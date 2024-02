Benfica tem movimentação de Carnaval tranquila após chuvas

Apesar de a programação - com início previsto para 12h30min – ter começado com uma hora de atraso, o palco está sendo comandado, agora, pelo Fabiano Brandão e Banda.

A Praça João Gentil - conhecida como Gentilândia -, polo carnavalesco do bairro Benfica, está com um movimento tranquilo de foliões na tarde deste sábado, 10, após uma intensa manhã chuvosa em Fortaleza .

Foliões com as mais inusitadas fantasias aproveitam a festa, como é o caso da estudante Camila Mota, que se inspirou na bebida alcoólica corote para se fantasiar junto com amigos de longa data, da época da escola.

Por enquanto, o movimento na João Gentil segue tranquilo e, apesar de alguns atrasos, o cronograma das atrações se regularizou com a subida de Di Ferreira e Banda ao palco do ciclo carnavalesco.

Vocalista do bloco Hospício Cultural, Charles Wellington, está curtindo a folia da Gentilândia nesta tarde, depois de se apresentar pela manhã no Benfica.

Questionado sobre a mudança de planos por causa da chuva, o vocalista disse que não via problema em “agir de acordo com a Natureza”. “Foi muito massa”, recordou.

“A nossa ideia era tocar em cortejo, mas ficamos mesmo só no frevo no bar Buraco da Lu, aqui na Gentilandia”, explicou.

12:30* - Gabriel Vasconcelos e Banda

14:00 - Banda Raízes do Griô

15:30 - Fabiano Brandão e Banda

17:00 - Di Ferreira e Banda

18:30 - Luxo da Aldeia

Intervalos: DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico

Com o passar das horas e com a diminuição da chuva, mais foliões foram chegando no polo carnavalesco. A expectativa é que muitos outros cheguem, também, para assistir à banda Luxo da Aldeia, que irá fechar a noite na praça.

A contadora Luciana Carine, 35, comentou que sempre vem à Praça João Gentil no Carnaval. O fluxo de pessoas no ano passado, no entanto, estava o triplo do atual, segundo ela.“Como tem Luxo da Aldeia mais tarde, isso aqui ainda deve lotar mais”, disse.

Com informações da repórter Ana Luiza Serrão/O POVO