Com dia inteiro de programações, bloco As Gata Pira é sucesso na Praça dos Leões

Ao todo foram 8 horas de programação / Crédito: Rafael Santana

Criado em 2012, o bloco As Gata Pira segue reunindo um grande grupo que gosta de curtir a folia carnavalesca e celebrar a união da cena artística de Fortaleza. Nesta terça-feira, 4, a organização elencou uma programação de oito horas para finalizar o Carnaval. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A criação do bloco veio com o objetivo de se reaproximar do Centro de Fortaleza. Um lugar significativo para sua realização seria a Praça General Tibúrcio — a Praça dos Leões —, e é lá que acontece desde então. O espaço é um dos principais pontos históricos da cidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Neste último dia de folia do Carnaval 2025, Fortaleza amanheceu com chuva e segue com tempo nublado, mas isso não impediu o bloco de acontecer e levar muitas pessoas ao centro da cidade para curtir o final da festa.

O bloco iniciou logo pela manhã, às 9 h, com concentração em frente ao Centro Cultural Banco do Nordeste. Em seguida, o cortejo seguiu em direção à Praça dos Leões. No evento, uma união de ritmos, sons e cultura, com apresentações iniciais de Stella Riss, Palhaça Coragem e os Palhaços Palomares e Tetel. No palco principal, Farra na Casa Alheia, Bloco As Gata Pira, Montage, Bloco Baba de Camelo e as DJs Serpentinas, Nayra Costa e Priscilla Delgado. A programação seguiu até 20h.

O bloco como tradição Meg Banhos e Marina Vieira fantasiadas em referência a série O conto da Aia Crédito: Rafael Santana

Meg Banhos, de 52 anos, e Marina Vieira, de 46, já marcam presença no bloco As Gata Pira há 6 anos. A tradição do casal, que já tem 10 anos de caminhada, é sempre se fantasiar com algo que a representem. Esse ano, o figurino escolhido foi em referência a série O conto da Aia. Antes de se conhecerem, Meg conta que ambas cresceram e viveram por muito tempo em templos religiosos, e que nunca eram de frequentar os festejos carnavalescos. “A gente veio pela primeira vez aqui depois da virada de chave em nossa vida. Conhecemos e amamos a vibe, a cultura e a política do Carnaval. Todo ano é um esquema diferente, e toda terça estamos aqui”, indica.

Para Meg, a fantasia é nada mais do que uma manifestação e um reflexo de um momento de sua vida, que serve como protesto para a realidade da narrativa da obra não aconteça no mundo moderno. “O conto da Aia é uma série distópica na qual as mulheres são feitas como escravas sexuais de uma sociedade para procriar, uma sociedade fundamentalista e conservadora. A gente meio que estava nesse papel, não propriamente dito, mas a gente viveu isso. A fantasia vem como alerta”, diz. Segundo ela, o bloco As Gata Pira é repleto de diversidade e musicalidade, um lugar na qual o casal se sente livre para serem que são.

“A gente encontra fortaleza quase inteira. Amigos de todo lugar que a gente não vê há anos, a gente acaba se encontrando por aqui. Acaba sendo um ponto de encontro e de celebração”, finaliza. Conexões através da fantasia Tel Câdido com sua fantasia fazendo referência ao álbum Cowboy Carter, da cantora americana Beyoncé Crédito: Rafael Santana Para o assistente social Tel Câdido, de 37 anos, o carnaval é alegria, fantasia, e diversão. Frequentador do bloco há anos, ele considera o evento um dos mais lindos de Fortaleza.