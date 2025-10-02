Banda cearense Maquinas celebra 10 anos com turnê pelo País

Banda cearense Maquinas realiza turnê em quatro cidades brasileiras / Crédito: Tais Monteiro/ Divulgação

Comemorando dez anos de trajetória artística, o grupo de rock cearense Maquinas anunciou a turnê "Década Turva" pelo Brasil, entre outubro e novembro de 2025. Quatro shows gratuitos estão previstos, com um misto de canções antigas e composições inéditas, que irão compor o novo disco - atualmente em produção. O tour vai passar por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com entradas gratuitas e indicação livre para todos os públicos. Confira datas ao fim da matéria.

Conheça a banda Maquinas O conjunto Maquinas foi fundado em 2013, na capital cearense. O som produzido pela banda tem influência direta do punk, jazz e música eletrônica, sendo considerado um rock experimental marcado pela improvisação livre. Allan Dias, Roberto Borges, Gabriel de Sousa, Yuri Costa e Ayla Lemos compõem a formação do grupo para as apresentações. Eles já se apresentou em grandes palcos da música alternativa brasileira, tendo participação na Feira da Música (2016), festival Maloca Dragão (2017 e 2018) e no Centro Cultural São Paulo (2018). Show Década Turva A turnê pelas quatro cidades brasileiras vai rememorar sucessos da discografia da banda, como "Lado Turvo", "Lugares Inquietos" e "O Cão de Toda Noite".