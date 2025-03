Festa, glitter e segurança: o terceiro dia de Carnaval no Mercado dos Pinhões

Nesta segunda-feira, 3, uma multidão tomou conta das ruas da Praça Pelotas, no Centro de Fortaleza. Apesar de, segundo relatos de quem esteve no local nos dias anteriores, a movimentação ter sido menor, a festa continuou repleta de alegria e entusiasmo, permitindo aos participantes curtirem o Carnaval na própria cidade.

De Monkey D. Luffy, de One Piece, fazendo bolinhas de sabão, ao Super Mario e Luigi puxando trenzinho pela multidão. Do casal Sayaman ao Pikachu que fez uma homenagem a Fernanda Torres, o terceiro dia de Carnaval no Mercado dos Pinhões reuniu, com muito brilho e animação, tanto fãs da cultura geek quanto os apaixonados pelo glitter, pelas plaquinhas e pelas fantasias mais criativas.

Nas ruas, quem queria descartar latinhas ou garrafas enfrentava o desafio de encontrar um cesto de lixo. Isso porque, com exceção dos cestos disponibilizados pelas próprias barracas (quando havia), havia apenas um ponto destinado para o descarte do lixo.

De acordo com vendedores locais, as vendas não estavam tão animadoras, e seus semblantes refletiam a realidade de um faturamento abaixo das expectativas. A explicação mais provável para isso foi o número reduzido de pessoas e a facilidade de economizar, já que muitos foliões optaram por levar cooler e bebidas de casa, curtindo a festa sem gastar muito.

Banheiros e segurança a contento

Outro ponto de destaque foram os banheiros. Com 20 banheiros químicos disponíveis, as filas eram razoáveis e não demoravam muito. No entanto, o estado dentro dos banheiros não era dos melhores, como é comum em festas desse tipo, com sujeira e odores acumulados devido à falta de manutenção constante ao longo do evento.

A segurança também foi um fator importante. Efetivos da Guarda Municipal e da Polícia Militar estavam posicionados em diversos pontos do polo, proporcionando uma sensação de tranquilidade aos foliões. Esse sentimento, inclusive, se refletiu no comportamento do público, uma vez que nenhuma ocorrência foi registrada.

Quanto à música, ao contrário do que se ouvia em outras partes da Cidade ou no litoral cearense, o que dominava no Mercado dos Pinhões era uma viagem no tempo da música brasileira. Clássicos de Alceu Valença, Banda Eva, Jammil e Uma Noites e outros grupos marcaram o ritmo da festa, criando um ambiente nostálgico e cheio de energia.