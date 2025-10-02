Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banda cearense Maquinas celebra 10 anos com turnê pelo País

Com passagem programada em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a banda Maquinas promete revisitar os sucessos além de trazer composições inéditas
Comemorando dez anos de trajetória artística, o grupo de rock cearense Maquinas anunciou a turnê "Década Turva" pelo Brasil, entre outubro e novembro de 2025. Quatro shows gratuitos estão previstos, com um misto de canções antigas e composições inéditas, que irão compor o novo disco - atualmente em produção.

O tour vai passar por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com entradas gratuitas e indicação livre para todos os públicos. Confira datas ao fim da matéria.

Conheça a banda Maquinas

O conjunto Maquinas foi fundado em 2013, na capital cearense. O som produzido pela banda tem influência direta do punk, jazz e música eletrônica, sendo considerado um rock experimental marcado pela improvisação livre.

Allan Dias, Roberto Borges, Gabriel de Sousa, Yuri Costa e Ayla Lemos compõem a formação do grupo para as apresentações.

Eles já se apresentou em grandes palcos da música alternativa brasileira, tendo participação na Feira da Música (2016), festival Maloca Dragão (2017 e 2018) e no Centro Cultural São Paulo (2018).

Show Década Turva

A turnê pelas quatro cidades brasileiras vai rememorar sucessos da discografia da banda, como "Lado Turvo", "Lugares Inquietos" e "O Cão de Toda Noite".

Músicas inéditas também irão integrar o repertório, antecipando composições do novo trabalho do grupo, que está em pré-produção. As apresentações foram contemplados no XIII Edital Ceará das Artes, pela Lei Paulo Gustavo.

MAQUINAS – TURNÊ DÉCADA TURVA

Curitiba (PR)

  • Quando: domingo, 5, às 20h30min
  • Onde: Wonka Bar (R. Trajano Reis, 326 – São Francisco, Curitiba – PR)
  • Ingressos gratuitos no local
  • Lotação: 250 pessoas

São Paulo (SP)

  • Quando: quinta-feira, 9, às 22 horas
  • Onde: FFFront (R. Purpurina, 199 – Sumarezinho, São Paulo – SP)
  • Ingressos gratuitos no local
  • Lotação: 95 pessoas

Rio de Janeiro (RJ)

  • Quando: sexta-feira, 10, às 19 horas
  • Onde: Teatro Futuros (Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo, RJ)
  • Ingressos gratuitos via Sympla
  • Lotação: 63 lugares

Brasília (DF)

  • Quando: quarta-feira, 19, às 20h30min
  • Onde: Infinu (CRS 506 sul bloco A Loja 67 – Asa Sul, Brasília – DF)
  • Ingressos gratuitos via Shotgun ou no local
  • Lotação: 300 pessoas

