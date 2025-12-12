Barão Vermelho anuncia shows com formação original em 2026

Banda de rock Barão Vermelho faz shows com formação original em 2026 / Crédito: Pedro Dimitrow/Divulgação

A banda de rock brasileira Barão Vermelho realizará em 2026 shows com a formação original. Intitulada “Barão Vermelho Encontro - Pro Mundo Inteiro Acordar”, a turnê inicialmente passa pelo Rio de Janeiro (RJ) e por São Paulo (SP). Além dos primeiros integrantes do Barão Vermelho, os dois shows têm participação especial de Ney Matogrosso. Fazem parte da formação Roberto Frejat (guitarra e voz), Guto Goffi (bateria), Mauricio Barros (teclados) e Dé Palmeira (baixo).

Leia também | Marisa Monte faz show com orquestra em Fortaleza em 2026 O guitarrista Fernando Magalhães, que ingressou no grupo em 1985, entra como convidado especial. A pré-venda de ingressos começa nesta sexta-feira, 12, às 15 horas, e é exclusiva para clientes do banco Itaú. A venda geral de ingressos se inicia na segunda-feira, 15. Barão Vermelho Encontro: turnê rodará o País Apesar de terem inicialmente sido divulgadas somente duas cidades para os shows, a ideia, segundo a produtora 30e, é que a turnê rode o Brasil. No Rio de Janeiro, a apresentação ocorre na Farmasi Arena em 30 de abril. Em São Paulo, o show é no Allianz Parque, em 23 de maio. O repertório dos shows abrange todas as fases do grupo. Há faixas como “Todo Amor Que Houver Nessa Vida”, parceria de Cazuza e Frejat, “Por Você”, “Bete Balanço”, “Pro Dia Nascer Feliz”, “Maior Abandonado”, “Puro Êxtase” e “Codinome Beija-Flor”.

A turnê é mais uma ação da 30e com a marca “Encontro”. A primeira iniciativa foi o Titãs Encontro, na qual a banda fez apresentações com sua formação original. No caso do Barão Vermelho, na primeira leva de integrantes havia também Cazuza, falecido em 1990. Barão Vermelho Encontro: pausa na formação atual A formação atual do Barão Vermelho é composta por Fernando Magalhães (guitarra), Mauricio Barros (teclados), Guto Goffi (bateria) e Rodrigo Suricato (voz e guitarra) - e ela está, inclusive, em turnê, chamada “Do Tamanho da Vida”. Entretanto, com o projeto “Encontro”, haverá modificações. Barros e Goffi farão uma pausa para se dedicar ao Barão Vermelho Encontro. Após essa turnê, retornam à estrada com a formação atual da banda, que tem planos de lançar material inédito.