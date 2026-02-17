Domingos Olímpio celebra a força no último dia de Carnaval

Foliões ocupam a Av. Domingos Olímpio para o último dia de Carnaval em Fortaleza (CE) / Crédito: Nayana Melo / Especial para O POVO

Resumo A avenida Domingos Olímpio concentra desfiles de escolas de samba e afoxés nesta terça-feira de Carnaval, em Fortaleza.

A modelista Suellen Ribeiro é um dos destaques da Imperadores da Parquelândia e celebra a tradição de desfilar na via onde cresceu.

Pela primeira vez na avenida, Ana Carolina Marques integra o Afoxé Acabaca, reforçando a presença da cultura afro-brasileira na festa.

Participantes destacam o desfile como espaço de valorização cultural e de combate a preconceitos religiosos. A avenida Domingos Olímpio voltou a ser tomada pelo brilho das fantasias, pelo som dos tambores e pela força das manifestações populares nesta terça-feira de Carnaval, em Fortaleza.

Considerada um dos principais corredores da folia na Capital, a via reúne escolas de samba, afoxés e grupos culturais que transformam o espaço em palco da diversidade e da tradição.

Entre os destaques da noite está a escola de samba Imperadores da Parquelândia, que leva para a avenida a modelista Suellen Ribeiro, 41. Mulher de muitos talentos, já trabalhou como maquiadora, cabeleireira e dançarina profissional de bandas de forró; ela celebra a oportunidade de desfilar em um espaço que faz parte da própria história.

“Nascida e criada na Domingos Olímpio”, como faz questão de dizer, Suellen participa da festa acompanhada do marido, Éverton, e do filho Marcos, de 12 anos. Para ela, o retorno à avenida representa mais do que um momento de lazer. É também a reafirmação de um vínculo afetivo com o Carnaval de Fortaleza. A intenção, afirma, é manter a tradição e voltar a desfilar todos os anos. Suellen Ribeiro, 41, acompanhada do marido, Éverton, e do filho Marcos, de 12 anos. Crédito: Nayana Melo / Especial para O POVO Reynaldo Coelho, 60, fantasiado de Barbie Crédito: Nayana Melo / Especial para O POVO Cortejos tomam conta da Av. Domingos Olímpio nesta terça-feira de Carnaval Crédito: Nayana Melo / Especial para O POVO

Estreia na avenida A analista de sistemas Ana Carolina Marques, 28, vive uma experiência inédita. Pela primeira vez, ela desfila na Domingos Olímpio integrando o Afoxé Acabaca. O convite partiu do mestre de capoeira Rafael Magnata ao grupo de danças africanas do qual ela faz parte. A estreia carrega significado especial. Para Ana Carolina, participar do cortejo é uma forma de fortalecer as raízes culturais e ampliar o diálogo sobre as tradições de matriz africana dentro do Carnaval. Também no Afoxé Acabaca, os amigos Marília Alves, 25, e Alysson Freitas, 21, encontraram no desfile um espaço de expressão cultural e política. Eles se conheceram no curso de Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC), mas foi no grupo de percussão Caldeirão da Adufc, sindicato de docentes das universidades federais, que a amizade se consolidou.