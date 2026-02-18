Carnaval de Fortaleza 2026 encerra com mistura de ritmos

Grupo baiano Olodum encerrou o Carnaval 2026 em Fortaleza / Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

O último dia do Carnaval de Fortaleza 2026 foi concluído da maneira que o fortalezense já aguarda durante o período carnavalesco: céu nublado, sol quente e a dúvida se vai chover ou não enquanto se desloca pelas ruas entre um polo e outro. Com atrações nos sete polos oficiais – incluindo a Avenida Domingos Olímpio, que estreou um palco para shows e convidou o público a preencher a via após assistir aos desfiles tradicionais –, a festa misturou ritmos e uniu gerações para cantar e se divertir desde o primeiro dia de ciclo carnavalesco.

Na noite desta terça-feira, 17, a festa no Aterrinho da Praia de Iracema teve seu encerramento em grande estilo, levando ao palco artistas cearenses, como DJ Femo e as drag queens do Bloco Mambembe, Mulher Barbada e Deydianne Piaf; junto a Yasmin Sensação, nome que conquistou as redes sociais recentemente, e o grupo tradicional baiano Olodum.

Grupo baiano Olodum encerrou o Carnaval 2026 em Fortaleza Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO Voz do hit “Fanatismo”, Yasmin Sensação revelou sua ansiedade ao cantar em Fortaleza por ser seu maior público até então. “Muitas emoções, muita ‘turbulência’. (...) A sensação é de ansiedade, pois eu nunca cantei em um palco tão grande”, declara, antecipando que, ainda em 2026, irá lançar um álbum com participações especiais que inclui o também sergipano Natanzinho Lima. A artista animou o público com a música viral e um repertório que passou por sucessos do pop nacional e sertanejo, além de canções conhecidas pelo público geral. Na plateia que tomou conta das areias do Aterrinho da Praia de Iracema, famílias, grupos de amigos, turistas e passantes dançavam e se divertiam com suas fantasias, adereços e muito glitter.

Quem optou por ficar em Fortaleza no Carnaval, e aproveitar desde a tranquilidade da praia ao agito dos blocos, acompanhou a organização das apresentações e a segurança reforçada. A vigilância, no entanto, foi bem diferente durante os finais de semana de janeiro, quando as torres de segurança localizadas na faixa de areia estavam vazias durante os shows do Pré-Carnaval no Aterrinho. Grupo baiano Olodum encerrou o Carnaval 2026 em Fortaleza Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

O que se manteve ao longo de todo o Ciclo Carnavalesco foram as cabines de banheiros químicos que puderam atender à população, além da variedade de vendedores ambulantes que circulavam entre os foliões e também se fixaram no calçadão com acessórios, bebidas e alimentos. Olodum encerra festa de Carnaval 2026 em Fortaleza com sucessos atemporais Fechando o último dia de Carnaval no Aterrinho da Praia de Iracema, o grupo Olodum preservou o legado musical baiano, iniciado há quase 50 anos, e energizou o público com sua orquestra de tambores. “O Carnaval é justamente o ápice para a gente e o Olodum tem uma característica de manter em suas raízes, manter as tradições, nós até hoje temos um tema para cada novo Carnaval, e a gente está sempre se renovando. Terminando esse Carnaval, a gente já começa a pensar no próximo ano”, comenta Mateus Vidal, um dos vocalistas do Olodum.

Com a temática de 2026 sendo "Máscaras africanas: Magia e beleza", os artistas do grupo celebram a longevidade do Olodum e compreendem sua importância para a música brasileira. "O Carnaval do Olodum, desde Salvador, foi voltado para essa temática, mostrando as máscaras africanas. É tudo construído de uma maneira linda e, ao longo do ano, precisa-se trabalhar um tema e essa é a nossa renovação, esse é o estímulo para que a gente dê o gás. É como nas escolas de samba: acabou um Carnaval e a gente já está começando outro.", acrescenta Diggo De Deus, também cantor do grupo.