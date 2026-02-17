Promessa da Prefeitura é ampliar Carnaval de Fortaleza 2027

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Promessa da Prefeitura é ampliar o Carnaval de Fortaleza 2027

A fala veio do prefeito Evandro Leitão, em meio ao repertório na Praça dos Leões. De Cyndi Lauper a Pepeu Gomes, bloco As Gata Pira animou foliões no Centro de Fortaleza
O sol voltou a brilhar em Fortaleza no último dia de Carnaval após uma manhã chuvosa
O bloco As Gata Pira animou a Praça dos Leões com hits que foram de Cyndi Lauper a Pepeu Gomes
O prefeito Evandro Leitão celebrou a segurança do evento e prometeu ampliar a festa para 2027
Foliões aproveitaram o Polo para homenagear os 300 anos de Fortaleza com fantasias temáticas
Ambulantes comemoraram as vendas positivas devido ao grande fluxo de pessoas no Centro.

Após a chuva pela manhã, o azul voltou ao céu de Fortaleza nesta terça-feira, 17 de fevereiro, último dia de atrações carnavalescas na Capital. Mas foi ali, no palco montado na Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza, que a promessa de ampliar a festa de Carnaval para 2027 foi realizada pela Prefeitura.

No local, para aproveitar a tarde de sol, foliões se concentraram para curtir o bloco As Gata Pira.

A atração, que subiu no palco às 15h, movimentou uma praça já cheia de foliões fantasiados, coloridos e cheios de glitter, que entoaram hinos carnavalescos, além de músicas que já se tornaram tradição nas festas brasileiras.

A setlist do grupo contou com hits desde Girls Just Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper, até Eu também quero Beijar, de Pepeu Gomes.

O bloco As Gatas Pira agita a tarde desta terça-feira, 17, na Praça dos Leões
O bloco As Gatas Pira agita a tarde desta terça-feira, 17, na Praça dos Leões Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO

Foi ao som de Pepeu Gomes que o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), subiu ao palco e parabenizou o bloco pelo evento.

Ao O POVO, o gestor destacou a segurança durante as atrações no Carnaval de 2026 e a ausência de incidentes graves em meio à celebração.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), passou por alguns pontos de atrações de Fortaleza no último dia de Carnaval. A primeira parada foi a Praça dos Leões, no bloco As Gata Pira
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), passou por alguns pontos de atrações de Fortaleza no último dia de Carnaval. A primeira parada foi a Praça dos Leões, no bloco As Gata Pira Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO
Evandro Leitão (PT) avalia o sucesso do Carnaval de 2026 e destaca a democratização do acesso às atrações carnavalescas
Evandro Leitão (PT) avalia o sucesso do Carnaval de 2026 e destaca a democratização do acesso às atrações carnavalescas Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO

“Nós estamos tendo um Carnaval com muita tranquilidade, com muita segurança, sem maiores intercorrências e nos 25 pontos da cidade que espalhamos. (...) Nós esperamos que no próximo ano, esperamos não, próximo ano o nosso grande desafio é nós ampliarmos aquilo que foi feito agora em 2026”, disse o prefeito.

Nathaniel Filgueiras, 31 anos, jornalista, conta que esse foi o primeiro ano em que o grupo de amigos se dedica para montar fantasias e criar looks carnavalescos para curtir a folia em Fortaleza.

Ele lista os principais Polos de atrações da Capital, como Benfica, Mercado dos Pinhões e Praia de Iracema, por onde o grupo já passou nesses quatro dias.

Nathanael Filgueiras, 31 anos, jornalista e empresário
Nathanael Filgueiras, 31 anos, jornalista e empresário Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO

“Eu acho que a gente tem mais esse sentimento de festa, de aproveitar ver outros pontos da Cidade também, porque, às vezes, a gente ficava ali muito no aterro da praia de Iracema. Sei que já existiam outros carnavais também em outros pontos, mas estar aqui acho que é uma vibe muito gostosa. Música boa, gente legal, até tem uma certa segurança também. Então estamos aproveitando bastante”, destacou o folião.

Entre os fortalezenses que compareceram à Praça dos Leões, estavam Alexandre Militão, 50, e Paula Queiroz, 50. Os dois decidiram tornar os dias de Carnaval em dias de homenagem à Fortaleza, que faz 300 anos em 2026.

Alexandre e Paula prepararam fantasias representando diferentes pontos turísticos e artistas cearenses. No último dia de festança, os dois marcaram presença na Praça dos Leões para o bloco As Gata Pira trajando chapéu, tiara e brincos em homenagem ao escultor Sérvulo Esmeraldo.

Alexandre Militão, 50 anos, auxiliar de operações / Paula Queiroz, 50 anos, economista
Alexandre Militão, 50 anos, auxiliar de operações / Paula Queiroz, 50 anos, economista Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO

“E assim nós vamos dançando, aproveitando nosso carnaval e homenageando nossa cidade linda, com 300 anos, ainda é muito jovem, tem muita coisa ainda para desenvolver”, contaram os foliões.

A Praça dos Leões recebeu diversas pessoas nesta terça-feira, e Francisca Valdenia estabeleceu sua estrutura logo cedo para aproveitar o fluxo crescente de clientes. “Desde 8 horas cheguei para arrumar. Já é o meu segundo ano que eu trabalho aqui, sempre é bom”, disse.

Este é o segundo Carnaval de Francisca Valéria, vendedora ambulante, na Praça dos Leões
Este é o segundo Carnaval de Francisca Valéria, vendedora ambulante, na Praça dos Leões Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO

Confira mais fotos do bloco As Gata Pira na Praça dos Pinhões:

Foliões no bloco As Gata Pira, na Praça dos Leões
Foliões no bloco As Gata Pira, na Praça dos Leões Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO
O bloco As Gatas Pira agita a tarde desta terça-feira, 17, na Praça dos Leões
O bloco As Gatas Pira agita a tarde desta terça-feira, 17, na Praça dos Leões Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO
Foliões na Praça dos Leões nesta terça-feira, 17
Foliões na Praça dos Leões nesta terça-feira, 17 Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO
O bloco As Gatas Pira agita a tarde desta terça-feira, 17, na Praça dos Leões
O bloco As Gatas Pira agita a tarde desta terça-feira, 17, na Praça dos Leões Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO
O bloco As Gatas Pira agita a tarde desta terça-feira, 17, na Praça dos Leões
O bloco As Gatas Pira agita a tarde desta terça-feira, 17, na Praça dos Leões Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO
O bloco As Gatas Pira agita a tarde desta terça-feira, 17, na Praça dos Leões
O bloco As Gatas Pira agita a tarde desta terça-feira, 17, na Praça dos Leões Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO
Carlos Filho, 42 anos, arquiteto / Bia Borba, 32 anos, gerente de marketing
Carlos Filho, 42 anos, arquiteto / Bia Borba, 32 anos, gerente de marketing Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO
Heitor Citó, 24 anos, Biólogo
Heitor Citó, 24 anos, Biólogo Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO
Camilla Moraes, 33 anos, dentista
Camilla Moraes, 33 anos, dentista Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO
Amigos se reuniram na Praça dos Leões com abadas
Amigos se reuniram na Praça dos Leões com abadas "Crisinha tá cansada" referente a uma brincadeira do grupo Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO

