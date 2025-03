Carnaval em Beberibe: chuva e desabamento desanimam foliões

Poucas famílias aproveitaram a praia neste sábado de Carnaval / Crédito: João Filho Tavares

Após a chuva ter atrasado um pouco os foliões, a chegada do sol animou a todos, e eles começaram a seguir rumo às praias de Beberibe. A intensidade do aguaceiro afetou o movimento das praias, segundo relatos de bugueiros como Ricardo Cardoso. "O movimento aos sábados já costuma ser menor, mesmo no Carnaval, porque as pessoas ainda estão chegando", relatou o nativo que atua na profissão há 24 anos, em Morro Branco.

Hoje, 1º de março, acontecerão as primeiras festas organizadas pela prefeitura local. A partir das 22h30, o cantor Rey Vaqueiro subirá ao palco, abrindo os tradicionais festejos de Carnaval.