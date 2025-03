Carnaval: Don L e Xamã comandam noite do rap, na Praia de Iracema

Xamã encerra segunda noite de carnaval na Praia de Iracema / Crédito: Daniel Galber

Com um estilo diferente do que se costuma ouvir nos palcos carnavalescos, o segundo dia de shows na Praia de Iracema atraiu um público diferente de foliões. E, assim como o público, os rostos da noite desse domingo, 2, eram claramente mais novos do que os da noite anterior. Mas a presença não era exclusiva de público abaixo dos 35, havia gerações mais experientes, que vieram conhecer, ou mesmo acompanhar alguém que já curte o som dos rappers. É o caso de Gardênia Negreiros, que após levar o filho Ilan para ouvir Ednardo, veio acompanhá-lo no show do Don L, de quem é fã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mãe, filho e nora curtem segunda noite de Carnaval na Praia de Iracema Crédito: Daniel Galber

“A gente curte muito (Carnaval), é muito bom isso aqui, ainda mais de graça, aberto ao público”, disse ela, acompanhada também da nora Tais Lima. Ilan estava ansioso para prestigiar mais um show do ídolo. “Curto muito, sou muito fã do Don L. E prestigiando, ele é da nossa terra. Então eu nunca perco, sempre que rola. Seja aqui no Dragão, eu sempre corro, eu sempre tô lá”, explicou. Rap cearense No palco, Don L levantou a galera, que cantou emocionada a letra das principais músicas, como Aquela Fé e primavera. O rapper, radicado no Ceará, fez algumas referências a raps clássicos, como Rap das Armas ou Us mano e as mina. Don L faz show na Praia de Iracema, no Caranval de 2025 Crédito: Daniel Galber

O rapper também deixou recados para o público, como quando falou para ninguém gastar dinheiro com jogos de azar, além de exaltar a noite do estilo musical. “A favela venceu”, comemorou. Inclusivo Gabizin curtiu cada momento do show do Don L. Braços levantados, balanço no ritmo da batida e, muitas vezes, olhos fechados para sentir a letra da música. Gabizin canta e se emociona com as canções do rapper Don L Crédito: Daniel Galber

“Eu estou pelo Carnaval e vim porque é ele também. Fui no Benfica, fui nos Pinhões, fui na Mocinha e vim pra cá”, disse ela, explicando o tour que tem feito pela Cidade. Rap no Carnaval? “Gostei! É diferente, bem legal. Acho inclusivo!”, comemora. Menos fantasias O público da noite de domingo no Aterrinho, talvez sob influência do estilo musical, veio menos a caráter do que se costuma ver em eventos carnavalescos. Menos fantasias, mas ainda assim havia gente que caprichou e chamou atenção em meio à galera.

Zahara e João Victor curtem a apresentação de Don L, na noite do rap da Praia de Iracema Crédito: Daniel Galber Zahara e João Victor uniram fantasias bem diferentes, o Homem-Aranha e a Pirata, para acompanhar os shows da noite. “Eu curto entre aspas, ela muito mais do que eu”, admite João. Se o ritmo não é o predileto, importante também é não perder a animação e chamar atenção pela fantasia e os beijos apaixonados. O capricho na fantasia de viu também com Jonatan e Lucas, que percorrem o Carnaval de Fortaleza criando a performance dos deuses gregos pela Cidade.