabou um Carnaval e a gente já está começando outro.”, acrescenta Diggo De Deus, também cantor do grupo.

Entoando sucessos que ultrapassaram gerações e foram cantados por inúmeros artistas ao longo dos anos, o Olodum animou o último dia de Carnaval em Fortaleza com “Vem meu amor”, “Deusa do amor”, “Várias Queixas”, “Faraó (Divindade do Egito)” e “Minha Pequena Eva”.

