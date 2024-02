Solange Almeida eTaty Girl são atrações no Carnaval de São Gonçalo

Com Solange Almeida , Taty Gir l, Chicabana, Forró Real, Kadu Martins, Júnior Viana, Janaína Alves, Lagosta Bronzeada, Rafa e Pipo Marques, o Carnaval do município de São Gonçalo do Amarante , localizado na Região Metropolitana de Fortaleza acontece de 9 a 13 de fevereiro .

A programação inicia nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, com os desfiles dos tradicionais blocos de rua Zé Joana e Unidos do Morro pelo centro da cidade. Após o cortejo, haverá o tradicional jogo do Solteiros contra Casados, no Ginásio Poliesportivo Waldemar Alcântara.



Em seguida haverá shows musicais no Calçadão da Lagoa da Prejubaca com o cantor Giordano Bruno e a Banda Brasílis.



A novidade deste ano do município é a Cidade do Som, que será montada nas praias do Pecém e Taíba, com carros credenciados de acordo com o Decreto Municipal No 6.759, de 2 de fevereiro de 2024. A Cidade do Som funcionará das 12 às 17 horas nos dois locais.



Confira as atrações do São Gonçalo Folia 2024 por polo:

Taíba

Sábado, 10 de fevereiro

Débora Lee,



Taty Girl,



DJ dos Santos



Forró Real

Domingo, 11 de fevereiro

Banda Patrulha,



Luanna Lima,



DJ Jess no Beat



Kadu Martins

Segunda, 12 de fevereiro