Peça premiada chega a Fortaleza falando sobre vivências indígenas

"Azira´I" terá duas apresentações no Cineteatro São Luiz em novembro, e retrata a história de Zahy e sua mãe, a primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão

O Cineteatro São Luiz recebe, nos dias 7 e 8 de novembro, o espetáculo de teatro "Azira´I". A obra autobiográfica conta a relação de Zahy Tentehar e de sua mãe, a primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão.

A narrativa parte de um desejo da atriz de contar uma história real, e nada romântica, do contexto dos povos indígenas: “Uma história que é minha, mas também é a verdade de muitos brasis. É muito libertador poder falar do ser indígena de uma forma mais humanizada, sem estereótipos ou políticas. Quero poder contar a história de uma pessoa, como outras, que saiu de sua reserva, foi para a cidade, aprendeu outra língua e teve uma relação intensa com a mãe”, conta Zahy em material enviado à imprensa.

Dirigido por Denise Stutz e Duda Rios, a performance rendeu duas lembranças no principal prêmio brasileiro de teatro, o Prêmio Shell, de melhor iluminação e melhor atriz para a própria Zahy, que também escreveu a peça. Ela é a primeira artista indígena a ganhar um prêmio de teatro nesta categoria. A mostra também foi escrita por Duda Rios e produzida pela Sarau Cultura Brasileira.

Conheça a história de "Azira´I"

Na história, mãe e filha vivem uma relação conflituosa, no interior nordestino, entre a preservação das tradições e valores ancestrais, e a difícil realidade de vivência na civilização globalizada opressora.

Zahy faz um solo, alternando entre português e Ze´eng eté, língua materna do povo Tentehar, trazendo o debate sobre o processo de aculturamento a que sua mãe foi submetida. Azira´i faleceu em 2021, já no processo de montagem da peça, que iniciou em 2019.