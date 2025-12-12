Barão Vermelho anuncia shows com formação original em 2026

Barão Vermelho anuncia shows com formação original em 2026Com Frejat, a banda de rock Barão Vermelho anunciou turnê com a formação original em 2026
A banda de rock brasileira Barão Vermelho realizará em 2026 shows com a formação original. Intitulada “Barão Vermelho Encontro - Pro Mundo Inteiro Acordar”, a turnê inicialmente passa pelo Rio de Janeiro (RJ) e por São Paulo (SP).
Além dos primeiros integrantes do Barão Vermelho, os dois shows têm participação especial de Ney Matogrosso. Fazem parte da formação Roberto Frejat (guitarra e voz), Guto Goffi (bateria), Mauricio Barros (teclados) e Dé Palmeira (baixo).
Leia também | Marisa Monte faz show com orquestra em Fortaleza em 2026
O guitarrista Fernando Magalhães, que ingressou no grupo em 1985, entra como convidado especial. A pré-venda de ingressos começa nesta sexta-feira, 12, às 15 horas, e é exclusiva para clientes do banco Itaú. A venda geral de ingressos se inicia na segunda-feira, 15.
Barão Vermelho Encontro: turnê rodará o País
Apesar de terem inicialmente sido divulgadas somente duas cidades para os shows, a ideia, segundo a produtora 30e, é que a turnê rode o Brasil. No Rio de Janeiro, a apresentação ocorre na Farmasi Arena em 30 de abril. Em São Paulo, o show é no Allianz Parque, em 23 de maio.
O repertório dos shows abrange todas as fases do grupo. Há faixas como “Todo Amor Que Houver Nessa Vida”, parceria de Cazuza e Frejat, “Por Você”, “Bete Balanço”, “Pro Dia Nascer Feliz”, “Maior Abandonado”, “Puro Êxtase” e “Codinome Beija-Flor”.
A turnê é mais uma ação da 30e com a marca “Encontro”. A primeira iniciativa foi o Titãs Encontro, na qual a banda fez apresentações com sua formação original. No caso do Barão Vermelho, na primeira leva de integrantes havia também Cazuza, falecido em 1990.
Barão Vermelho Encontro: pausa na formação atual
A formação atual do Barão Vermelho é composta por Fernando Magalhães (guitarra), Mauricio Barros (teclados), Guto Goffi (bateria) e Rodrigo Suricato (voz e guitarra) - e ela está, inclusive, em turnê, chamada “Do Tamanho da Vida”. Entretanto, com o projeto “Encontro”, haverá modificações.
Barros e Goffi farão uma pausa para se dedicar ao Barão Vermelho Encontro. Após essa turnê, retornam à estrada com a formação atual da banda, que tem planos de lançar material inédito.
Leia também | Guns N' Roses retorna a Fortaleza para show em 2026
“É especial fazer essa série de shows com nossos amigos Dé e Frejat. Será como no início, nos primeiros ensaios, ainda na sala da minha casa, mesmo antes da chegada do Cazuza. Apesar de não o termos no palco, ele estará bem representado por suas letras e músicas", afirma Mauricio Barros em comunicado à imprensa.
Barão Vermelho Encontro 2026
- Quando: 30 de abril e 23 de maio de 2026
- Onde: Farmasi Arena (Rio de Janeiro) e Allianz Parque (São Paulo)
- Quanto: a partir de R$ 197,50 (Rio de Janeiro) e R$ 97,50 (São Paulo)
- Vendas: site Eventim; pré-venda a partir de sexta-feira, 12, às 15 horas e venda geral na segunda-feira, 15, às 12 horas
Barão Vermelho no Rio de Janeiro
- Quando: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 22 horas
- Onde: Farmasi Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro)
- Quanto:
- Cadeira N3 - R$ 197,50 (meia); R$ 256,75 (social); R$ 335,75 (cliente Itaú) e R$ 395 (inteira)
- Cadeira N1 - R$ 262,50 (meia); R$ 341,25 (social); R$ 446,25 (cliente Itaú); R$ 525 (inteira)
- Pista Premium - R$ 282,50 (meia) R$ 367,25 (social); R$ 480,25 (cliente Itaú); R$ 565 (inteira)
- VIP - Puro Êxtase - R$ 782,50 (meia); R$ 867,25 (social); R$ 980,25 (cliente Itaú); R$ 1.065,00 (inteira)
Barão Vermelho em São Paulo
- Quando: sábado, 23 de maio de 2026, às 19 horas
- Onde: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo)
- Quanto:
- Cadeira Superior - R$ 97,50 (Meia); R$ 126,75 (Social); R$ 165,75 (Cliente Itaú); R$ 195 (Inteira)
- Pista - R$ 162,50 (Meia); R$ 211,50 (Social); R$ 276,25 (Cliente Itaú); R$ 325 (Inteira)
- Cadeira Inferior - R$ 222,50 (Meia); R$ 289,25 (Social); R$ 378,25 (Cliente Itaú); R$ 445 (Inteira)
- Pista Premium - R$322 (Meia); R$ 419,25 (Social); R$ 548,25 (Cliente Itaú); R$ 645 (Inteira)