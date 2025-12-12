Edu Falaschi volta a Fortaleza no sábado, 13, com turnê comemorativa

Lançado originalmente em 2004, "Temple of Shadows" é um dos álbuns mais aclamados da história do metal brasileiro e marcou a fase mais bem-sucedida de Falaschi à frente do Angra. Com a banda no auge e uma narrativa conceitual, o disco trouxe várias participações especiais, incluindo Milton Nascimento na faixa “Late Redemption”. Duas décadas depois, Edu celebra a obra em uma turnê comemorativa que vem percorrendo o País desde 2024.

O vocalista e compositor Edu Falaschi (Angra, Almah, Symbols) volta a Fortaleza neste sábado, 13, com a turnê comemorativa dos 20 anos de “Temple of Shadows”, álbum clássico lançado em 2004 quando integrava o Angra. A apresentação acontece no Kingston 085, na Praia de Iracema, a partir das 18 horas. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Articket a partir de R$ 120.

Desde que iniciou sua carreira solo em 2016 com o álbum "Moonlight", Edu Falaschi tem revisitado diferentes fases de sua trajetória. Em 2017 ele lançou uma turnê dedicada aos clássicos do Angra, acompanhado pelos músicos Aquiles Priester, Fábio Laguna, Diogo Mafra, Raphael Dafras e Roberto Barros, formação que se consolidou como sua banda oficial. Em 2019, o grupo voltou à estrada com os 15 anos de "Temple of Shadows", turnê que também passou por Fortaleza.

Agora, na turnê especial de 20 anos, Edu Falaschi retorna com um repertório repleto de nostalgia e novos músicos. O guitarrista Victor Franco assume o posto de Roberto Barros, que deixou o grupo neste ano para se dedicar a projetos pessoais. Na bateria, Jean Gardinalli vem acompanhando Edu há pelo menos dois anos, ocupando a vaga de Aquiles Priester, que nos últimos dois anos esteve em turnê mundial com o W.A.S.P. (EUA) e segue com conflitos de agenda. Já Raphael Dafras, Fábio Laguna e Diogo Mafra permanecem como parte da banda.

A noite ainda contará com a Noturnall, banda brasileira que acaba de voltar de uma turnê pelo Japão, China, Vietnã, Camboja e Tailândia divulgando seu último trabalho, "Cosmic Redemption" (2023). A banda traz a formação com Thiago Bianchi nos vocais, Saulo Xakol no baixo, Henrique Pucci na bateria e o recém oficializado Gabriel Veloso na guitarra.

A banda baiana Auro Control completa a noite. Fundada em 2021 e liderada pelo vocalista Lucas de Ouro, o grupo ganhou projeção nacional e internacional com o álbum de estreia "The Harp" (2024) e sua formação atual conta com o baixista Thiago “Bonga” Baumgarten, os guitarristas Lucas Barnery e Diego Pires, e o baterista Davi Britto.