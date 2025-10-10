Peça premiada chega a Fortaleza falando sobre vivências indígenas"Azira´I" terá duas apresentações no Cineteatro São Luiz em novembro, e retrata a história de Zahy e sua mãe, a primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão
O Cineteatro São Luiz recebe, nos dias 7 e 8 de novembro, o espetáculo de teatro "Azira´I". A obra autobiográfica conta a relação de Zahy Tentehar e de sua mãe, a primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão.
A narrativa parte de um desejo da atriz de contar uma história real, e nada romântica, do contexto dos povos indígenas: “Uma história que é minha, mas também é a verdade de muitos brasis. É muito libertador poder falar do ser indígena de uma forma mais humanizada, sem estereótipos ou políticas. Quero poder contar a história de uma pessoa, como outras, que saiu de sua reserva, foi para a cidade, aprendeu outra língua e teve uma relação intensa com a mãe”, conta Zahy em material enviado à imprensa.
Dirigido por Denise Stutz e Duda Rios, a performance rendeu duas lembranças no principal prêmio brasileiro de teatro, o Prêmio Shell, de melhor iluminação e melhor atriz para a própria Zahy, que também escreveu a peça. Ela é a primeira artista indígena a ganhar um prêmio de teatro nesta categoria. A mostra também foi escrita por Duda Rios e produzida pela Sarau Cultura Brasileira.
Conheça a história de "Azira´I"
Na história, mãe e filha vivem uma relação conflituosa, no interior nordestino, entre a preservação das tradições e valores ancestrais, e a difícil realidade de vivência na civilização globalizada opressora.
Zahy faz um solo, alternando entre português e Ze´eng eté, língua materna do povo Tentehar, trazendo o debate sobre o processo de aculturamento a que sua mãe foi submetida. Azira´i faleceu em 2021, já no processo de montagem da peça, que iniciou em 2019.
"O nosso maior desafio foi selecionar, entre tantas histórias que ela havia me contado ao longo de quatro anos, quais iriam compor a dramaturgia da peça. Às vezes queremos abordar muitas coisas num espetáculo e terminamos perdendo o fio da meada. Mas se temos um eixo narrativo claro, a chance do público se envolver é maior", diz Duda Rios em material enviado à imprensa.
A performance também contou com projeções do artista Batman Zavareze, cenografia de Mariana Villas-Bôas, figurinos de Carol Lobato e iluminação de Ana Luzia Milinari de Simoni. O espetáculo vem de uma longa trajetória internacional, tendo passagem por Chicago (EUA), Bogotá (Colômbia), Santiago (Chile), Córdoba (Argentina) e Montevideo (Uruguai), além de ter recentemente participado do Festival de Avignon OFF, na França.
Azira’i – Um musical de memórias
- Quando: sexta, 7, e sábado, 8 de novembro, às 19 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 – Centro)
- Quanto: R$100 (inteira), R$50 (meia), R$42 (Ingresso promocional) e R$40 (funcionários Petrobrás, mediante apresentação do crachá funcional). À venda nas bilheterias físicas do Cineteatro São Luiz e no site Sympla
- Classificação: 12 anos
- Acessibilidade: Audiodescrição e libras na sexta, 7, e libras no sábado, 8