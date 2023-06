Filme 'Encanto' com trilha sonora ao vivo é exibido em Fortaleza

O espetáculo oficial da Disney, "Cantando com Encanto" será realizado no próximo sábado, 1º, no Teatro RioMar, em Fortaleza

O musical “Cantando com Encanto” chega a Fortaleza com duas sessões no próximo sábado, 1º, no Teatro RioMar. O espetáculo oficial da Disney exibe o filme em um telão em alta definição com uma banda composta por 10 músicos tocando ao vivo toda a trilha sonora.

"Encanto" conta a história de uma família que vive escondida em uma casa mágica nas montanhas da Colômbia, localizada em uma cidade vibrante, no lugar conhecido com um encanto. A magia do lugar abençoou todos da família com um dom único, desde a superforça até o poder de cura.

Todos da família possuem poderes, exceto Mirabel. Mas, ao descobrir que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel se torna a última esperança de sua família excepcional.

Assistido por mais de 20 mil pessoas, o espetáculo em Fortaleza terá sessões às 15 horas e às 19 horas. Com valores de inteira de R$50 a R$ 140, os ingressos podem ser adquiridos on-line no site do Uhuu ou presencialmente na bilheteria do Teatro RioMar Fortaleza.

Premiações de "Encanto"

O filme "Encanto" levou para casa três estatuetas do Grammy em 2023 por sua trilha sonora, sendo de Melhor Compilação de Trilha Sonora para Mídia Visual, Melhor Canção Escrita para Mídia Visual e Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual.

Exibição e musical "Encanto"

Onde: Teatro RioMar Fortaleza - Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - 300)



Teatro RioMar Fortaleza - Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - 300) Quando: sábado, 1º de julho, sessões às 15 horas e 19 horas



sábado, 1º de julho, sessões às 15 horas e 19 horas Quanto : de R$50 a R$140 (valores de inteira)



: de R$50 a R$140 (valores de inteira) Vendas: no Uhuu e na bilheteria do Teatro Riomar Fortaleza

