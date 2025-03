Banhistas denunciam veículos em faixas de areia em Carnaval no litoral cearense

O trânsito de veículos na faixa de areia é motivo de reclamação entre banhistas que frequentam as praias do Litoral Leste cearense durante o Carnaval .

Em nota, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) informou que realiza fiscalizações no litoral para coibir a circulação irregular de veículos em áreas frequentadas por banhistas.

O Detran-CE também ressaltou que colabora com as operações de fiscalização realizadas pelas autoridades municipais e orienta que os banhistas denunciem os casos de trânsito irregular às autoridades locais, para que as equipes responsáveis ​​tomem as medidas necessárias.