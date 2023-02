Na Sabiaguaba, foliões curtem pôr do sol com muito samba e pagode

Com DJs e bandas locais, festas privadas fora do circuito da prefeitura também movimentam a retomada do Carnaval em Fortaleza

Além dos festejos tradicionais e a programação do Ciclo Carnavalesco 2023, opção é o que não falta para os foliões fortalezenses pularem o Carnaval após o hiato de dois anos imposto pela pandemia de Covid-19. Com DJs e bandas locais, festas privadas fora do circuito da Prefeitura também movimentam a retomada da folia em Fortaleza.

Na Sabiaguaba, por exemplo, um “pôr do samba” uniu o famoso pôr do sol com muito samba e pagode no restaurante Tempero do Mangue neste sábado, 18, e atraiu um público animado no início desse fim de semana que promete ser de bastante agitação.

Foliões curtem pôr do sol com muito samba e pagode na Sabiaguaba (Foto: Karyne Lane / O POVO)



Animação corre nas veias da família Martins, que cruzou a cidade depois de aproveitar a manhã no Passeio Público, no Centro, para curtir as atrações à beira do mangue — e nas duas vezes encontrou a equipe de reportagem do O POVO.

Os pais Victor e Aline Martins contam que escolheram o lugar pelo horário, para que os filhos João Victor, 8, e Maria Júlia, 6, pudessem se divertir na folia diurna. “A gente dá muito valor à cultura do carnaval. Queremos passar isso para os nossos filhos”, destaca Aline.

Ela e o marido trabalham com Tecnologia da Informação (TI) e moraram em Curitiba por 14 anos, onde as crianças nasceram. Decidiram voltar para Fortaleza em 2021 e essa é a primeira vez que os quatro aproveitam o período juntos na cidade, já que ano passado o destino da família foi uma casa de praia em Paracuru.

É a primeira vez que Victor e Aline Martins levam seus filhos ao Carnaval de Fortaleza (Foto: Karyne Lane/O POVO)



De clássicos carnavalescos a hits do ano, o repertório do cantor Belinho e da banda Roda de Bamba divertiu os foliões, entre eles as amigas Paula Albuquerque, 26, Ana Célia, 39, e Jéssica Sousa, 27.

“É uma paisagem muito linda. E o fator segurança também contribuiu bastante”, afirma Ana, que foi quem mobilizou o trio para a festa no gastrobar.

As atrações chamaram a atenção do trio de amigas (Foto: Karyne Lane / O POVO)



Já a coordenadora de desenvolvimento humano Ana Paula Oliveira decidiu comemorar o aniversário com amigos e familiares em meio à folia. Ela completa 39 anos neste domingo, 19, e por indicação de uma amiga reuniu amigos e familiares para celebrar o natalício junto à natureza, mas sem perder a energia do Carnaval.

“Foi exatamente como eu queria, música boa, alto astral, diversão. Tudo isso acompanhado dessa vista maravilhosa”, disse.

Ana Paula decidiu comemorar o aniversário com amigos e familiares em meio à folia (Foto: Karyne Lane / O POVO)



O casal Patrícia e Rogério Fontenele, por sua vez, tinha o costume de viajar durante o Carnaval, mas resolveu ficar na cidade este ano e optou por uma programação mais leve e sem multidão. No domingo, porém, eles estarão na Praia de Iracema para aproveitar também as atrações de lá.

“É uma oportunidade pra gente que está na correria do dia a dia curtir e fugir um pouquinho da rotina”, afirma Patrícia.

O casal Patrícia e Rogério Fontenele não viajou e resolveu ficar na cidade (Foto: Karyne Lane / O POVO)



