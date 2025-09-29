Grupo Loa estreia espetáculo gratuito sobre masculinidade no TJA

Peça do Grupo Loa discute masculinidade e machismo em três sessões gratuitas na Sala Nadir Papi Saboia. / Crédito: Tim Oliveira/ Divulgação

O Grupo Teatral Loa, que em 2025 celebra 15 anos de trajetória marcada por pesquisas, formações e apresentações, estreia em Fortaleza o espetáculo “Paus: Um Divã”.

As apresentações acontecem nos dias 4 e 5 de outubro, na Sala Nadir Papi Saboia do Theatro José de Alencar, com entrada gratuita e intérprete de libras em todas as sessões.



O projeto terá três apresentações ao longo dos dois dias: dia 4, às 19 horas, e dia 5, às 17 horas e 19 horas. Cada sessão terá duração aproximada de 90 minutos e será seguida de uma conversa aberta com o público.

O espetáculo parte do símbolo popular da virilidade para provocar uma reflexão sobre como a masculinidade, construída sob bases machistas, afeta mulheres, pessoas LGBTQIAPN+ e também os próprios homens.

Com humor, política e representatividade, a peça questiona o falocentrismo (noção de que tudo gira em torno do falo, do masculino) e denuncia práticas de "terapia de reversão sexual" — popularmente conhecidas como "cura gay" — que ainda ocorrem de forma indireta e ilegal no País. "Foi um processo longo, difícil, mas a gente chega num resultado que consegue dar voz a muitas camadas da população LGBTQIAPN+ e mostrar que o grande problema é o machismo e o ódio ao feminino", afirma Emis Bastos, diretor da montagem em material enviado para imprensa.