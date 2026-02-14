Carnaval em Beberibe: movimento antes da primeira festa

Manhã de Carnaval no Beberibe é descrita como tranquila, horas antes da festa e do mela-mela / Crédito: Nayana Melo/Especial para O POVO

Beberibe, a 74,76 km de Fortaleza, é um dos principais destinos do Carnaval cearense. O foco do turismo é nas proximidades da praia de Morro Branco, onde a primeira manhã de Carnaval foi marcada pela tranquilidade, com muitas famílias aproveitando a praia e barracas com mesas sobrando. Com trégua no período chuvoso, a região teve a paisagem marcada por sol entre as nuvens.

O movimento, antes calmo, começou a apresentar um aumento no fim da tarde, à medida que os vendedores ambulantes chegavam à praia para organizar seus pontos de venda para a festa da praça e o mela-mela, com início marcado para 16h.

Carnaval em Beberibe: as horas antes da festa noturna Parada quase que obrigatória para quem visita Beberibe durante o Carnaval, o mela-mela acontece na praça do município, no período da noite. O momento, que consiste em foliões jogarem espuma e farinha uns nos outros, acontece durante a festa, que também conta com uma programação musical. Até às 16h, locais e turistas aproveitaram a praia. Segundo o bugueiro Ricardo Cardoso, 49, a preferência dos clientes é o passeio de buggy pela manhã, seguidos de almoços nas barracas e, depois, para quem gosta da folia, aproveitar o mela-mela.

A auxiliar de Departamento Pessoal Bárbara Melo, 26, e sua família são um dos grupos que vão à cidade pela primeira vez para participar da bagunça, mas focando em curtir os shows. “Não sabemos como é a dinâmica, então, nesse primeiro dia, a gente vai ver como funciona”, disse. Para ela, o ponto negativo, até o momento, seria o horário do início da festa. No ânimo para as atrações musicais, foi questionada sobre qual seria o hit do Carnaval de 2026. Em resposta, a auxiliar diz que “todo Carnaval é Bell Marques”. No fim, o grupo entra em consenso sobre “Jetski”, de Pedro Sampaio e Melody.

Eles saíram de Fortaleza pela manhã e chegaram depois do previsto pelo trânsito, que apresentava um fluxo intenso na saída da Capital. Também passando o Carnaval em Beberibe pela primeira vez, o técnico em eletrônica Altair Luis Mallmann, 53, diz curtir a folia em família, mas que não “entraram no conjunto do mela-mela”, apesar de saberem o que é. Altair é do Rio Grande do Sul e veio ao Estado com o filho de 9 anos, João Pedro, e a esposa Sabrina, 45, que é cearense. A família veio visitar o lado materno, que reside em Redenção, a 57,94 km de Fortaleza.