Empolgado, Eduardo Paes é contido para não atrapalhar desfile da Viradouro

Funcionários da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) precisaram conter a empolgação do prefeito Eduardo Paes (PSD) durante apresentação da atual campeã do Carnaval carioca, Unidos da Viradouro.

De acordo com O Globo, o fato ocorreu nesse domingo, 2, quando o gestor estava na pista cumprimentando o mestre-sala e a porta-bandeira em frente à cabine de jurados. A situação poderia atrapalhar a apresentação do casal.