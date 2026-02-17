Promessa da Prefeitura é ampliar Carnaval de Fortaleza 2027

O bloco As Gatas Pira agita a tarde desta terça-feira, 17, na Praça dos Leões / Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO

Resumo O sol voltou a brilhar em Fortaleza no último dia de Carnaval após uma manhã chuvosa

O bloco As Gata Pira animou a Praça dos Leões com hits que foram de Cyndi Lauper a Pepeu Gomes

O prefeito Evandro Leitão celebrou a segurança do evento e prometeu ampliar a festa para 2027

Foliões aproveitaram o Polo para homenagear os 300 anos de Fortaleza com fantasias temáticas

Ambulantes comemoraram as vendas positivas devido ao grande fluxo de pessoas no Centro. Após a chuva pela manhã, o azul voltou ao céu de Fortaleza nesta terça-feira, 17 de fevereiro, último dia de atrações carnavalescas na Capital. Mas foi ali, no palco montado na Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza, que a promessa de ampliar a festa de Carnaval para 2027 foi realizada pela Prefeitura.

No local, para aproveitar a tarde de sol, foliões se concentraram para curtir o bloco As Gata Pira.

A atração, que subiu no palco às 15h, movimentou uma praça já cheia de foliões fantasiados, coloridos e cheios de glitter, que entoaram hinos carnavalescos, além de músicas que já se tornaram tradição nas festas brasileiras. A setlist do grupo contou com hits desde Girls Just Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper, até Eu também quero Beijar, de Pepeu Gomes. O bloco As Gatas Pira agita a tarde desta terça-feira, 17, na Praça dos Leões Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), passou por alguns pontos de atrações de Fortaleza no último dia de Carnaval. A primeira parada foi a Praça dos Leões, no bloco As Gata Pira Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO Evandro Leitão (PT) avalia o sucesso do Carnaval de 2026 e destaca a democratização do acesso às atrações carnavalescas Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO “Nós estamos tendo um Carnaval com muita tranquilidade, com muita segurança, sem maiores intercorrências e nos 25 pontos da cidade que espalhamos. (...) Nós esperamos que no próximo ano, esperamos não, próximo ano o nosso grande desafio é nós ampliarmos aquilo que foi feito agora em 2026”, disse o prefeito. Nathaniel Filgueiras, 31 anos, jornalista, conta que esse foi o primeiro ano em que o grupo de amigos se dedica para montar fantasias e criar looks carnavalescos para curtir a folia em Fortaleza.

Ele lista os principais Polos de atrações da Capital, como Benfica, Mercado dos Pinhões e Praia de Iracema, por onde o grupo já passou nesses quatro dias. Nathanael Filgueiras, 31 anos, jornalista e empresário Crédito: AURÉLIO ALVES/ O POVO “Eu acho que a gente tem mais esse sentimento de festa, de aproveitar ver outros pontos da Cidade também, porque, às vezes, a gente ficava ali muito no aterro da praia de Iracema. Sei que já existiam outros carnavais também em outros pontos, mas estar aqui acho que é uma vibe muito gostosa. Música boa, gente legal, até tem uma certa segurança também. Então estamos aproveitando bastante”, destacou o folião.