Cumbuco e Icaraí têm Carnaval apagado na manhã deste sábado

Praias estavam praticamente vazias no período matutino. Praça do Icaraí Clube de veraneio deve reerguer a festa na região com os paredões

As praias do Cumbuco e de Icaraí costumavam ser palco para grandes apreciadores das farras carnavalescas. Porém, este sábado, 18, trouxe situações atípicas para os moradores e visitantes da região: orlas com baixa movimentação.

Por conta da criação do espigão, e pelo fim de semana apresentar frequentemente uma boa quantia de praieiros, era esperado que, no primeiro dia da festividade, especialmente na Praia do Icaraí, houvesse um fluxo mais intenso de brincantes.

Noélia Barbosa, de 50 anos, profissional da área administrativa, Fátima Martins, 61, aposentada, e Vera Maria, 61, líder comunitária foram curtir a praia no período matutino. Para elas, os espigões melhoraram o ambiente, e torcem para que o Icaraí: "volte a ser um dos mais famosos polos de carnaval próximos a Fortaleza".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já à tarde, quando começaram os paredões na Praça do Icaraí Clube de veraneio, surgiram os primeiros foliões. Quem também estava lá era a "loura maluca", Adriana Nóbrega, líder comunitária do Icaraí. Ela contou que havia cobrado apoio da prefeitura. "É uma tradição que 'não pode morrer' e que precisa de apoio público".

Adriana Nóbrega, conhecida como loura maluca, líder comunitária do Icaraí (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



Ainda segundo a liderança, um pedido de viaturas policiais, para proteger as pessoas, foi feito e atendido. Contudo, a preparação foi realizada de forma informal. "Pedi banda e palco, mas disseram que não havia verba", ressaltou.

A Secretaria de Turismo e Cultura do Muncípio informou, em nota, que todos os eventos privados receberam apoio institucional para garantir a segurança dos foliões e reforçou a alta demanda de turistas por Caucaia durante a festividade.

"Resultado das políticas públicas e investimentos realizados para garantir uma boa experiência aos visitantes, como infraestrutura, espigões e, recentemente, a certificação Bandeira Azul, cancela internacional pelas práticas sustentáveis e ambientalmente correta", revela o texto.

No ano passado, como forma de não deixar a festa em branco, a Prefeitura realizou o Carnaval de maneira virtual, com 20 atrações artísticas.

Tranquilidade no Cumbuco

Outro ponto que era alvo constante da celebração do Carnaval no passado, mas esteve aquém das expectativas neste primeiro dia de folia foi a Praia de Cumbuco. Apesar do público pequeno, algumas pessoas puderam apreciar uma obra diferente do samba: Valdir Alves, que canta e toca viola há 37 anos — dos seus 72 anos de idade — no local.

Valdir Alves, 72, cantando com viola nas praias do Cumbuco (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



Tags