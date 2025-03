Mocinha tem contraste de gerações e fantasias elaboradas de "papa" a "Masterchef"

Casal volta ao polo da Mocinha com os filhos dez anos após se conhecerem no local / Crédito: Daniel Galber

O Carnaval do Largo da Mocinha surpreendeu quem passava por lá mais uma vez. O polo carnavalesco tradicional de Fortaleza, cercado de bares e locais marcantes da cidade, reuniu públicos diferenciados em pontos distintos do local. O Carnaval, naquele ponto, foi marcado pelo contraste de gerações, que se dividiram entre dois palcos de apresentações. No bar da Mocinha, marchinhas de Carnaval eram entoadas por bandas que animavam um público mais maduro e bastante entusiasmado com a viagem no tempo proporcionado pelas canções clássicas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já em outro ponto, perto do Bar Teresa e Jorge, djs animavam um público mais jovem, com músicas dançantes e que variavam entre funks clássicos, de MC Marcinho e MC Creu, e axés tradicionais como as letras de Ivete Sangalo.

Boa parte do público mais jovem investiu em tiaras e adereços de cabeça para fantasiar-se. Já parte do público mais velhos era possível ver fantasias completas, que variavam de "papa", "Masterchef", a "sheik das arábias", como relataram foliões que conversaram com O POVO. Fabiano Menezes foi de Sheik ao Carnaval da Mocinha Crédito: Daniel Galber Folião se fantasiou de masterchef para curtir o Carnaval da Mocinha Crédito: Daniel Galber André e Adriana estão juntos há 20 carnavais Crédito: Vítor Magalhães/O POVO Casal volta ao polo da Mocinha com os filhos dez anos após se conhecerem no local Crédito: Daniel Galber Thiciano Aragão, estudante de medicina da Universidade Estadual do Ceará (Uece), resolveu vir ao Carnaval fantasiado de Masterchef - programa culinário transmitido pela Band. O folião diz não ter costume de sair para Carnaval, mas resolveu curtir a festa na Mocinha nesta segunda. "É um momento de desopilar, fugir da rotina e aproveitar a vida, que é uma só. Gosto muito de cozinhar e vim como uma oportunidade de compartilhar momentos".