A fidelidade à tradição na Domingos Olímpio e a missão de cultivar novas gerações

À primeira vista, a extensão da avenida reservada para o desfile impressiona. Nas ruas paralelas, os integrantes vestem as fantasias, fazem testes de som e se preparam para empurrar o carro alegórico e esbanjar simpatia diante de câmeras e celulares. O começo tímido no entardecer contrasta com a movimentação intensa no acender das luzes no começo da noite, já com calçadas e arquibancadas preenchidas.

A tradição é a marca registrada do Carnaval na avenida Domingos Olímpio. Ao longo de quatro dias, longe dos shows de artistas badalados, dos hits do momento e da agitação do mela-mela, os foliões se espalham nas arquibancadas e nos gradis para assistir ao desfile de blocos e cordões. É uma oportunidade também para que aqueles que já curtiram na juventude repassem às novas gerações a importância e o valor do evento em um dos principais polos de Fortaleza.

"É uma satisfação tão grande, é tão gostoso escutar as pessoas chamando seu nome", diz o veterano Silvio Gurgel, 58, que há quase três décadas vira protagonista na avenida como Silvia Pole Position. Estrela do Cordão Vampiros da Princesa neste ano, ele admite a dificuldade financeira para a organização, mas sintetiza o sentimento dos grupos: "A gente se vira".

Continuar, porém, não é missão fácil. Requer meses de dedicação e esforço dos grupos que desejam abrilhantar a Domingos Olímpio, com idealização de enredo e alas, produção de fantasias, carro alegórico, ensaios... A recompensa, segundo os participantes, é quando os organizadores do Carnaval dão o sinal verde e os portões se abrem para o desfile.

Lúcia Maria, 65, prestigia o desfile desde o surgimento, acompanha os quatro dias e agora prestigia os netos Levi e Lizie e a sobrinha Maria Estrela, que saíram na avenida com o Cordão Princesa no Frevo. "A gente tem que sempre estar incentivando para continuar", afirmou.

Os empecilhos não ofuscam a beleza da tradicional festa. Entre homenagens ao pioneiro da aviação Pinto Martins (1892–1924) e Rachel de Queiroz (1910–2003), o desfile tem espaço para todos: crianças, adultos e idosos. As pessoas com deficiência ganharam uma ala do bloco Doido é Tu, que entrou na avenida com grande produção e agitou a arquibancada. "Eles arrasam", comentou uma das organizadoras do Carnaval diante da reação do público.

Os grupos de foliões, a propósito, também são bastante diversos. Muitos moradores das redondezas se deslocam até a Domingos Olímpio para prestigiar o evento, que também atrai carnavalescos de outros pontos da Capital. Muitas famílias, com crianças e adolescentes, marcam presença para curtir o ambiente tranquilo e dar sequência à tradição. "É importante que eles vejam a cultura do que a gente tem aqui", explicou Wilson Neto, acompanhado do filho Noah e de outras quatro crianças, entre sobrinhos e filhos de amigos.

E a avenida também é vitrine para reivindicações e manifestações da sociedade. O servidor público Anderson Fernandes, acompanhado do boneco Sofrido, carregava um cartaz que pedia o fim da jornada de trabalho 6x1. "Apesar da festa popular, o Carnaval também é um ato de protesto, um ato político", refletiu.