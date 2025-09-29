Grupo Loa estreia espetáculo gratuito sobre masculinidade no TJA

Grupo Loa estreia espetáculo gratuito sobre masculinidade no TJAA montagem apresenta reflexão sobre masculinidade, falocentrismo e representatividade LGBTQIA+
O Grupo Teatral Loa, que em 2025 celebra 15 anos de trajetória marcada por pesquisas, formações e apresentações, estreia em Fortaleza o espetáculo “Paus: Um Divã”.
As apresentações acontecem nos dias 4 e 5 de outubro, na Sala Nadir Papi Saboia do Theatro José de Alencar, com entrada gratuita e intérprete de libras em todas as sessões.
Leia Também | Prêmio Jabuti 2025: conheça os cearenses entre os semifinalistas
O projeto terá três apresentações ao longo dos dois dias: dia 4, às 19 horas, e dia 5, às 17 horas e 19 horas. Cada sessão terá duração aproximada de 90 minutos e será seguida de uma conversa aberta com o público.
O espetáculo parte do símbolo popular da virilidade para provocar uma reflexão sobre como a masculinidade, construída sob bases machistas, afeta mulheres, pessoas LGBTQIAPN+ e também os próprios homens.
Leia Mais | Mateus Solano traz a Fortaleza O Figurante, seu primeiro monólogo
Com humor, política e representatividade, a peça questiona o falocentrismo (noção de que tudo gira em torno do falo, do masculino) e denuncia práticas de “terapia de reversão sexual” — popularmente conhecidas como “cura gay” — que ainda ocorrem de forma indireta e ilegal no País.
“Foi um processo longo, difícil, mas a gente chega num resultado que consegue dar voz a muitas camadas da população LGBTQIAPN+ e mostrar que o grande problema é o machismo e o ódio ao feminino”, afirma Emis Bastos, diretor da montagem em material enviado para imprensa.
Na trama, o público se torna testemunha e participante de uma sessão de análise pública. Um analista retorna ao consultório, mas é confrontado pelo “monstro” que ajudou a criar — uma representação simbólica dos abusos, desejos e padrões que atravessam o debate sobre gênero e sexualidade.
Ao final, os espectadores são convidados a integrar uma roda de conversa sobre o processo de criação.
Espetáculo ”PAUS: Um Divã”
- Quando: sábado, 4, às 19 horas; e domingo, 5, às 17 e 19 horas
- Onde: Theatro José de Alencar – Sala Nadir Papi Saboia (Rua Liberato Barroso, 525, Praça José de Alencar, Centro)
- Ingressos: Disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro
- Gratuito