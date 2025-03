Ocupação dos espaços públicos esquecidos resgata a essência do carnaval de rua no Benfica

Foliões ocupam praça João Gentil, no bairro Benfica, nesta segunda-feira, 3, terceiro dia de Carnaval em Fortaleza / Crédito: FCO FONTENELE

O carnaval de rua é umas das essenciais do período de folia. Com ele, também surge a ocupação dos espaços públicos, muitas vezes, esquecidos ao longo do ano. Nesta segunda-feira, 3, terceiro dia de festa, foliões se reuniram na Praça João Gentil, no bairro Benfica, em Fortaleza, para pular, cantar e brindar os festejos e resgatar a existência da praça. A festa no local resgata a importância de ocupar o espaço não só no período carnavalesco. A programação do terceiro dia começou às 13 horas e encerrou com apresentações musicais às 20 horas. Se apresentaram Juliana Eva e Erva Doce Jam, Lavandas, Borogodó - Bloco Meu Nome é Gal e Caravana Cultural. O local também foi palco para blocos de rua na praça no meio dos foliões. Os cortejos ficaram sob comando dos blocos “Rala Coco” e “Farra na Jangada”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Carnaval é uma data que leva as pessoas a diversos pontos do Brasil, porém alguns não abrem mão do conforto de estar perto de casa. A educadora Ana Isis Porto, de 28 anos, é uma delas. Ela explicou sua relação com o período na Capital com um sentimento de bem-estar e do festejo como um ato político.

Para ela, o carnaval é visto não só como um evento festivo, mas também como um ato político de ocupação e revitalização de espaços públicos, além de um momento de liberdade pessoal, onde se pode expressar sem julgamentos. “Aqui a gente tá ocupando espaços, estamos trazendo vidas e animação para praças que, durante o resto do ano, às vezes, ficam muito esquecidas”, diz Ana Isis. Outra movimentação ao longo do terceiro dia de folia na praça João Gentil foi o resgate do carnaval de rua acústico, inspirando-se nas tradições de Recife e Rio de Janeiro. Com uma forte influência da música nordestina e afro-brasileira, o professor e saxofonista Felipe Brito, 38, destaca a importância de trazer a percussão para o polo carnavalesco com objetivo de ocupar espaços públicos e animar o público com diferentes cortejos. “A gente toca muito música brasileira, mais especificamente música nordestina. O repertório é bem variado, tem Baianasystem, Ciranda e Maracatu. Tem flautas, saxofones, trompetes, trombones e tem tuba. A gente toca na rua que é pra galera acompanhar sempre. A ideia da gente é sempre tocar em cortejo, a gente é ocupar os espaços públicos. Essa é a nossa proposta”, conta o professor.



Felipe Brito, junto de seus amigos, faz parte do bloco carnavalesco "Farra na Jangada" Crédito: FCO FONTENELE Um dos destaque de quem passou pelo Benfica foi, de fato, pular carnaval com repertório cheio de brasilidade, com destaque para artistas do Norte e Nordeste. Os “hits” do momento, no entanto, ficaram de fora da folia na Praça João Gentil, dando espaço para cultura popular, ao som de Maracatu, Carimbó e grupos musicais como “Baianasystem”. Também ganharam destaque cantoras do estilo MPB, como Gal Costas e Maria Bethânia”, sem deixar o registro para as tradicionais músicas carnavalescas, como “Minha Pequena Eva” e “Prefixo de Verão”. O forró também foi um dos ritmos que animaram os foliões no polo, com músicas das bandas Magníficos e Limão com Mel, destacando a regionalidade no local.

Ana Isis destaca seu sentimento de bem-estar com o Carnaval de Fortaleza Crédito: FCO FONTENELE A estudante de enfermagem Enia Porto, 22, também é alguém que prefere passar a data em Fortaleza. Ela ressalta também a possibilidade de curtir diversos ambientes diferentes, afirmando que possui uma conexão local com a folia na Capital. Para ela, o Carnaval é sinônimo de festa. “É alegria, diversão, bagunça, música, muita música”, conta.