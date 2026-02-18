Apuração do Carnaval 2026 do RJ: hora e onde assistir ao vivo

Apuração do Carnaval 2026 do Rio é nesta quarta; saiba horário, regras e onde assistir ao vivoCom novas regras, apuração do Carnaval 2026 acontece nesta quarta-feira, 18, e será transmitida pela Globo. Saiba que horas começa
Resumo
Novas regras foram implementadas, com destaque para as cabines espelhadas que exigem desfiles em 360 graus.
Os critérios de avaliação foram ampliados, com maior peso para criatividade e concepção.
Comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira terão novas formas de julgamento.
O número de jurados aumentou para 54, mas apenas 16 notas serão consideradas após sorteio.
Um dos momentos mais aguardados dos aficionados por Carnaval é a apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.
Em 2026, o evento acontece nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, a partir das 15h50min, com transmissão pela Globo na televisão aberta e no streaming Globoplay.
Neste ano, o regulamento foi ampliado e conta com novas regras que já vinham sendo desenhadas desde 2025. A apuração avalia os aspectos técnicos das doze escolas de samba que desfilaram entre os dias 15 e 17 de fevereiro no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.
A seguir, confira quais são as novas regras da apuração:
Carnaval do Rio de Janeiro em 2026: quais são as novas regras?
Seguindo a mudança do ano passado, as notas dos desfiles passaram a ser fechadas ao fim de cada noite e não apenas após a apresentação da última escola.
Além disso, o regulamento teve seus critérios de avaliação ampliados e aumentou o número de jurados, alterando a dinâmica da apresentação na Marquês de Sapucaí, visando tornar o processo mais técnico e compreensível ao público.
A maior mudança deste ano foi a implantação das cabines espelhadas que servem para acomodar dois grupos de jurados posicionados frente a frente na avenida, entre os setores 6 e 7.
Por causa delas, as escolas foram obrigadas a pensar o desfile em 360 graus, com mestre-sala, porta-bandeira e a comissão de frente aderindo a novas estratégias coreográficas para priorizar ambos os lados da pista.
O método de avaliação também foi detalhado com nove quesitos principais que reúnem 26 subquesitos, com maior peso para critérios como criatividade e concepção. Outra mudança foi a avaliação da comissão de frente, que, além da indumentária e apresentação, passou a ser julgada pela ideia e criatividade.
Mestre-sala e porta-bandeira passaram a ser julgados pelo conjunto de fantasia, coreografia e harmonia, enquanto a bateria recebe nota por manutenção da cadência, conjugação dos instrumentos, criatividade e versatilidade. A exigência técnica aumentou a ponto de exigir justificativas dos jurados para notas 10.
O número de jurados subiu para 54, mas continuam valendo apenas 16 notas, já que dois jurados de cada quesito são descartados por sorteio antes da apuração.
Apuração do Carnaval do Rio de Janeiro 2026: quais são os quesitos?
O julgamento das escolas de samba se dá pela avaliação dos nove quesitos técnicos, sendo eles: bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira.
Cada um desses quesitos possui subquesitos com notas específicas. Confira a seguir a lista:
Bateria
- Manutenção da cadência (3,6 a 4,0)
- Conjugação dos instrumentos (2,7 a 3,0)
- Criatividade e versatilidade (2,7 a 3,0)
Samba-enredo
- Desenvolvimento do enredo (3,6 a 4,0)
- Riqueza poética/melódica (3,6 a 4,0)
- Funcionalidade (1,8 a 2,0)
Harmonia
- Canto da escola (3,6 a 4,0)
- Harmonia instrumental (2,7 a 3,0)
- Harmonia vocal (2,7 a 3,0)
Evolução
- Fluência (4,5 a 5,0)
- Espontaneidade (2,7 a 3,0)
- Evolução do componente (1,8 a 2,0)
Enredo
- Concepção (2,7 a 3,0)
- Realização (4,5 a 5,0)
- Criatividade (1,8 a 2,0)
Alegorias e adereços
- Concepção (4,5 a 5,0)
- Realização (4,5 a 5,0)
Fantasias
- Concepção (4,5 a 5,0)
- Realização (4,5 a 5,0)
Comissão de Frente
- Indumentária/Tripé (1,8 a 2,0)
- Concepção (1,8 a 2,0)
- Apresentação (3,6 a 4,0)
- Criatividade (1,8 a 2,0)
Mestre-sala e Porta-bandeira
- Indumentária (2,7 a 3,0)
- Coreografia (2,7 a 3,0)
- Sincronismo e harmonia (3,6 a 4,0)