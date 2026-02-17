Promessa da Prefeitura é ampliar Carnaval de Fortaleza 2027

Promessa da Prefeitura é ampliar o Carnaval de Fortaleza 2027A fala veio do prefeito Evandro Leitão, em meio ao repertório na Praça dos Leões. De Cyndi Lauper a Pepeu Gomes, bloco As Gata Pira animou foliões no Centro de Fortaleza
Resumo
O bloco As Gata Pira animou a Praça dos Leões com hits que foram de Cyndi Lauper a Pepeu Gomes
O prefeito Evandro Leitão celebrou a segurança do evento e prometeu ampliar a festa para 2027
Foliões aproveitaram o Polo para homenagear os 300 anos de Fortaleza com fantasias temáticas
Ambulantes comemoraram as vendas positivas devido ao grande fluxo de pessoas no Centro.
Após a chuva pela manhã, o azul voltou ao céu de Fortaleza nesta terça-feira, 17 de fevereiro, último dia de atrações carnavalescas na Capital. Mas foi ali, no palco montado na Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza, que a promessa de ampliar a festa de Carnaval para 2027 foi realizada pela Prefeitura.
No local, para aproveitar a tarde de sol, foliões se concentraram para curtir o bloco As Gata Pira.
A atração, que subiu no palco às 15h, movimentou uma praça já cheia de foliões fantasiados, coloridos e cheios de glitter, que entoaram hinos carnavalescos, além de músicas que já se tornaram tradição nas festas brasileiras.
A setlist do grupo contou com hits desde Girls Just Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper, até Eu também quero Beijar, de Pepeu Gomes.
Foi ao som de Pepeu Gomes que o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), subiu ao palco e parabenizou o bloco pelo evento.
Ao O POVO, o gestor destacou a segurança durante as atrações no Carnaval de 2026 e a ausência de incidentes graves em meio à celebração.
“Nós estamos tendo um Carnaval com muita tranquilidade, com muita segurança, sem maiores intercorrências e nos 25 pontos da cidade que espalhamos. (...) Nós esperamos que no próximo ano, esperamos não, próximo ano o nosso grande desafio é nós ampliarmos aquilo que foi feito agora em 2026”, disse o prefeito.
Nathaniel Filgueiras, 31 anos, jornalista, conta que esse foi o primeiro ano em que o grupo de amigos se dedica para montar fantasias e criar looks carnavalescos para curtir a folia em Fortaleza.
Ele lista os principais Polos de atrações da Capital, como Benfica, Mercado dos Pinhões e Praia de Iracema, por onde o grupo já passou nesses quatro dias.
“Eu acho que a gente tem mais esse sentimento de festa, de aproveitar ver outros pontos da Cidade também, porque, às vezes, a gente ficava ali muito no aterro da praia de Iracema. Sei que já existiam outros carnavais também em outros pontos, mas estar aqui acho que é uma vibe muito gostosa. Música boa, gente legal, até tem uma certa segurança também. Então estamos aproveitando bastante”, destacou o folião.
Entre os fortalezenses que compareceram à Praça dos Leões, estavam Alexandre Militão, 50, e Paula Queiroz, 50. Os dois decidiram tornar os dias de Carnaval em dias de homenagem à Fortaleza, que faz 300 anos em 2026.
Alexandre e Paula prepararam fantasias representando diferentes pontos turísticos e artistas cearenses. No último dia de festança, os dois marcaram presença na Praça dos Leões para o bloco As Gata Pira trajando chapéu, tiara e brincos em homenagem ao escultor Sérvulo Esmeraldo.
“E assim nós vamos dançando, aproveitando nosso carnaval e homenageando nossa cidade linda, com 300 anos, ainda é muito jovem, tem muita coisa ainda para desenvolver”, contaram os foliões.
A Praça dos Leões recebeu diversas pessoas nesta terça-feira, e Francisca Valdenia estabeleceu sua estrutura logo cedo para aproveitar o fluxo crescente de clientes. “Desde 8 horas cheguei para arrumar. Já é o meu segundo ano que eu trabalho aqui, sempre é bom”, disse.