Banda cearense Maquinas celebra 10 anos com turnê pelo País

Banda cearense Maquinas celebra 10 anos com turnê pelo PaísCom passagem programada em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a banda Maquinas promete revisitar os sucessos além de trazer composições inéditas
Comemorando dez anos de trajetória artística, o grupo de rock cearense Maquinas anunciou a turnê "Década Turva" pelo Brasil, entre outubro e novembro de 2025. Quatro shows gratuitos estão previstos, com um misto de canções antigas e composições inéditas, que irão compor o novo disco - atualmente em produção.
O tour vai passar por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com entradas gratuitas e indicação livre para todos os públicos. Confira datas ao fim da matéria.
Conheça a banda Maquinas
O conjunto Maquinas foi fundado em 2013, na capital cearense. O som produzido pela banda tem influência direta do punk, jazz e música eletrônica, sendo considerado um rock experimental marcado pela improvisação livre.
Allan Dias, Roberto Borges, Gabriel de Sousa, Yuri Costa e Ayla Lemos compõem a formação do grupo para as apresentações.
Eles já se apresentou em grandes palcos da música alternativa brasileira, tendo participação na Feira da Música (2016), festival Maloca Dragão (2017 e 2018) e no Centro Cultural São Paulo (2018).
Show Década Turva
A turnê pelas quatro cidades brasileiras vai rememorar sucessos da discografia da banda, como "Lado Turvo", "Lugares Inquietos" e "O Cão de Toda Noite".
Músicas inéditas também irão integrar o repertório, antecipando composições do novo trabalho do grupo, que está em pré-produção. As apresentações foram contemplados no XIII Edital Ceará das Artes, pela Lei Paulo Gustavo.
MAQUINAS – TURNÊ DÉCADA TURVA
Curitiba (PR)
- Quando: domingo, 5, às 20h30min
- Onde: Wonka Bar (R. Trajano Reis, 326 – São Francisco, Curitiba – PR)
- Ingressos gratuitos no local
- Lotação: 250 pessoas
São Paulo (SP)
- Quando: quinta-feira, 9, às 22 horas
- Onde: FFFront (R. Purpurina, 199 – Sumarezinho, São Paulo – SP)
- Ingressos gratuitos no local
- Lotação: 95 pessoas
Rio de Janeiro (RJ)
- Quando: sexta-feira, 10, às 19 horas
- Onde: Teatro Futuros (Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo, RJ)
- Ingressos gratuitos via Sympla
- Lotação: 63 lugares
Brasília (DF)
- Quando: quarta-feira, 19, às 20h30min
- Onde: Infinu (CRS 506 sul bloco A Loja 67 – Asa Sul, Brasília – DF)
- Ingressos gratuitos via Shotgun ou no local
- Lotação: 300 pessoas