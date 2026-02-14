Carnaval em Beberibe: movimento antes da primeira festa

Carnaval em Beberibe: saiba como estava o movimento antes da primeira festaAntes do mela-mela e dos shows de Carnaval, famílias e amigos aproveitam manhã ensolarada na praia do Morro Branco
Beberibe, a 74,76 km de Fortaleza, é um dos principais destinos do Carnaval cearense. O foco do turismo é nas proximidades da praia de Morro Branco, onde a primeira manhã de Carnaval foi marcada pela tranquilidade, com muitas famílias aproveitando a praia e barracas com mesas sobrando.
Com trégua no período chuvoso, a região teve a paisagem marcada por sol entre as nuvens.
O movimento, antes calmo, começou a apresentar um aumento no fim da tarde, à medida que os vendedores ambulantes chegavam à praia para organizar seus pontos de venda para a festa da praça e o mela-mela, com início marcado para 16h.
Carnaval em Beberibe: as horas antes da festa noturna
Parada quase que obrigatória para quem visita Beberibe durante o Carnaval, o mela-mela acontece na praça do município, no período da noite.
O momento, que consiste em foliões jogarem espuma e farinha uns nos outros, acontece durante a festa, que também conta com uma programação musical.
Até às 16h, locais e turistas aproveitaram a praia. Segundo o bugueiro Ricardo Cardoso, 49, a preferência dos clientes é o passeio de buggy pela manhã, seguidos de almoços nas barracas e, depois, para quem gosta da folia, aproveitar o mela-mela.
A auxiliar de Departamento Pessoal Bárbara Melo, 26, e sua família são um dos grupos que vão à cidade pela primeira vez para participar da bagunça, mas focando em curtir os shows.
“Não sabemos como é a dinâmica, então, nesse primeiro dia, a gente vai ver como funciona”, disse. Para ela, o ponto negativo, até o momento, seria o horário do início da festa.
No ânimo para as atrações musicais, foi questionada sobre qual seria o hit do Carnaval de 2026. Em resposta, a auxiliar diz que “todo Carnaval é Bell Marques”. No fim, o grupo entra em consenso sobre “Jetski”, de Pedro Sampaio e Melody.
Eles saíram de Fortaleza pela manhã e chegaram depois do previsto pelo trânsito, que apresentava um fluxo intenso na saída da Capital.
Também passando o Carnaval em Beberibe pela primeira vez, o técnico em eletrônica Altair Luis Mallmann, 53, diz curtir a folia em família, mas que não “entraram no conjunto do mela-mela”, apesar de saberem o que é.
Altair é do Rio Grande do Sul e veio ao Estado com o filho de 9 anos, João Pedro, e a esposa Sabrina, 45, que é cearense. A família veio visitar o lado materno, que reside em Redenção, a 57,94 km de Fortaleza.
Carnaval em Beberibe: como está o turismo?
Para o primeiro dia de Carnaval, o movimento está dentro do esperado. É o que confirma o bugueiro Ricardo Cardoso: “O sábado sempre costuma ser mais tranquilinho, mas, no domingo e segunda, arrocha mesmo”, explica.
Segundo o profissional, são mais de 300 bugueiros com 12 cooperativas focadas na prática em Beberibe, impulsionada pelo turismo. No período de Carnaval, essa força é ainda maior.
Ele explica que os tempos carnavalescos são “sempre melhores” por encerrarem o ciclo de alta estação. “Encerra o período de movimento bom [férias do final do ano e janeiro], para entrar na baixa temporada”, justifica.
Para o proprietário da Pousada Marberibe, Sandro Gama Régis, a expectativa para a ocupação da hospedagem é de 95%, com apenas um quarto disponível.
Também destacando o fim da alta estação, celebra a procura pelo destino, que tem sido boa por conta do investimento público em atrações e divulgação da festa, o que tem atraído visitantes de Fortaleza e até de outros estados.
Um deles é Saimon Rodrigues, 43, cabeleireiro. Natural de Brasília, visita o Ceará pela primeira vez a convite de uma amiga natural de Beberibe. O brasiliense diz estar maravilhado com a receptividade dos cearenses enquanto se hospeda na casa da amiga e os passeios que têm feito.
“Brasília não tem praia, então, quando tiramos férias, gostamos de ir para lugares que tem praia. Estou muito feliz aqui”, contou.
Leia mais
(Com informações do Repórter Samuel Pimentel)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente