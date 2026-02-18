Apuração do Carnaval 2026 do RJ: hora e onde assistir ao vivo

Apuração dos desfiles marca culminação e celebração das festividades do Carnaval carioca. Imagem de apoio ilustrativo da Sapucaí em 2025 / Crédito: Reprodução/Léo Queiroz

Resumo A apuração do Carnaval do Rio de Janeiro de 2026 ocorrerá nesta quarta-feira, 18, a partir das 15h50.



Novas regras foram implementadas, com destaque para as cabines espelhadas que exigem desfiles em 360 graus.



Os critérios de avaliação foram ampliados, com maior peso para criatividade e concepção.



Comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira terão novas formas de julgamento.



O número de jurados aumentou para 54, mas apenas 16 notas serão consideradas após sorteio. Um dos momentos mais aguardados dos aficionados por Carnaval é a apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

Em 2026, o evento acontece nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, a partir das 15h50min, com transmissão pela Globo na televisão aberta e no streaming Globoplay.

Neste ano, o regulamento foi ampliado e conta com novas regras que já vinham sendo desenhadas desde 2025. A apuração avalia os aspectos técnicos das doze escolas de samba que desfilaram entre os dias 15 e 17 de fevereiro no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A seguir, confira quais são as novas regras da apuração:

Carnaval do Rio de Janeiro em 2026: quais são as novas regras? Seguindo a mudança do ano passado, as notas dos desfiles passaram a ser fechadas ao fim de cada noite e não apenas após a apresentação da última escola. Além disso, o regulamento teve seus critérios de avaliação ampliados e aumentou o número de jurados, alterando a dinâmica da apresentação na Marquês de Sapucaí, visando tornar o processo mais técnico e compreensível ao público. A maior mudança deste ano foi a implantação das cabines espelhadas que servem para acomodar dois grupos de jurados posicionados frente a frente na avenida, entre os setores 6 e 7.

Por causa delas, as escolas foram obrigadas a pensar o desfile em 360 graus, com mestre-sala, porta-bandeira e a comissão de frente aderindo a novas estratégias coreográficas para priorizar ambos os lados da pista. O método de avaliação também foi detalhado com nove quesitos principais que reúnem 26 subquesitos, com maior peso para critérios como criatividade e concepção. Outra mudança foi a avaliação da comissão de frente, que, além da indumentária e apresentação, passou a ser julgada pela ideia e criatividade. Mestre-sala e porta-bandeira passaram a ser julgados pelo conjunto de fantasia, coreografia e harmonia, enquanto a bateria recebe nota por manutenção da cadência, conjugação dos instrumentos, criatividade e versatilidade. A exigência técnica aumentou a ponto de exigir justificativas dos jurados para notas 10.